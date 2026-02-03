  • Megjelenítés
Ursula von der Leyen szép csendben több milliárd eurós ajándékot készít elő az EU-s iparnak
Ursula von der Leyen szép csendben több milliárd eurós ajándékot készít elő az EU-s iparnak

Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság júliusban javaslatot tehet az uniós emissziókereskedelmi rendszer felpuhítására, amely hosszabb ideig biztosítana ingyenes kibocsátási kvótákat az iparnak, és későbbre tolná a teljes aukciós rendszert. A lépés több százmillió–akár egymilliárd eurós vállalati terheket és akár 200 ezer német, 500 ezer európai ipari munkahelyet érinthet, miközben az EU a 2040-es kibocsátáscsökkentési cél enyhítésével nagyobb mozgásteret teremt a reformhoz – tudta meg a Handelsblatt.
Az Európai Bizottság a jelek szerint felpuhítaná az EU legfontosabb klímavédelmi eszközét, az emissziókereskedelmi rendszert (ETS): a jelenlegi szabályokkal szemben a jövőben hosszabb ideig biztosítana ingyenes kibocsátási kvótákat az ipar számára, és későbbre tolná a kvóták teljes aukciós értékesítésének bevezetését.

A hatályos menetrend szerint az ingyenes kiosztást 2025-től jelentősen csökkenteni kell, egyes ágazatokban az utolsó ingyenes kvótát 2034-ben osztanák ki, míg az aukciós rendszer 2039-re teljesedne ki. Az iparágaknak addigra gyakorlatilag klímasemlegessé kellene válniuk.

A Handelsblatt úgy tudja, hogy az Európai Bizottság júliusban terjeszti elő a módosítási javaslatot.

Az ETS lényege, hogy a vállalatok csak akkor bocsáthatnak ki szén-dioxidot, ha rendelkeznek megfelelő kibocsátási engedéllyel; a kvóták többségét árverésen értékesítik, kisebb részét ingyen adják. Az energiaintenzív cégek szerint a rendszer komoly versenyképességi hátrányt okoz. A BASF vezérigazgatója, Markus Kamieth konkrét számokkal érzékeltette a terhet a lapnak:

2024-ben a vállalat már több száz millió euró értékben vásárolt karbonkvótát, és belső számításaik szerint a költség az évtized végére közel egymilliárd euróra nőhet, ha nem változik a szabályozás.

Az Evonik vezetője, Christian Kullmann arra figyelmeztetett, hogy Németországban legalább 200 ezer ipari munkahely kerülhet veszélybe.

Az Ursula von der Leyen vezette uniós végrehajtó testület mozgásterét növeli, hogy az uniós tagállamok a 2025-ös ENSZ-klímakonferencia előtt enyhítettek a 2040-es köztes célon: a korábban feltételezettnél alacsonyabb, 80–85 százalékos kibocsátáscsökkentésben állapodtak meg. Az EU továbbra is 2050-re vállalja a klímasemlegességet, de a gyengébb 2040-es cél nagyobb rugalmasságot ad az ETS átalakításához.

A leginkább érintett ágazatok a vegyipar mellett az energiatermelés, a légi és tengeri közlekedés, valamint az acélipar.

Az ETS kivezetését eredetileg a szén-dioxid-határkiegyenlítési mechanizmus (CBAM) ellensúlyozná, amely 2026-tól fokozatosan vámjellegű terhet vet ki az EU-n kívülről érkező, szénintenzív termékekre – például acélra, alumíniumra, cementre és műtrágyára –, a kvótaárhoz igazítva. A rendszer célja a versenyfeltételek kiegyenlítése, de a vegyipar szerint nem oldja meg az exportproblémákat, és technikailag is nehéz pontosan meghatározni a termékekbe „beépült” kibocsátást.

A Handelsblatt szerint a berlini kormány támogatja a reformot: a német gazdasági és környezetvédelmi tárca is jelezte, hogy az ingyenes kiosztás fenntartását addig tartják szükségesnek, amíg a CBAM teljes körűen működőképessé nem válik. A konkrét számokról az Európai Parlament és a tagállamok döntenek majd.

