Újabb részletek derültek ki Trump Oroszország elleni paktumáról

Várhatóan márciusban írják alá az India és az Egyesült Államok között létrejövő kereskedelmi megállapodást, amelynek értelmében Újdelhi csökkenti az amerikai termékekre kivetett vámokat – jelentette be csütörtökön Piyush Goyal indiai kereskedelmi miniszter.
A miniszter közölte, hogy a felek négy-öt napon belül közös nyilatkozatot adnak ki. Ennek nyomán Washington az indiai exportra kivetett vámterheket 50 százalékról 18 százalékra mérsékli. Ez az első hivatalos ütemterv azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette a váratlan megállapodást.
Az alku lényege, hogy az Egyesült Államok jelentősen csökkenti az indiai árukra kivetett vámokat, cserébe India leállítja az orosz olajvásárlásokat, és lebontja a kereskedelmi akadályok egy részét. Az Oroszországról való leválásról és annak alternatíváiról mi is részletesebben beszámoltunk, és bár a teljes kivezetésre egyelőre nem látni a garanciát, a háborús kassza már biztosan jelentősen soványabb lesz az idei évben.
Goyal szerint India a következő öt évben legalább 500 milliárd dollár értékben vásárol majd amerikai energiahordozókat, repülőgépeket és chipeket.
A Boeing repülőgépgyártótól várható megrendelések önmagukban is elérhetik a 70–80 milliárd dollárt, és most a miniszter hozzátette, hogy ha a hajtóműveket és a berendeléseket is beleszámítják, az összeg meghaladhatja a 100 milliárd dollárt.
Hasonló vállalást tett korábban az EU és például Japán is ahhoz, hogy egy 15 százalékos vámplafont érjen el az amerikai elnöknél, azonban mindkét esetben feltételezhető, hogy nem fog teljes mértékben megvalósulni a dolog, vagy legalábbis valamiféle értelmezésbeli bukfenc után tekinthetők majd az ígéretek teljesítettnek.
Ami a vállalásnál szembetűnőbb azonban, hogy Trump bejelentése szerint „nullára” fogja csökkenteni India az amerikai termékekre vonatkozó vámjait, ami elég elrugaszkodott kijelentésnek tűnik, tekintve, hogy
az ország rendkívül protekcionista, és egyes terméktípusokra 100–150 százalékos vámok is életben vannak jelenleg.
Az EU-megállapodás esetében ezeket 5–7–10 év alatt csökkentik majd jelentősen, és bár sok tétel van, ami vámmentességet szerez majd, az érzékenyebb területeken (pl.: autók) egy óvatosabb kvótarendszer mellett sem csökkennek 0 százalékra a tarifák, a legvitatottabb mezőgazdasági termékeket pedig egyelőre inkább kihagyták a megállapodásból.
Ugyan Goyal megerősítette, hogy valóban csökkenteni fogják az USA-ból érkező árukra vonatkozó vámokat, amint márciusban hivatalosan is aláírják a dokumentumot, arról továbbra sincs semmi információ, hogy ezek milyen mértékűek lesznek, és feltehetően arról sem készültek túl átfogó számítások, hogy az indiai piac mennyire lehet fogékony az Amerikából áramló termékekre.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal
250 embert bocsát el a H&M
Átszervezés indul.
Megtorlás az Ukrajna melletti kiállásért: támadás érte az olimpia helyszínét – Semlegesítették a kiberfenyegetést
Az elkövetők megfenyegettek mindenkit, aki az "ukrán terroristákat" támogatja.
Elképesztő az érdeklődés, nagy bejelentés jött a napelemeseknek
A tárolóra pályázókat érinti.
Nyílt levelet írt Brüsszelnek Európa két legnagyobb autógyártója
Az EU tervezett "Made in Europe" programjához kapcsolódóan.
Figyelem, meglepő bejelentés jött a 14. havi nyugdíj folyósításáról
Most érdemes résen lenni.
Meglepődtek az elemzők: éveken át lenézték Oroszországot, most annyi páncélossal rukkol elő, hogy Amerika és Európa csak nézi
Szép csendben berúgta a motort Moszkva
Megszólalt Amerika az orosz-ukrán béketárgyalásról: van egy jó és egy rossz hír is
Nyilatkozott Donald Trump jobbkeze.
A Wise is emeli az ingyenes készpénzfelvételi limitet - így spórolhatsz még többet hazai ingyenes bankszámlával
Habár egyre többen fizetünk bankkártyával, a készpénz továbbra is fontos szerepet játszik mindennapokban, ezért nem mindegy, mennyibe kerül a felvétele. Jó hír a gyakran készpénzt használ
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?