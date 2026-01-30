Ursula von der Leyenék újabb jogi eljárásokat indítottak a magyar kormány ellen

Az Európai Bizottság januárban több kötelezettségszegési eljárást indított, amelyek közül kettő közvetlenül Magyarországot érinti. Az egyik az Energia Charta Egyezményből való kilépés elmaradásához kapcsolódik, a másik pedig a kriptoeszközök piacát szabályozó uniós rendelet, a MiCA magyar végrehajtásával összefüggő problémákról szól. Mindkét ügy túlmutat technikai jogvitán: az első az uniós hatáskörök érvényesítéséről, a második a digitális pénzügyi piac egységéről és a jogbiztonságról szól.

Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság januárban is több új eljárást indított Magyarország ellen uniós jogi vitákban, amelyek elsőre ugyan technikai szintű lépéseknek tűnnek, de mind a két ügy túlmutat önmagán.

Az uniós végrehajtó testület felszólító levelet küldött 16 tagállamnak – köztük Magyarországnak –, amiért azok továbbra is szerződő felei az Energia Charta Egyezménynek, noha az Európai Unió és az Euratom 2025. június 28-án hivatalosan kilépett a megállapodásból.

Az Energia Charta Egyezmény az energiaszektorban szervezi a kereskedelmi és beruházási kapcsolatokat a részes államok között. A megállapodás egyik legfontosabb eleme a beruházásvédelem: lehetővé teszi, hogy a befektetők választottbírósági eljárást indítsanak az államokkal szemben, ha úgy érzik, hogy jogaik sérültek. Az egyezmény az elmúlt években politikailag és jogilag is vitatottá vált, különösen a klímapolitikai átmenet és a fosszilis energiahordozók kivezetése miatt.

Az uniós kilépés hátterében az áll, hogy a kereskedelem és a beruházásvédelem az uniós szerződések szerint az EU kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ez azt jelenti, hogy ezen a területen a tagállamok csak akkor járhatnak el önállóan, ha erre az Unió kifejezetten felhatalmazást ad. A Bizottság álláspontja szerint azzal, hogy az EU és az Euratom kilépett az egyezményből, a tagállamok nem tarthatják fenn önállóan a tagságukat, hacsak erre külön uniós felhatalmazást nem kapnak.

Magyarország – a többi érintett állammal együtt – nem kapott ilyen felhatalmazást, és az Ursula von der Leyen vezette testület szerint nem is tett lépéseket a kilépés irányába.

A magyar kormány álláspontja szerint az Energia Charta Egyezmény jogi keretét nem feltétlenül a kilépés, hanem a megújított szerződés modernizálása révén érdemes biztosítani. Magyarország külön deklarációt tett, amelyben azt hangsúlyozza, hogy az egyezményből származó viták – különösen az egymás közötti EU-belső befektető-állam viták – rendezését csak nemzetközi jogi elvek szerint, az egyezmény modernizált változatának elfogadásával lehet véglegesen rendezni, és nem pusztán egyoldalú kilépéssel vagy jogi eltávolítással. Ez a pozíció részben abból a megfontolásból fakad, hogy a jelenlegi ECT egyezmény – bár az EU és Euratom 2024-ben kilépett belőle – továbbra is biztosíthat bizonyos befektető-védelmi mechanizmusokat, és a modernizáció révén a tagállamok olyan eszközt kapnának, amely jobban illeszkedik a nemzetközi jogi normákhoz és az EU belső jogrendjéhez, mint a teljes elvonulás az egyezményből.

A magyar kormány ezért azt szorgalmazza, hogy a modernizált egyezmény elfogadása legyen a fő cél, nem pedig az egyezményből való egyoldalú kilépés nemzetközi jogi alapú rendezése.

