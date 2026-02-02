Bíróságra citálja a magyar kormány az Európai Bizottságot az orosz gáztilalom miatt

Az Európai Unió Tanácsa múlt hétfőn minősített többséggel elfogadta azt a REPowerEU-rendeletet, amely lépcsőzetes menetrendben megtiltja az orosz vezetékes földgáz és LNG behozatalát, valamint 2027-ig előkészíti az orosz kőolaj-import teljes kivezetését. A jogszabály értelmében az új importtilalom a hatálybalépést követő hat héten belül életbe lép, a meglévő szerződések átmeneti időszakot kapnak, az LNG esetében 2027 elejétől, a vezetékes gáz esetében – amely Magyarország számára kulcskérdés – 2027 őszétől válik teljessé a tiltás.
Már a tanácsi szavazáskor jelezte a magyar kormány, hogy jogi útra tereli az ügyet, és most hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette:
Magyarország keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához a rendelet megsemmisítése érdekében. A miniszter közlése szerint az eljárás várhatóan másfél-két évig tarthat, miközben a rendelet szerinti teljes leválás határideje 2027 vége.
Szijjártó Péter ismertetése szerint a magyar kereset három fő jogi érvre épül. A kormány álláspontja szerint
- az energiahordozók importjának tilalma csak szankciós jogalapon, egyhangú döntéssel lett volna elfogadható, márpedig a mostani rendeletet belső piaci és energiapolitikai jogalapon, minősített többséggel fogadták el.
- Másrészt a beadvány arra hivatkozik, hogy az uniós alapszerződés alapján a tagállamok hatáskörébe tartozik az energiamix és a beszerzési források megválasztása.
- Harmadrészt a kormány az energiaszolidaritás elvére utal, arra hivatkozva, hogy az intézkedés veszélyezteti Magyarország energiaellátásának biztonságát.
A most hétfői brüsszeli sajtótájékoztatón Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője a REPowerEU kapcsán arról beszélt, hogy a kezdeményezés célja az orosz fosszilis energiahordozóktól való fokozatos és végleges leválás, valamint az uniós energiabiztonság megerősítése.
Hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság egy átfogó jogszabályi és pénzügyi csomagot terjesztett elő, amelynek célja az energiaimport diverzifikálása, a megújuló energiaforrások arányának növelése és az energiahatékonysági beruházások felgyorsítása. A szóvivő szerint az EU egységes és koordinált fellépésben érdekelt, ugyanakkor figyelembe veszi a tagállamok eltérő energiaszerkezetét és kiinduló helyzetét.
Itkonen arra is kitért, hogy a REPowerEU intézkedései részben beépültek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz rendszerébe, így a tagállamok a nemzeti helyreállítási terveik módosításával tudnak forrásokat allokálni az energiafüggetlenséget szolgáló beruházásokra. A Bizottság az ilyen módosításokat a megszokott eljárásrend szerint értékeli, a források lehívása pedig mérföldkövek és célok teljesítéséhez kötött.
A szóvivő hangsúlyozta, hogy az uniós finanszírozás nem automatikus, hanem feltételekhez kötött, és az értékelési mechanizmus minden tagállam esetében azonos szabályok szerint működik.
A szóvivő konkrét tagállami jogvitákra vagy a magyar keresetre nem reagált érdemben, és nem kommentálta az esetleges bírósági eljárás részleteit sem. Általánosságban azt emelte ki, hogy a Bizottság célja továbbra is az orosz energiafüggőség csökkentése, az ellátásbiztonság megerősítése és a zöld átmenet felgyorsítása. A REPowerEU-rendelet ennek a stratégiának a jogilag kötelező erejű eleme, amely világos határidőkkel és végrehajtási eszközökkel kívánja lezárni az orosz fosszilis energiahordozók uniós importját.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Ruprech Judit
Írország az új Svájc? - Dublinban is nyithatnak befektetési számlát a legtehetősebb magyarok
Budapestről is lehet TBSZ-t nyitni a Concorde Investments Ireland-nél.
Évek vitájára tett pontot a kormány, egyetlen rendelettel ütött jelentős lyukat Budapest pénzügyeiben
Nincs apelláta a szolidaritási hozzájárulás befizetése ellen.
Döbbenetes számokat közölt a gyógyszeripari óriás: ennyit kerestek a fogyókúrás csodaszeren
Száguld az árfolyam, miközben a versenytárs összeomlott.
Történelmi döntés születik Brüsszelben: három ország kap különleges szerepet a titkos tervben
Kína után most az EU lépett: amit most bejelentettek, az mindenkit érinthet.
Alulmúlta a várakozásokat az euróövezeti infláció, lépésre kényszerülhet az EKB
Bár a legtöbben a papírformára fogadnának, nem biztos, hogy a vártakkal megegyező kamatdöntés jön.
Magyar EU-tagság: olyan változás látszik, amire régen volt példa
Az EU-nak fényes, az országnak szürke jövőt jósolnak a magyarok.
Dermesztő orosz terv bukott ki: egyetlen tollvonással megszerzik Európa egyik legjobb termőföldjét
Tartós megszállásra rendezkednek be.
Felejtsd el, amit a biztosításokról gondoltál: a könyörtelen verseny korszakába lépünk
Egyre inkább a mesterséges intelligencia és a magántőke uralja le a piacot.
Számviteli változások 2026
2026-tól több ponton módosul a magyar számviteli szabályozás, amely közvetlenül érintheti a beszámolókészítési kötelezettségeket, a kapcsolt felek közötti ügyletek utólagos korrekcióin
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!