Ursula von der Leyen szép csendben több milliárd eurós ajándékot készít elő az EU-s iparnak

Az Európai Bizottság a jelek szerint felpuhítaná az EU legfontosabb klímavédelmi eszközét, az emissziókereskedelmi rendszert (ETS): a jelenlegi szabályokkal szemben a jövőben hosszabb ideig biztosítana ingyenes kibocsátási kvótákat az ipar számára, és későbbre tolná a kvóták teljes aukciós értékesítésének bevezetését.
A hatályos menetrend szerint az ingyenes kiosztást 2025-től jelentősen csökkenteni kell, egyes ágazatokban az utolsó ingyenes kvótát 2034-ben osztanák ki, míg az aukciós rendszer 2039-re teljesedne ki. Az iparágaknak addigra gyakorlatilag klímasemlegessé kellene válniuk.
A Handelsblatt úgy tudja, hogy az Európai Bizottság júliusban terjeszti elő a módosítási javaslatot.
Az ETS lényege, hogy a vállalatok csak akkor bocsáthatnak ki szén-dioxidot, ha rendelkeznek megfelelő kibocsátási engedéllyel; a kvóták többségét árverésen értékesítik, kisebb részét ingyen adják. Az energiaintenzív cégek szerint a rendszer komoly versenyképességi hátrányt okoz. A BASF vezérigazgatója, Markus Kamieth konkrét számokkal érzékeltette a terhet a lapnak:
2024-ben a vállalat már több száz millió euró értékben vásárolt karbonkvótát, és belső számításaik szerint a költség az évtized végére közel egymilliárd euróra nőhet, ha nem változik a szabályozás.
Az Evonik vezetője, Christian Kullmann arra figyelmeztetett, hogy Németországban legalább 200 ezer ipari munkahely kerülhet veszélybe.
Az Ursula von der Leyen vezette uniós végrehajtó testület mozgásterét növeli, hogy az uniós tagállamok a 2025-ös ENSZ-klímakonferencia előtt enyhítettek a 2040-es köztes célon: a korábban feltételezettnél alacsonyabb, 80–85 százalékos kibocsátáscsökkentésben állapodtak meg. Az EU továbbra is 2050-re vállalja a klímasemlegességet, de a gyengébb 2040-es cél nagyobb rugalmasságot ad az ETS átalakításához.
A leginkább érintett ágazatok a vegyipar mellett az energiatermelés, a légi és tengeri közlekedés, valamint az acélipar.
Az ETS kivezetését eredetileg a szén-dioxid-határkiegyenlítési mechanizmus (CBAM) ellensúlyozná, amely 2026-tól fokozatosan vámjellegű terhet vet ki az EU-n kívülről érkező, szénintenzív termékekre – például acélra, alumíniumra, cementre és műtrágyára –, a kvótaárhoz igazítva. A rendszer célja a versenyfeltételek kiegyenlítése, de a vegyipar szerint nem oldja meg az exportproblémákat, és technikailag is nehéz pontosan meghatározni a termékekbe „beépült” kibocsátást.
A Handelsblatt szerint a berlini kormány támogatja a reformot: a német gazdasági és környezetvédelmi tárca is jelezte, hogy az ingyenes kiosztás fenntartását addig tartják szükségesnek, amíg a CBAM teljes körűen működőképessé nem válik. A konkrét számokról az Európai Parlament és a tagállamok döntenek majd.
Címlapkép forrása: Portfolio
Veszélyes jelenség söpör végig az országon: figyelmeztetést adott ki a HungaroMet
Még szerda hajnalban is meg kell küzdenünk az emberre és állatokra is veszélyes időjárással.
Drasztikus döntést hozott egy európai ország, már a jövő héten életbe lép
Védenék a gyerekeket a közösségi médiától.
Pattanásig feszült az iráni–amerikai konfliktus: eldördültek az első lövések
Az Egyesült Államok bevetette a legmodernebb fegyverét.
Kiszivárgott titkos dokumentum: háborúra készül egy ázsiai ország az Egyesült Államok ellen
Az USA harcias természete miatt aggódnak.
Drámai zuhanás a tőzsdén: a csodaszer gyártója váratlan bejelentést tett
Nem jönnek úgy a számok, mint szeretnék.
Egy plakátért többet fizettek, mint egy számítógépért az Apple-relikviák aukcióján
Egy 1979-es Apple-plakát 660 ezer dollárért kelt el.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Elárulta Putyin, mennyivel nőtt az orosz gazdaság
Jobban, mint a magyar.
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Végrehajtás indult ellened? Így lehet felfüggeszteni
Mutatjuk, hogyan lehet felfüggeszteni, szüneteltetni, vagy megszüntetni a már megindult végrehajtási eljárást, ingatlanárverést. Ezek a leghatékonyabb módjai a végrehajtási eljárás felfüg
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.