Bíróságra citálja a magyar kormány az Európai Bizottságot az orosz gáztilalom miatt

Magyarország az Európai Unió Bíróságán támadta meg az orosz energiaimportot 2027 végéig kivezető REPowerEU-rendeletet – jelentette be hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A kormány szerint a jogszabály sérti a tagállami hatásköröket és nem megfelelő jogalapon született, az eljárástól egy és háromnegyed, két éven belül várnak ítéletet. Közben az Európai Bizottság a leválást az energiabiztonság és a diverzifikáció kulcselemeként értelmezi, és a végrehajtást a közös uniós stratégia részeként kezeli.

Az Európai Unió Tanácsa múlt hétfőn minősített többséggel elfogadta azt a REPowerEU-rendeletet, amely lépcsőzetes menetrendben megtiltja az orosz vezetékes földgáz és LNG behozatalát, valamint 2027-ig előkészíti az orosz kőolaj-import teljes kivezetését. A jogszabály értelmében az új importtilalom a hatálybalépést követő hat héten belül életbe lép, a meglévő szerződések átmeneti időszakot kapnak, az LNG esetében 2027 elejétől, a vezetékes gáz esetében – amely Magyarország számára kulcskérdés – 2027 őszétől válik teljessé a tiltás.

Már a tanácsi szavazáskor jelezte a magyar kormány, hogy jogi útra tereli az ügyet, és most hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette:

Magyarország keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához a rendelet megsemmisítése érdekében. A miniszter közlése szerint az eljárás várhatóan másfél-két évig tarthat, miközben a rendelet szerinti teljes leválás határideje 2027 vége.

Szijjártó Péter ismertetése szerint a magyar kereset három fő jogi érvre épül. A kormány álláspontja szerint

az energiahordozók importjának tilalma csak szankciós jogalapon, egyhangú döntéssel lett volna elfogadható, márpedig a mostani rendeletet belső piaci és energiapolitikai jogalapon, minősített többséggel fogadták el. Másrészt a beadvány arra hivatkozik, hogy az uniós alapszerződés alapján a tagállamok hatáskörébe tartozik az energiamix és a beszerzési források megválasztása. Harmadrészt a kormány az energiaszolidaritás elvére utal, arra hivatkozva, hogy az intézkedés veszélyezteti Magyarország energiaellátásának biztonságát.

A most hétfői brüsszeli sajtótájékoztatón Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője a REPowerEU kapcsán arról beszélt, hogy a kezdeményezés célja az orosz fosszilis energiahordozóktól való fokozatos és végleges leválás, valamint az uniós energiabiztonság megerősítése.

Hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság egy átfogó jogszabályi és pénzügyi csomagot terjesztett elő, amelynek célja az energiaimport diverzifikálása, a megújuló energiaforrások arányának növelése és az energiahatékonysági beruházások felgyorsítása. A szóvivő szerint az EU egységes és koordinált fellépésben érdekelt, ugyanakkor figyelembe veszi a tagállamok eltérő energiaszerkezetét és kiinduló helyzetét.

Itkonen arra is kitért, hogy a REPowerEU intézkedései részben beépültek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz rendszerébe, így a tagállamok a nemzeti helyreállítási terveik módosításával tudnak forrásokat allokálni az energiafüggetlenséget szolgáló beruházásokra. A Bizottság az ilyen módosításokat a megszokott eljárásrend szerint értékeli, a források lehívása pedig mérföldkövek és célok teljesítéséhez kötött.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy az uniós finanszírozás nem automatikus, hanem feltételekhez kötött, és az értékelési mechanizmus minden tagállam esetében azonos szabályok szerint működik.

A szóvivő konkrét tagállami jogvitákra vagy a magyar keresetre nem reagált érdemben, és nem kommentálta az esetleges bírósági eljárás részleteit sem. Általánosságban azt emelte ki, hogy a Bizottság célja továbbra is az orosz energiafüggőség csökkentése, az ellátásbiztonság megerősítése és a zöld átmenet felgyorsítása. A REPowerEU-rendelet ennek a stratégiának a jogilag kötelező erejű eleme, amely világos határidőkkel és végrehajtási eszközökkel kívánja lezárni az orosz fosszilis energiahordozók uniós importját.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Ruprech Judit