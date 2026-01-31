Az EU-val kokettál, de Putyin vadászgépeit építhetné a feltörekvő fegyvernagyhatalom

Oroszország és India előrehaladott technikai tárgyalásokat folytat az ötödik generációs Sukhoi Su-57E vadászgép közös, licencelt indiai gyártásáról – közölte egy orosz iparági vezető az állami TASS-al. United Aircraft Corporation (UAC) vezérigazgatója, Vadim Badekha szerint az egyeztetések olyan szerződés felé mutatnak, amely évtizedekre meghatározhatja a két ország védelmi-ipari együttműködését.
Badekha elmondása alapján a felek azt is vizsgálják, hogy a Su–57E-k gyártása Indiában, a jelenleg Su–30-asokat előállító üzemekben történjen, a lehető legnagyobb mértékű indiai beszállítói részvétellel. A projekt összetettsége miatt a megállapodás alapos műszaki előkészítést igényel, de az indiai fél hivatalosan nem erősítette meg, hogy az együttműködés tényleg megvalósulna.
Korábban az állami fegyverexportőr Rosoboronexport vezérigazgatója, Alekszandr Mihejev arról beszélt, hogy Moszkva nemcsak a Su–57E szállítását kínálja Újdelhinek, hanem a helyi gyártás megszervezését és segítséget India saját lopakodó vadászgépe, az AMCA fejlesztéséhez is.
A Su–57 többfeladatú képességei – légi, szárazföldi és tengeri célok elleni bevetések, éjjel-nappali üzem, elektronikai hadviselési környezetben való működés – régóta az orosz ajánlat középpontjában állnak.
Orosz szakértők korábban teljes technológiatranszfer lehetőségét is felvetették az indiai, hazai gyártás támogatására.
Mindez azonban kényes a frissen kötött EU-India együttműködés szempontjából, hiszen annak egy védelmi fejezete is van. Az unió álláspontja jelenleg az, hogy nem lett volna jó ötlet az orosz kapcsolat miatt elzárkózni a világ legnagyobbnak mondott kereskedelmi egyezményétől, hiszen ha emiatt beakadnak a tárgyalások az csak még közelebb sodorhatta volna Indiát az oroszokhoz.
Bár az Oroszországgal való kapcsolat mindenképpen kockázatot jelent az uniós együttműködésre nézve, ez is egy két oldalú utca, ahol az orosz védelmi képességekről ugyanúgy érzékeny információk szivároghatnak ki, ha India valóban ilyen szintű együttműködésre készül a háborút indító országgal.
Persze arra is nagy az esély, hogy a TAS pont azért hozta le a hírt a "nagyon előrehaladott tárgyalásokról" mert ezzel akarja elbizonytalanítani a sokszor belpolitikai hangulat által is vezérelt uniós döntéshozókat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
