Gigantikus pénzcsomag érkezik Ukrajnába: kiderült, mire költhetik el a brüsszeli milliárdokat

Az Európai Unió nagykövetei szerdán jóváhagyták az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel részleteit, amely Kijev 2026–2027-es pénzügyi szükségleteinek nagy részét fedezné, és támogatná az ország orosz invázió elleni védekezését.

A hitelkonstrukcióról – amelyből Csehország, Szlovákia és Magyarország kimaradt – az uniós állam- és kormányfők még decemberben állapodtak meg, azzal a céllal, hogy biztosítsák Ukrajna középtávú finanszírozását, és fenntartsák az ország katonai ellenálló képességét az orosz támadással szemben.

A megállapodás értelmében 90 milliárd eurós összeg kétharmadát katonai támogatásra, egyharmadát pedig általános költségvetési célokra fordítják.

A katonai beszerzésekre vonatkozó szabályok szerint Kijevnek elsősorban ukrán vagy uniós gyártóktól kell fegyvereket és hadianyagot vásárolnia. Harmadik országokból csak meghatározott feltételek teljesülése esetén szerezhet be eszközöket.

Az Európai Tanács közleménye szerint, ha Ukrajna sürgős katonai igényei azonnali beszerzést tesznek szükségessé, és a szükséges termék nem érhető el az Európai Unióban, Ukrajnában vagy az EGT–EFTA-országokban, akkor célzott mentességek alkalmazhatók a forrásokra vonatkozó korlátozások alól.

A megállapodás életbe lépéséhez még az Európai Parlament jóváhagyása is szükséges, de a vezető frakciók már biztosították támogatásukról a csomagot.

A diplomaták abban bíznak, hogy ez rövid időn belül megtörténik, így az Európai Bizottság megkezdheti a források piaci felvételét, és akár már áprilisban sor kerülhet az első kifizetésekre.

Az uniós vezetők decemberben arról is döntöttek, hogy a hitelt közös uniós hitelfelvételből finanszírozzák, nem pedig az Európai Unióban befagyasztott orosz vagyon felhasználásával.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU