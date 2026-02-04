  • Megjelenítés
Történelmi döntés születik Brüsszelben: három ország kap különleges szerepet a titkos tervben
Történelmi döntés születik Brüsszelben: három ország kap különleges szerepet a titkos tervben

Az Európai Unió felgyorsítja a kritikus nyersanyagok felhalmozására vonatkozó terveit, a közös készletezésben pedig Olaszország, Franciaország és Németország kaphat kulcsszerepet – közölték a témában jártas források.

Az EU tavaly decemberben jelentette be, hogy közös tartalékok létrehozásával és célzott exportkorlátozásokkal kívánja csökkenteni a Kínától való függőségét a kulcsfontosságú nyersanyagok terén. A részletes végrehajtási terveket az Európai Bizottság egyelőre nem hozta nyilvánosságra.

Kína a világ legnagyobb ipari fém- és ásványianyag-termelője. A 2023 óta érvényben lévő exportkorlátozásai – amelyek a galliumot, germániumot, volfrámot, indiumot, molibdént, antimont és a nehéz ritkaföldfémeket érintik – jelentősen megzavarták a kínai határokon kívüli gyártók ellátási láncait.

Mivel Európa finomítókapacitása korlátozott, és a beszállítók körének bővítése hosszadalmas folyamat, a stratégiai készletek felépítése számít az egyik legkézenfekvőbb eszköznek a kínai exportkorlátozások hatásainak enyhítésére. Ez egyszerre szolgálja a védelmi ipar ellátásbiztonságát és az energiaátállás védelmét.

A decemberi, uniós tisztviselőkkel tartott megbeszélésen kirajzolódott a tagállamok szerepvállalása:

Franciaország a beszerzések finanszírozásáért, Németország a források felkutatásáért, Olaszország pedig a nyersanyagok tárolásáért felelne.

Olaszország és Németország már korábban is elkötelezte magát az iparágaik számára létfontosságú nyersanyag-ellátási láncok közös biztosítása mellett.

A Reutersnek nyilatkozó egyik forrás frusztrációját fejezte ki az EU lassú előrehaladása miatt. Szerinte sok a munkacsoport és a háttérbeszélgetés, de kevés a kézzelfogható lépés.

Az EU kritikus nyersanyagokra vonatkozó listáján 34 tétel szerepel, ezek közül 17-et stratégiai nyersanyagként tartanak nyilván. Ezek a legfontosabbak a zöld és digitális átállás, valamint a védelmi és űripar szempontjából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke októberben jelezte, hogy az unió többek között Ausztráliával, Kanadával, Chilével, Grönlanddal, Kazahsztánnal, Üzbegisztánnal és Ukrajnával kívánja felgyorsítani a nyersanyag-partnerségek kiépítését.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

