Válságtalálkozót hív össze Ursula von der Leyen az alakuló palotaforradalom leverésére

Az Európai Bizottságon belüli feszültségek kezelésére Ursula von der Leyen február 4-re Leuvenbe hívta össze a biztosok kollégiumát. A találkozó célja formálisan a versenyképesség megvitatása, valójában azonban

sokkal inkább a Bizottság működésével és a belső konfliktusok elszaporodásával kapcsolatos problémák állnak a középpontban.

Az egyik legmarkánsabb ellentét december elején robbant ki Dan Jørgensen és Teresa Ribera között egy környezetvédelmi jogszabálycsomag kapcsán. A vita nem pusztán szakpolitikai jellegű volt: a források szerint a biztosok közötti szokásosnál élesebb hangnem a hatáskörök és az ütemezés kérdésére vezethető vissza.

Az egyébként versenyképességért felelős biztosi pozíciót is betöltő Riberának ügyvezető alelnökként döntő szerepe van abban, mikor kerülnek az egyes akták megvitatásra, ám mivel Jørgensen szerinte túl későn tette le az asztalára az úgynevezett környezetvédelmi omnibusz szabályozást, nem volt ideje átvizsgálni, és ezért elnapolta az ügyrendbe vételét.

Alapvetően a Bizottság biztosi kollégiuma papíron egyenlő szintű „miniszterekből” áll a saját tárcáikkal, azonban míg a szervezetet a 2010-es évek második felében vezető Jean-Claude Juncker már gyakorlatban is több jogkörrel rendelkező alelnököknek szervezte ki a napi működés nagyját, addig Ursula von der Leyen még tovább hierarchizálta a működést a biztosok (szám szerint hat) ügyvezető alelnöki kiemelésével.

Esetükben nyilván a pozíció nagyobb felelősséggel jár, de a sokszor határozottabb európai fellépést elváró Ribera ez esetben akarva-akaratlanul lassította az egyébként sem sebességéről híres európai jogalkotást.

A fokozatos centralizáltság mellett ez az időfaktor az, ami úgy látszik, több esetben konfliktust szül. A lapnak több biztos kabinetje is arra panaszkodott, hogy

fontos dossziék gyakran az utolsó pillanatban, akár éjszaka vagy hétvégén érkeznek meg, ami ellehetetleníti az érdemi szakmai munkát.

A helyzet különösen a következő ciklus többéves pénzügyi keretének (MFF) tervének bemutatásakor vált egyértelművé, amikor a számadatokat csak órákkal a nyilvános bejelentés előtt osztották meg a biztosokkal, nehogy idő előtt kiszivárogjon, hogyan csoportosítják át a pénzeket az újabb prioritásokra.

Ribera és Jørgensen csörtéje és az MFF-vita mellett a lap rámutat a velük párhuzamosan futó, Stéphane Séjourné ügyvezető alelnök és ipari biztos, valamint az egészségügyért és állatjólétért felelős magyar biztos, Várhelyi Olivér közötti konfliktusra is.

Várhelyi elvileg több ponton is ellenzi a francia Séjourné biotechnológiát szabályozó törvényjavaslatát, de ezen felül is sok szempontból különcként viselkedik a kollégiumon belül. A lap értesülései olyan panaszokat említenek meg róla, miszerint nem veszi komolyan az üléseket, és hogy helyettesítését csak Ursula von der Leyennek engedélyezi, más nem jelenhet meg helyette egy-egy eseményen.

Bár von der Leyennek úgy tűnik, alapvetően nem voltak megoldhatatlan problémái Várhelyi biztosi működésével, hiszen a tavaly nyilvánosságra került brüsszeli magyar kémbotrány dacára is megtartotta pozíciójában, elképzelhető, hogy most komolyabb elbeszélgetésekre is sor kerülhet, bár a fő téma várhatóan a dokumentumok mihamarabbi elérhetősége vagy el nem érhetősége lesz.

Ezen kívül bizonyára szó lesz az egyes pozíciókhoz kötött elvárások és jogkörök pontosabb tisztázásáról is, és ilyen szempontból jelzésértékű lehet, hogy

a találkozón részt vesz az IMF vezérigazgatója, Kristalina Georgieva is, aki Juncker egyik alelnöke volt 2016–2019 között.

A „válságtalálkozón” egyébként nem kötelező a részvétel, így bár a lapnak Jørgensen csapata jelezte, hogy a biztos részt fog venni, addig Riberáról és Várhelyiről egyelőre nem tudni, míg Séjourné egy másik esemény miatt csak írásos üzenetet küld a kollégiumi egyeztetésre.

