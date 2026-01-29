Európa titkos fegyvere aktiválódott: már lebeg felettünk az IRIS2

Az Európai Unió először helyezett üzembe saját, biztonságos műholdas kommunikációs rendszereket, amelyekkel csökkentené az Egyesült Államoktól – és különösen a Starlinktől – való stratégiai függését.

Az IRIS2 és a GOVSATCOM hálózat egyes elemei már korlátozottan működnek kormányzati és katonai célokra, egy 10,6 milliárd eurós program részeként, amelynek célja egy európai kézben lévő, titkosított, szuverén kommunikációs infrastruktúra kiépítése – számolt be a Bloomberg.

Andrius Kubilius védelmi és űrügyi biztos brüsszeli bejelentése szerint Ukrajna már jelezte is csatlakozási igényét a rendszerhez, és ennek technikai előkészítése folyamatban van. Kubilius hangsúlyozta, hogy az új hálózat „Európában épül, Európában üzemel és európai ellenőrzés alatt áll”, és célja, hogy a tagállamok számára teljes mértékben szuverén, katonai szintű, titkosított kommunikációt biztosítson.

Megfogalmazása szerint a szakértők egy része már most úgy látja, hogy a rendszer képességei hosszabb távon akár a Starlinkét is felülmúlhatják.

Az IRIS2 végleges kiépítése 2030-ra várható, összesen mintegy 290 műholddal, több pályamagasságon, amelyek nemcsak állami és védelmi, hanem később kereskedelmi felhasználókat is kiszolgálnak majd. A műholdakat európai szereplők – a luxemburgi SES, a francia Eutelsat és a spanyol Hispasat – fejlesztik és üzemeltetik, ami a technológiai szuverenitás szempontjából is kulcskérdés az EU számára.

A projekt mögött egyértelmű geopolitikai megfontolások állnak. Kubilius szerint az európai biztonsági környezet romlása és az Egyesült Államoktól való katonai függés kockázatai felértékelték az úgynevezett „stratégiai képességek” – köztük a műholdas kommunikáció – önálló európai kiépítését. Az IRIS2 és a GOVSATCOM így nem pusztán technológiai beruházás, hanem annak jele is, hogy az EU a jövőben saját kezébe akarja venni azokat a kritikus infrastruktúrákat, amelyekre válsághelyzetben a katonai és kormányzati működőképesség épül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images