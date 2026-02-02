Hátba támadta Ursula von der Leyent korábbi bizalmi embere

A luxemburgi szocialista politikus, Nicolas Schmit a Politicónak adott interjúban arról beszélt, hogy az European Commission működése túlságosan centralizált,
prezidenciális jellegűvé vált Ursula von der Leyen irányítása alatt.
Szerinte a biztosok ma „nagyrészt el vannak hallgattatva”, és a kollégium szervezeti felépítése nem kedvez a valódi vitáknak. Schmit 2019 és 2024 között foglalkoztatásért és szociális jogokért felelős biztos volt, jelenleg pedig a szocialista think tank, a Foundation for European Progressive Studies elnöke.
A bírálat nem egyedülálló: korábban Michel Barnier is „autoriter sodródással” vádolta a Bizottság elnökét, míg Thierry Breton arról beszélt, hogy
Európa nem császárnőre vagy császárra lett kitalálva.
Schmit szerint már az első ciklusban sem volt valódi stratégiai vita Európa globális szerepéről, és több döntést – például egy bizalmi ember kis- és középvállalkozásokért felelős megbízotti kinevezését – átláthatósági kifogások kísérték az Európai Parlament részéről.
Külön bírálta az Európai Bizottság fellépését az Egyesült Államokkal szemben, amikor Washington beutazási tilalmat rendelt el Breton ellen az uniós digitális szabályozás miatt.
A volt biztos szerint a Digital Services Act és a digitális piacokat érintő szabályok a teljes kollégium döntései voltak, ezért nagyobb szolidaritást kellett volna mutatni. Schmit emellett a deregulációs „omnibuszcsomagokat” is bírálta, mondván, a gyors visszabontás nem megfelelő módja a bürokráciacsökkentésnek; az európai ombudsman korábban eljárási hiányosságokat is megállapított a folyamatban, míg a Bizottság szerint az intézkedések a versenyképességet és az adminisztratív terhek csökkentését szolgálják.
Címlapkép forrása: EU
