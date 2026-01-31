Bevallotta a brit miniszterelnök: elkezdik visszacsinálni a brexitet

Keir Starmer brit miniszterelnök azt ígéri, hogy a várhatóan májusban megrendezendő brit–EU-csúcstalálkozót arra használja fel, hogy tovább bontsa a Brexit utáni kereskedelmi akadályokat, és közelebb vigye az Egyesült Királyságot az egységes piachoz, még akkor is, ha ez az uniós szabályok elfogadásával jár.

Érvelése szerint a cél a gazdasági növekedés ösztönzése és az üzletekben tapasztalható árak csökkentése, ami szerinte indokolja a szuverenitással kapcsolatos kompromisszumokat.

A tárgyalások alapját az első, tavaly megtartott Brexit utáni UK–EU-csúcs teremtette meg, de Starmer ennél ambiciózusabb irányt képzel el. Kijelentette, hogy a kapcsolatot „iteratívnak” tekinti, vagyis minden csúcson további előrelépéseket keresne. Úgy látja, hogy a további közeledés fő terepe inkább az egységes piac lehet, nem pedig egy új vámunió, amely szerinte már nem szolgálná megfelelően a brit érdekeket.

Konkrét ágazatokat Starmer nem nevezett meg, de az élelmiszer- és agrárkereskedelemre vonatkozó EU–UK megállapodást mintaként említik további egyezségekhez. Rachel Reeves pénzügyminiszter korábban a vegyipari szabályozás közelítéséről beszélt, míg más miniszterek szerint az elv kiterjeszthető lenne más „bevált iparágakra”, például az autóiparra is.

A megközelítést a Konzervatív Párt és a Reform UK élesen bírálja, azzal érvelve, hogy az uniós szabályok átvétele a 2016-os népszavazás egyik fő eredményének, a szuverenitás visszaszerzésének feladását jelentené. Starmer erre válaszul már korábban is azt mondta a parlamentben, hogy

"felnőttként kell viselkedni" és kész megfizetni a politikai támadások árát, ha ezzel hozzájárul az emberek életszínvonalának javításához.

A miniszterelnök ugyanakkor igyekszik lezárni a Munkáspárton belüli vitát egy új vámunió lehetőségéről, mondván, hogy az a már megkötött kereskedelmi megállapodások – többek között az Egyesült Államokkal, Indiával és Dél-Koreával – visszabontását igényelné.

Vele szemben pártjának több tagja, Wes Streeting egészségügyi miniszter, David Lammy helyettes kormányfő és Paul Nowak, a brit szakszervezeti szövetség vezetője is nyitottabban beszélt a vámunió előnyeiről, ami belső feszültségeket okoz a párton belül.

Brüsszeli tisztviselők szerint Starmer kifejezetten a májusi időpontot szorgalmazza, hogy bizonyítsa európai "újraindítási" stratégiájának kézzelfogható eredményeit.

Az EU 27 tagállama között informális egyeztetések folynak arról, mely területeken vehetne részt az Egyesült Királyság szorosabban az egységes piacon.

A szorosabb összefonódás mellett azonban még nagyobb érv az USA "dinamikus" külpolitikája által keltett transzatlanti feszültség is, amelyben eddig a britek relatíve eredményes mediátornak mutatkoztak.

A csúcstalálkozót előkészítéséhez, február 2-án brit miniszterek találkoznak Maroš Šefčovičcsal, az Európai Bizottság brit kapcsolatokért felelős főtárgyalójával, aki jelenleg az EU legnagyobb szabadkereskedelmi egyességiért is felel. Mindkét fél abban bízik, hogy addigra lezárható lesz egy állategészségügyi megállapodás, valamint egy új ifjúsági mobilitási program részletei is.

Címlapkép forrása: EU