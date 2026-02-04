Sikeres zárás után is nehézkes év vár az európai sörökre

Szerdán az elemzői várakozásokat felülmúló, 5 százalékos éves működési eredménynövekedésről számolt be Európa egyik legnagyobb sörtermelője, ám a cég továbbra is nehéz évnek néz elébe a fogyasztói környezetben előnytelen alakulása miatt.

A világ harmadik legnagyobb sörgyártója 13,99 milliárd dán korona (2,22 milliárd dollár) organikus működési eredményt ért el rendkívüli tételek nélkül. Az elemzők ennél szerényebb, 13,82 milliárd koronás eredményre számítottak.

A vállalat a folyó pénzügyi évre 2–6 százalék közötti működési eredménynövekedést prognosztizál, miközben az elemzői konszenzus 5 százalék feletti bővülést vár.

A sörgyártókat – köztük a Carlsberget – az időjárástól a geopolitikai bizonytalanságig számos tényező akadályozza az értékesítési volumen növelésében. A cég közlése szerint 2026-ban sem számít érdemi javulásra, ezért továbbra is a költségek szigorú kézben tartására összpontosít.

A Kronenbourg 1664, a Tuborg és a Somersby márkákat is birtokló vállalat a gyenge globális sörkereslet ellenére több versenytársánál jobb teljesítményt nyújtott. Ebben kulcsszerepe volt a tavaly lezárt Britvic-felvásárlásnak, amelynek köszönhetően az üdítőitalok aránya a portfólióban megduplázódott, és elérte a 30 százalékot.

A cégcsoport emellett visszafogta az utazási költségeket, a tanácsadói kiadásokat és a létszámot is, hogy megvédje nyereségességét

a visszafogott fogyasztói kereslet, az amerikai vámok és az ukrajnai háború negatív hatásaival szemben.

Jakob Aarup-Andersen vezérigazgató kiemelte, hogy egy közép-ázsiai üdítőital-vállalat felvásárlása, valamint az indiai piac gyorsuló növekedése szintén hozzájárult a Carlsberg eredményeinek javulásához. Utóbbival az EU az elmúlt héten írt alá átfogó kereskedelmi egyezményt, amely nagy mértékben csökkenti az országba érkező alkoholokra vonatkozó vámterheket.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images