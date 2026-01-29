  • Megjelenítés
Európa titkos fegyvere aktiválódott: már lebeg felettünk az IRIS2
Uniós források

Európa titkos fegyvere aktiválódott: már lebeg felettünk az IRIS2

Portfolio
Az Európai Unió először helyezett üzembe saját, biztonságos műholdas kommunikációs rendszereket, amelyekkel csökkentené az Egyesült Államoktól – és különösen a Starlinktől – való stratégiai függését.

Az IRIS2 és a GOVSATCOM hálózat egyes elemei már korlátozottan működnek kormányzati és katonai célokra, egy 10,6 milliárd eurós program részeként, amelynek célja egy európai kézben lévő, titkosított, szuverén kommunikációs infrastruktúra kiépítése – számolt be a Bloomberg.

Andrius Kubilius védelmi és űrügyi biztos brüsszeli bejelentése szerint Ukrajna már jelezte is csatlakozási igényét a rendszerhez, és ennek technikai előkészítése folyamatban van. Kubilius hangsúlyozta, hogy az új hálózat „Európában épül, Európában üzemel és európai ellenőrzés alatt áll”, és célja, hogy a tagállamok számára teljes mértékben szuverén, katonai szintű, titkosított kommunikációt biztosítson.

Megfogalmazása szerint a szakértők egy része már most úgy látja, hogy a rendszer képességei hosszabb távon akár a Starlinkét is felülmúlhatják.

Az IRIS2 végleges kiépítése 2030-ra várható, összesen mintegy 290 műholddal, több pályamagasságon, amelyek nemcsak állami és védelmi, hanem később kereskedelmi felhasználókat is kiszolgálnak majd. A műholdakat európai szereplők – a luxemburgi SES, a francia Eutelsat és a spanyol Hispasat – fejlesztik és üzemeltetik, ami a technológiai szuverenitás szempontjából is kulcskérdés az EU számára.

Még több Uniós források

Erős üzenetet küldött Ursula von der Leyen

Zelenszkij túlfeszítette a húrt Ursula von der Leyennél, Brüsszel borítja az asztalt

Kimondta az EU legerősebb vezetője: ekkor csatlakozhat Ukrajna

A projekt mögött egyértelmű geopolitikai megfontolások állnak. Kubilius szerint az európai biztonsági környezet romlása és az Egyesült Államoktól való katonai függés kockázatai felértékelték az úgynevezett „stratégiai képességek” – köztük a műholdas kommunikáció – önálló európai kiépítését. Az IRIS2 és a GOVSATCOM így nem pusztán technológiai beruházás, hanem annak jele is, hogy az EU a jövőben saját kezébe akarja venni azokat a kritikus infrastruktúrákat, amelyekre válsághelyzetben a katonai és kormányzati működőképesség épül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Bemondták az oroszok: Ukrajna teljes megsemmisülése jön – Íme a pusztulás dátuma
Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla
Zelenszkij túlfeszítette a húrt Ursula von der Leyennél, Brüsszel borítja az asztalt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility