Hatalmas gazdasági árat fizetünk az EU-s széthúzás miatt – megdöbbentő jelentést adott ki Brüsszel

Papíron egységes piac működik Európában, a gyakorlatban azonban a 450 milliós gazdasági tér még mindig nem viselkedik valódi belső piacként: a termelékenység három évtizede tartósan elmarad az amerikai szinttől, jelenleg is csak annak mintegy 78–79 százalékán áll. A szolgáltatások – amelyek az uniós GDP közel háromnegyedét adják – alig integráltak, az EU-n belüli kereskedelemben súlyuk jóval kisebb, mint az áruké. A határon átnyúló forgalom költségeit modellezve az jön ki, hogy az áruk esetében átlagosan 67 százalékos, a szolgáltatásoknál közel 95 százalékos „kvázivám” terheli az EU-n belüli kereskedelmet a belföldi ügyletekhez képest. Vagyis egy vámunión belül is olyan rejtett súrlódások működnek, mintha 27 belső határ lassítaná a növekedést – és ez ma az egyik legkonkrétabb, számszerűsíthető versenyképességi hátrány Európában.

Az európai versenyképességi vitában az elmúlt időszakban ritkán látott módon egyszerre lett mainstream téma az, amit korábban inkább technikai belső piaci kérdésként kezeltek: hogy az egységes piac papíron kész, a gyakorlatban viszont nem működik olyan mélységben, mint amekkora gazdasági, termelékenységi és innovációs előnyt egy 450 milliós piacnak elvileg biztosítania kellene.

Enrico Letta korábbi olasz miniszterelnök a belső piac elmélyítéséről szóló jelentésében azt a logikát tette középpontba, hogy a „négy szabadság” intézményi kerete stabil, de az EU a legfontosabb modern növekedési terepeken – szolgáltatások, tőke, energia, digitális infrastruktúra – még mindig nem tekinthető egységes gazdasági térnek. A hangsúly nem azon van, hogy a belső piac „nem létezik”, hanem azon, hogy a mindennapi üzleti döntések szintjén a vállalatok gyakran továbbra is 27 különböző nemzeti szabályozási, engedélyezési és végrehajtási logikához igazodnak, ami megakadályozza a skálázódást, drágítja a határon átnyúló működést, és végső soron gyengíti az EU versenyét a nagyobb és homogénebb versenytársakkal szemben.

Mario Draghi – az európai gazdaságpolitikai gondolkodás egyik meghatározó alakja, az EKB korábbi elnöke – ezzel párhuzamosan egy még „kíméletlenebb” diagnózist erősített meg saját reformtervében: Európa lemaradása nem egyetlen sokk vagy egyetlen rossz döntés következménye, hanem strukturális jellegű. A termelékenység lassan növekszik, a tőkepiacok széttöredezettek, a finanszírozás nem áramlik úgy, mint egy valóban egységes térben, az energia költségei pedig tartós versenyhátrányt jelentenek. Draghi üzenete azért fontos, mert a belső piac hiányosságait nem önmagukban, hanem egy láncolat részeként kezeli: ha a piacintegráció nem mély, akkor nincs méretgazdaságosság; ha nincs méret, akkor az innováció nem skálázódik; ha nem skálázódik, akkor nem nő a termelékenység; ha nem nő a termelékenység, akkor az EU tartósan lemarad a magasabb hozamú beruházásokért és a globális technológiai versenyben.

Ebben a Letta–Draghi-féle keretben különösen beszédes, hogy most egyszerre két intézményi dokumentum is ugyanazt a problémát dolgozza fel adat- és modellalapon: az Európai Bizottság friss jelentése a belső piac állapotáról és az uniós versenyképességről, valamint az Európai Központi Bank elemzése, amely kifejezetten az integráció „kiaknázatlan potenciálját” próbálja számszerűsíteni. A két anyag más módszertannal dolgozik, de pont ettől erősítik egymást: a Bizottság teljesítménymutatók és végrehajtási indikátorok segítségével megmutatja, hol „akad el” a belső piac a gyakorlatban, míg az EKB pedig azt teszi hozzá, hogy ezek az akadások hogyan fordíthatók le implicit, vámszerű költségekre, amelyek lassítják a határon átnyúló aktivitást, visszafogják a versenyt és a termelékenységet.

Vagyis Letta és Draghi politikai-gazdasági diagnózisa után most két jelentés egyszerre ad „térképet” és „árlistát” ugyanarról a problémáról – a szomorú az, hogy ez másfél évnyi tétlenséget mutat be.

Az Európai Bizottság kiindulópontja a felszínen megnyugtató: az egységes piac jogi alapjai stabilak, a négy szabadság elve változatlanul az uniós gazdasági modell központi eleme, és több területen látszik előrelépés, például a foglalkoztatásban vagy a digitális technológiák terjedésében. Ha ezt önmagában olvassuk, akár az a kép is kialakulhat, hogy az integráció „rendben van”, és legfeljebb finomhangolásra szorul.

Csakhogy a brüsszeli testület ugyanebben a dokumentumban egy másik, sokkal keményebb képet is ad: az EU teljesítménye a globális versenytársakhoz, elsősorban az Egyesült Államokhoz és több ázsiai gazdasághoz képest több kulcsterületen tartósan elmarad, és a legnagyobb gond nem egyetlen szűk keresztmetszet, hanem az, hogy a rendszer lassan alkalmazkodik. Ez a „lassú alkalmazkodóképesség” az a fogalom, amely nagyon könnyen elfolyósítható lenne – de a Bizottság és az EKB együtt pont azt mutatja meg, hogy mit jelent ez a gyakorlatban: töredezett szabályozás, eltérő végrehajtás, magas adminisztratív költségek, sekély szolgáltatási integráció, korlátozott határon átnyúló verseny.

Az Európai Központi Bank, osztva az alapokról szóló optimizmust, azt állapítja meg elsőként, hogy puszta méret alapján az EU-nak elvileg komoly előnye kellene, hogy legyen. 450 millió fogyasztó és körülbelül 26 millió vállalkozás olyan léptéket jelent, amely egy egységesen működő gazdasági térben általában erősebb versenyt, gyorsabb innovációt, jobb termelékenységet és nagyobb beruházási dinamikát hoz.

Az EKB szerint azonban ez a potenciál csak részben hasznosul, és érthetetlen, hogy miért nem használják ki jobban a tagállamok. Pedig a történeti bizonyítékok is igazolják a lehetőségeket: az egységes piac elmélyítése 1993 és 2014 között a „régi” tagállamokban 12–22 százalékkal emelte az egy főre jutó reál GDP-t, miközben a jóléti nyereség elérte az átlagosan évi 840 eurót fejenként (2016-os árakon). Ez a blokk azért fontos, mert leválasztja a vitát az ideológiai síkról: nem arról van szó, hogy az integráció „jó-e”, hanem arról, hogy bizonyíthatóan hozott mérhető hasznot, tehát a további akadályok lebontása is nagy valószínűséggel kézzelfogható gazdasági nyereséggel járna.

A két jelentés közös magja az, hogy a belső piac formálisan létezik, de gazdasági mélysége korlátozott. A Bizottság ezt a termelékenységen keresztül teszi tapinthatóvá: az EU-ban az egy ledolgozott munkaórára jutó GDP 2024-ben az amerikai szint 78,5 százaléka volt, ami alig jelent javulást a 2023-as 77,9 százalékhoz képest. Ráadásul a Bizottság hangsúlyozza, hogy ez a különbség három évtizede fennáll, vagyis nem egy válság vagy egyetlen ciklus terméke. E ponton jön be Draghi logikája: ha a termelékenységi rés ilyen tartós, akkor nem elég egy-egy programot vagy támogatási csomagot nézni, hanem azt kell feltárni, milyen szerkezeti akadályok tartják fenn.

A brüsszeli elemzés azt mondja: a termelékenységi rés összefügg az innovációval, a tőkehatékonysággal és a belső piac töredezett működésével. Az EKB pedig azt mutatja meg, hogy a 27 részre töredezett működés hogyan működhetne – vagy éppen nem működik – gazdasági erőként.

27 vámhatár van egy nagy vámunión belül

Az EKB modellalapú megközelítése – gravitációs modellek használata – azért érdekes, mert lefordítja az integráció hiányosságait „implicit költségekre”. Ezek a költségek nem jelennek meg úgy, mint egy vám vagy tarifa, de vámszerűen viselkednek: drágítják és kockázatosabbá teszik a határon átnyúló tevékenységet. A vállalatnak több jogi megfelelést kell menedzselnie, több engedélyezési eljárással találkozik, más hatósági értelmezéseket kap, és sokszor az adminisztratív infrastruktúra sem kompatibilis.

A végeredmény: a belső piacon belüli tevékenység költségstruktúrája közelebb kerül ahhoz, mintha több piacon külön-külön működnénk, és távolabb attól, mintha egyetlen egységes piacon.

A töredezettség egyik legegyértelműbb lenyomata az áruk és a szolgáltatások kereskedelmében látható különbség, és itt a két jelentés nagyon egybecseng. A Bizottság száma szerint 2024-ben az EU-n belüli áruforgalom a GDP 22 százaléka volt, míg a szolgáltatásoké mindössze 7,9 százalék. Ez a különbség első ránézésre is nagy, de akkor válik igazán problémává, ha mellétesszük: a szolgáltatások adják az uniós gazdasági aktivitás közel háromnegyedét.

Vagyis a legnagyobb szektor integrációja a legsekélyebb.

Az EKB ezt még élesebbé teszi: 2024-ben az intra-EU árukereskedelem a nominális GDP több mint 40 százalékát érte el, miközben a szolgáltatásoknál az EU-n belüli kereskedelem aránya nagyjából megegyezik az EU és a külvilág közötti szolgáltatáskereskedelem GDP-arányos súlyával. Magyarul: a szolgáltatásoknál a belső piac „nem belsőbb”, mint a külső piac. Ez pontosan az a fajta állítás, ami Letta érvelésében geopolitikai következményként jelenik meg, az EKB-nál pedig empirikus mintázatként: az EU saját piacán belül sem képes olyan mélységet elérni a szolgáltatásokban, ami automatikusan jönne egy egységes térben.

A „miért” résznél a két jelentés nem vitatkozik, inkább ugyanarra a jelenségre vetít két különböző magyarázó lencsét. A Bizottság a szabályozottságot és a végrehajtási nehézségeket emeli ki: az OECD szolgáltatás-kereskedelmi korlátozottsági indexe uniós átlagban 4,2 százalékon stagnál, miközben tagállami eltérések vannak, és a vállalati visszajelzések alapján a megfelelés nehézkes, a határon átnyúló szolgáltatásnyújtást aránytalan adminisztratív terhek lassítják. Az EKB ehhez hozzáteszi a szolgáltatások természetéből adódó tényezőket: sok szolgáltatás helyhez kötött, erős jogi, nyelvi és kulturális alkalmazkodást igényel, és a határon átnyúló jelenlét gyakran leányvállalatokon, fióktelepeken keresztül valósul meg, ami nem jelenik meg közvetlen exportként a statisztikákban. A két állítás nem üti egymást, hanem összeadódik: egy részben mérési/megfigyelési probléma (nem minden integráció látszik a kereskedelmi statisztikákban), de ettől még a belépési költségek és a szabályozási széttöredezettség valós, és a vállalati döntések szintjén ugyanúgy fékező erő.

A végrehajtás és a szabályozási fragmentáció ott válik igazán kézzelfoghatóvá, ahol az Európai Bizottság konkrét konformitási mutatókat közöl. 2025-ben az egységes piacot érintő irányelvek 1,1 százaléka esetében indult kötelezettségszegési eljárás hibás vagy hiányos átültetés miatt. Szomorú, hogy Magyarország a legrosszabb megfelelési mutatóval rendelkezik.

A nem megfelelően, vagy hiányosan átültetett uniós egységes szabályok aránya az egyes tagállamokban. Forrás: Európai Bizottság.

Ez több mint kétszerese a Bizottság által célként kitűzött 0,5 százaléknak, és romlás a 2024-es 0,9 százalékhoz képest. Ennek a jelentősége nem a százalék abszolút nagysága, hanem az üzenete:

még ott sem teljes az egységesség, ahol elvileg közös szabályrendszer van.

Az Európai Bizottság ráadásul azt is jelzi, hogy a hiányosságok tartós mintázatot mutatnak, különösen a szolgáltatások, a környezetvédelmi szabályozás és egyes ipari területek esetében. Az EKB modellje erre azt mondja: ez a széttöredezett végrehajtás nemcsak jogi probléma, hanem közgazdasági értelemben kereskedelmi költség, egy kvázi-vám. Ha ugyanaz a szabály eltérő értelmezéssel, eltérő hatósági gyakorlattal, eltérő adminisztratív eljárással párosul, akkor a vállalat szempontjából a belső piac határai „visszanőnek”.

Az adminisztratív teher itt a legjobb híd a két jelentés között, mert az Európai Bizottság számszerűsít, az EKB pedig mechanizmust ad. A végrehajtó testület becslése szerint az adminisztratív költségek uniós szinten évente mintegy 150 milliárd eurót tesznek ki. Ez nem egy elvont „bürokrácia-kritika”, hanem konkrét, aggregált költség: dokumentáció, engedélyezés, eltérő eljárások, digitális megoldások hiánya, komplex megfelelési rendszerek. A Bizottság 2025-ben bemutatott egyszerűsítési csomagjai összesen évi 15 milliárd euró adminisztratív tehercsökkentést céloznak.

Ez önmagában érzékelhető összeg, de a teljes 150 milliárdhoz képest azt is jelzi, hogy a jelenlegi reformambíció nagyjából a probléma tizedét célozza.

Az EKB a belső piaci „kvázivámokat” úgy számszerűsíti, hogy a tagállamok közötti kereskedelem tényleges volumenét a belföldi (országon belüli) kereskedelemhez viszonyítja, és a kettő közötti különbséget – vagyis azt, mennyivel „kevesebb” a határon átnyúló forgalom annál, amit egy egységes piacon várnánk – ad valorem vámegyenértékként fejezi ki. Ebből az EKB becslése szerint 2022-ben az EU-n belüli árukereskedelemben a határon átnyúló súrlódások összesített szintje átlagosan a kereskedelem értékére vetített 67 százalékos „vámmal” volt egyenértékű (a feldolgozóiparra külön számolva 54 százalék).

A szolgáltatásoknál még rosszabb a helyzet: 2023-ban nagyjából 95 százalékos vámegyenértéket kapnak, vagyis a szolgáltatáskereskedelem EU-n belül közel kétszer akkora költségtöbblettel jár, mint az országon belüli szolgáltatásnyújtás.

Az EKB ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezek felső becslési határnak tekintendők, mert a „kvázivám” nemcsak szabályozási és adminisztratív akadályokat, hanem nehezebben befolyásolható tényezőket (például hazai preferenciákat vagy egyes szolgáltatások eleve korlátozott kereskedhetőségét) is tartalmaz; ezért a reálisabb, politikailag elérhető tartalékot egy EU-n belüli „leginkább integrált” benchmarkhoz mérik, és azt találják, hogy ha a tagállamok ezt a szintet elérnék, az áruknál átlagosan mintegy 8, a szolgáltatásoknál 9 százalékponttal lehetne lejjebb tolni az EU-n belüli kereskedelmi súrlódásokat.