Viszont az uniós végrehajtó testület nem fogadta el a magyar kabinet érvelését, ezért indult meg a kötelezettségszegési eljárás első szakasza, a felszólító levél kiküldése. A magyar kormánynak két hónapja van válaszolni, és vagy megindokolni álláspontját, vagy lépéseket tenni a kilépés érdekében. Ha a Bizottság nem tartja kielégítőnek a választ, indokolással ellátott véleményt küldhet, ami az eljárás következő lépcsője, és végső soron az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet.

Az ügy jelentősége nem elsősorban az energiapolitika napi működésében, hanem az uniós jog elsőbbségében és az egységes külső fellépésben rejlik.

Ha a tagállamok egyenként maradnának egy olyan nemzetközi egyezményben, amelyből az EU kilépett, az aláásná az Unió kizárólagos hatáskörének érvényesülését a kereskedelem és beruházásvédelem területén.

Kriptoszabályozás: MiCA és a magyar módosítás

A másik magyar vonatkozású eljárás a kriptoeszközök piacáról szóló uniós rendelet, a MiCA alkalmazásához kapcsolódik. A Bizottság szerint Magyarország nem felel meg teljes mértékben a 2023/1114-es uniós rendelet előírásainak, miután elfogadta a 2025. évi LXVII. törvényt, amely módosította a korábbi magyar kriptotörvényt.

A MiCA az EU digitális pénzügyi stratégiájának egyik kulcseleme. Célja, hogy egységes, közvetlenül alkalmazandó jogi keretet hozzon létre a kriptoeszközök piacán.

Mivel rendeletről van szó, nem igényel nemzeti átültetést, hanem közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban, de ennek Magyarország nem tett eleget.

A cél a jogbiztonság erősítése, a fogyasztó- és befektetővédelem garantálása, a pénzügyi stabilitás biztosítása és az egységes piac zavartalan működése.

Az Európai Bizottság kifogása szerint a 2025-ös magyar módosítás egy új engedélyezési rendszert vezetett be az úgynevezett „exchange validation services”, azaz a tranzakcióhitelesítési szolgáltatások számára, és ehhez büntetőjogi felelősséget is kapcsolt.

A probléma az, hogy a MiCA ilyen kategóriát és ilyen típusú engedélyezési, illetve büntetőjogi rendszert nem tartalmaz.

Az Ursula von der Leyen vezette testület értékelése szerint az új magyar szabályozás következtében egyes kriptoeszköz-szolgáltatók felfüggesztették vagy megszüntették bizonyos szolgáltatásaikat. Ez ügyfélkárokat és jogbizonytalanságot okozhatott, mivel a piaci szereplők nem tudják egyértelműen, hogy a közvetlenül alkalmazandó uniós rendelet vagy a szigorúbb, új magyar szabályok szerint kell-e eljárniuk.

Magyarország célja a hivatalos indoklás szerint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni garanciák megerősítése volt. Az Európai Bizottság ugyanakkor hangsúlyozza:

a tagállamok nem vezethetnek be olyan nemzeti szabályokat, amelyek ellentétesek vagy túlmutatnak a közvetlenül alkalmazandó uniós rendelet keretein, ha azzal felborítják az egységes piac működését.

A pénzmosás elleni intézkedéseknek is összhangban kell maradniuk a MiCA rendszerével.

Ebben az ügyben is a kötelezettségszegési eljárás első szakaszáról van szó. Magyarországnak két hónapja van arra, hogy válaszoljon a Bizottság észrevételeire és szükség esetén módosítsa a szabályozást. Amennyiben a Bizottság nem lát érdemi korrekciót, indokolással ellátott véleményt adhat ki, majd az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet.

Mindkét ügy még korai szakaszban van. A felszólító levél nem jelent automatikusan bírósági pert, de világos jelzés arra, hogy az Európai Bizottság szerint Magyarország nem teljesíti maradéktalanul uniós kötelezettségeit. A következő hónapokban dől el, hogy a magyar kormány jogértelmezési vitába bocsátkozik-e Brüsszellel, módosítja a szabályozást, vagy az ügyek tovább haladnak az eljárás következő lépcsőfokaira.

Címlapkép forrása: EU