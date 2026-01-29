  • Megjelenítés
Polgári lázadás az EU-ban: egymillióan záratnák el a maradék pénzcsapokat
Uniós források

Polgári lázadás az EU-ban: egymillióan záratnák el a maradék pénzcsapokat

Megelégelték az Európai Bizottság óvatoskodását és több mint 1 000 000 felszólító aláírás gyűjtésébe kezdtek ahhoz, hogy felgyorsítsák az unió legteljesebb körű leválását az orosz energiahordozókról. Az EB befogadta a kezdeményezést, de közleményükben hangsúlyosan jelezték, hogy ezen a ponton még nem mérték fel a követelések esetleges végrehajtásának következményeit, vagy hogy azok érdemi eredményekhez vezetnének-e.

Az Európai Bizottság nyilvántartásba vette azt az európai polgári kezdeményezést (ECI), amely a „Stop Funding Russia’s War: Phase Out Harmful and Useless Russian Imports into the EU” címet viseli, ami gyakorlatilag arra szólítja fel az uniós végrehajtószervet, hogy fejezze be az orosz háború finanszírozását, és mihamarabb vezesse ki a káros, illetve szükségtelen orosz importot.

Az európai polgári kezdeményezés intézménye 2012 óta létezik, és korábban a magyar kormány is támogatott már ilyen kezdeményezést kisebbségvédelmi témában. A lényege, hogy az uniós állampolgárok közvetlenül kérhetik a Bizottságot jogalkotási javaslat előterjesztésére, ehhez azonban

legalább egymillió aláírást kell összegyűjteniük, minimum hét különböző tagállamból.

A mostani kezdeményezés érvelése szerint az Európai Unió még mindig jelentős értékben importál Oroszországból és Fehéroroszországból olyan termékeket, amelyek beszerzése a gyűjtést szervezők szerint már nem indokolt sem gazdasági, sem politikai, sem biztonsági szempontból.

A szöveg azonnali, határozott ágazati tilalmakat vagy gyors kivezetési intézkedéseket sürget, szemben a lassú, szimbolikus átmenetekkel. A szerzők hangsúlyozzák, hogy az EU által kifizetett összegek közvetve az orosz állami költségvetést és ezen keresztül a háborús gépezetet erősítik, miközben az Unió saját biztonságát is aláássák.

Kiemelten említik a 2028-as kivezetésre váró vas- és acéltermékeket, a szervetlen vegyi anyagokat és a káliumtartalmú műtrágyákat, ahol már most is léteznek megbízható uniós vagy partnerországbeli alternatívák, amelyekre elmondásuk szerint nagyobb mértékben vonatkoznak a versenyképességet megnehezítő karbonvámok (CBAM) is.

A kezdeményezők érvelése szerint Európa nem hivatkozhat Ukrajna támogatására, miközben fenntart olyan kereskedelmi mintázatokat, amelyek közvetve az agressziót táplálják, ezért valódi biztonság csak valódi gazdasági leválással érhető el.

Ugyan stratégiailag és pénzmozgásilag is a legfontosabb az energialeválás lenne – amelyet jelenleg 2027-ben terveznek véghez vinni – a kezdeményezés kifejezetten az azon túli Oroszországgal folytatott kereskedelemre fókuszál.

