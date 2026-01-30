  • Megjelenítés
Sürgős lépésre szánta el magát az európai mentőalap: több száz milliárd eurót mozgósíthatnak egyetlen célra
Az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) több mint 430 milliárd eurós tőkéjét védelmi célú hitelekre is felhasználhatnák az euróövezet országaiban – vetette fel Pierre Gramegna, az alap ügyvezető igazgatója a Reutersnek adott interjúban.

Gramegna elmondta, hogy az ESM külön hitelkereteket biztosíthatna védelmi kiadások finanszírozására anélkül, hogy cserébe szigorú gazdasági reformokat követelne. Ezzel részben azt a megbélyegzést szeretnék elkerülni, amely a válságalaphoz fordulást kíséri. "A geopolitikai felfordulás idején, amely minden országban megemelte a védelmi kiadásokat, ki kell használnunk az ESM teljes potenciálját" – hangsúlyozta.

A javaslat szerint az új hitelkeretek elsősorban a pénzügyileg stabil, de szűkös költségvetéssel gazdálkodó, kisebb euróövezeti államokat céloznák.

Az ilyen típusú támogatás szimbolikus jelentőséggel is bírna: az euróövezeti adósságválság csúcsán létrehozott mentőalapot eredeti válságkezelő funkciójától eltérően használnák. Donald Trump amerikai elnök nyílt ellenségessége arra kényszeríti az európai vezetőket, hogy új forrásokat és konstrukciókat keressenek a kontinens védelmének megerősítésére az orosz fenyegetéssel szemben.

A hiteleket kizárólag az euróövezet tagállamai vehetnék igénybe, így például Lengyelország kimaradna a lehetőségből. Az ESM alapító szerződése nem nevesíti kifejezetten a védelmi célokat, ezért a felhasználási kör bővítéséhez a tagállamok jóváhagyása szükséges – beleértve a katonailag semleges országokat is, mint Ausztria, Ciprus, Málta vagy Írország.

Ez az egyik eszközünk, rendelkezésre áll. Újra fel kell fedeznünk a benne rejlő lehetőségeket

– fogalmazott Gramegna, hozzátéve, hogy a hitelekhez nem társulnának drákói feltételek. "A cél az, hogy ezt az eszközt ne kössük össze gazdasági átszervezéssel."

A mostani javaslat részben felidézi Enrico Letta volt olasz miniszterelnök korábbi elképzelését egy „védelmi támogatási vonalról”, amely egy ország GDP-jének akár 2 százalékáig nyújtana alacsony kamatozású hitelt védelmi célokra.

A koncepció hasonlít a Covid–19-járvány idején létrehozott, 240 milliárd eurós egészségügyi hitelkerethez, amelyet végül egyetlen ország sem vett igénybe.

A balti államok – Litvánia, Észtország és Lettország – különösen profitálhatnának egy ilyen konstrukcióból. Ezek az országok az ukrajnai orosz invázió óta csaknem megnégyszerezték védelmi kiadásaikat, amelyek ma már a GDP mintegy 5 százalékát teszik ki. Az Oroszországgal és szövetségesével, Belarusszal határos balti országok egyre több szabotázsakció célpontjai, amelyekért a hatóságok Oroszországot teszik felelőssé.

Gramegna szerint az országok "közös kérelemmel" is fordulhatnának az alaphoz, ami mérsékelhetné az egyéni segítségkéréshez tapadó stigmát. "A kezdeményezésnek a tagállamoktól kell jönnie" – tette hozzá.