A közbeszerzéseknél is befuccsolnak az uniós tervek

A belső piac „nemzeti logikákra széttörése” különösen plasztikusan látszik a közbeszerzéseknél. Az EKB által idézett adat szerint az uniós közbeszerzési eljárások mindössze mintegy 5 százalékát nyerik el nem belföldi vállalatok. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a közpénzből finanszírozott piac – amely az EU-ban hatalmas volumenű – csak nagyon kis részben működik valódi belső piacként. A Bizottság értelmezése itt kétirányú: egyrészt versenyprobléma, mert ha alacsony a határon átnyúló részvétel, a belföldi szereplők versenyeznek egymással, szűkebb mezőnyben; másrészt hatékonysági veszteség, mert a közpénzek felhasználásának minősége is romlik, ha kisebb a verseny és kevesebb a potenciális ajánlattevő. Az EKB szemszögéből a közbeszerzés azért is fontos, mert nagyon jól jelzi a rejtett költségeket:

ha elvileg mindenki indulhatna, de a gyakorlatban alig nyer „külföldi”, akkor ott nem csak informális preferencia lehet, hanem belépési költségek, eltérő eljárások, nyelvi-jogi adminisztráció és kockázatok.

A töredezettség végül ott csapódik le, ahol Draghi is a legnagyobb problémát látja: az innováció és a termelékenység láncában. A Bizottság KPI-adatai szerint az EU K+F-ráfordításai 2024-ben a GDP 2,24 százalékát tették ki, ami elmarad a 3 százalékos céltól, és a tagállamok közötti különbségek érdemben nem csökkentek. A szabadalmi aktivitás uniós átlagban 152 európai szabadalmi bejelentés egymillió lakosra, miközben egyes tagállamokban – köztük Magyarországon – ennek töredéke. Ez a kép önmagában is azt sugallja, hogy az EU innovációs teljesítménye egyenlőtlen és a célhoz képest alacsonyabb.

Az EKB ehhez hozzáteszi a skálázódási logikát: ha a szolgáltatások és a tőke piaca töredezett, akkor az innováció nem tud gyorsan egységes piacra „ráfutni”, nehezebb a gyors növekedés finanszírozása, és kisebb az esélye, hogy globális méretű, gyorsan növekvő vállalatok jönnek létre Európában. Vagyis a kutatás-fejlesztés és szabadalmi adatok nem csak kutatási indikátorok, hanem a belső piac működésének következményei is.

A beruházási és energiaoldal ugyanezt a szerkezeti problémákról szóló történetet írja tovább: a Bizottság szerint a magánberuházások GDP-arányos szintje 2024-ben 17,6 százalékra csökkent, miközben az ipari villamosenergia-árak továbbra is jóval az amerikai szint felett maradtak (nagyjából 15 százalékkal magasabbak azoknál). Ez két külön csatorna, de ugyanabba a versenyképességi egyenletbe fut bele: a beruházási dinamika gyengülése a jövőbeni termelékenységet fogja vissza, a magas energiaár pedig azonnali költségverseny-hátrányt jelent, különösen energiaintenzív iparágakban.

Az EKB itt azt a „rendszer-javaslatot” teszi hozzá, hogy az egységes piac mélyítése – különösen a szolgáltatások és az energia belső piacán – mérsékelhetné a költségeket, és részben ellensúlyozhatná a külső versenynyomást. Ez nem azt jelenti, hogy a belső piac önmagában megoldja az energiaárak kérdését, hanem azt, hogy a fragmentált piacokból adódó többletköltségek csökkentése javítja a vállalatok költségpozícióját, és egyben kiszámíthatóbb beruházási környezetet teremt.

Ha a két jelentés állításait egy közös narratívába rendezzük – és ez illeszkedik Letta és Draghi keretéhez is –, akkor a következtetés nem az, hogy „több integráció jó lenne”, hanem az, hogy van egy konkrétan azonosítható és számszerűsíthető növekedési tartalék, amelynek jelentős része belső, nem pedig külső tényezőkből fakad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images