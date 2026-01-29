Fejet hajtottak a franciák, újabb szankciókat vethet ki Brüsszel

Az Európai Unió külügyminiszterei csütörtöki ülésükön várhatóan új szankciókat fogadnak el Irán ellen az országban kialakult tömegtüntetések brutális leverése miatt. Minden jel arra utal, hogy a tagállamok egyhangúlag terrorista szervezetté nyilvánítják az ország rettegett katonai elit alakulatként fémjelzett Iszlám Forradalmi Gárdát. A szervezet listázása vagyonbefagyasztásokkal is járna, és ezzel könnyen elvághatják az unióval fenntartott kommunikációs csatornák maradékát is.

A többnyire gazdasági válság miatt kirobbant, hetekig tartó országos tüntetéseket az iráni hatóságok kegyetlen erőszakkal fojtották el. A megtorlás több ezer civil életét követelte, a véres leverésben pedig kulcsszerepet játszott az ország vezetésének dolgozó Forradalmi Gárda (IRGC).

A brüsszeli külügyi tanács az IRGC-vel együtt 21 iráni szervezetet készül szankciókkal sújtani emberi jogi jogsértések miatt, további tíz szervezet ellen pedig az Oroszországnak nyújtott katonai segítség miatt vezetnek be korlátozó intézkedéseket - írja a Financial Times.

A Forradalmi Gárda terroristaszervezeti listára helyezését az unió már régóta fontolgatja, ám a döntés most válhat valósággá, miután a korábban ellenálló Franciaország szerda este bejelentette támogatását.

Az iráni nép békés felkelésének elviselhetetlen elnyomása nem maradhat válasz nélkül.

– közölte Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter.

A terrorista besorolás támogatói szerint a lépés egyértelmű jelzés lenne Európa egységéről Teherán legfőbb elnyomó eszközével szemben, és a lapnak nyilatkozó uniós diplomata szerint a még "iráni mércével is brutális" cselekedetek a lépés minden ellenzőjét meggyőzték a kiállás fontosságáról.

A legfőbbnek mondott érvek a szankcionálás ellen, hogy egy állami szerv ilyen minősítése kommunikációs csatornákat vághat el, veszélybe sodorhatja az iráni börtönökben fogva tartott nyugati állampolgárokat, és megtorlást válthat ki a nyugati érdekeltségek ellen.

Az IRGC szankcionálása vagyonbefagyasztásokat és utazási tilalmakat vonna maga után, ami gyakorlatilag az al-Kaida és az Iszlám Állam mellé sorolná a csoportot

– ezzel feltehetően teljesen lezárva Teherán megmaradt diplomáciai csatornáit az EU-val.

A szankciók elfogadásában az is közre játszhat, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán figyelmeztette Iránt, hogy nagyon "fogy az idő" egy esetleges katonai beavatkozás elkerülésére, és egy "hatalmas armada" tart a térség felé.

Címlapkép forrása: EU