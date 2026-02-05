  • Megjelenítés
Újabb részletek derültek ki Trump Oroszország elleni paktumáról
Újabb részletek derültek ki Trump Oroszország elleni paktumáról

Már márciusban aláírhatják a frissen kötött politikai alkut az Egyesült Államok és India között, miután Donald Trump amerikai elnök hétfőn váratlanul bejelentette a kereskedelmi megállapodást, melynek lényege, hogy Oroszország az egyik legjelentősebb bevételi forrásától essen el. Az új részletekből már kirajzolódik egy idővonal, de a konkrét intézkedések és mértékek továbbra sem ismertek. Ha azonban hihetünk az amerikai elnök eredeti posztjának, akkor az USA nagyon gyorsan lekörözhette az EU által a világ legnagyobb kereskedelmi alkujának nevezett indiai együttműködését.

Várhatóan márciusban írják alá az India és az Egyesült Államok között létrejövő kereskedelmi megállapodást, amelynek értelmében Újdelhi csökkenti az amerikai termékekre kivetett vámokat – jelentette be csütörtökön Piyush Goyal indiai kereskedelmi miniszter.

A miniszter közölte, hogy a felek négy-öt napon belül közös nyilatkozatot adnak ki. Ennek nyomán Washington az indiai exportra kivetett vámterheket 50 százalékról 18 százalékra mérsékli. Ez az első hivatalos ütemterv azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette a váratlan megállapodást.

Az alku lényege, hogy az Egyesült Államok jelentősen csökkenti az indiai árukra kivetett vámokat, cserébe India leállítja az orosz olajvásárlásokat, és lebontja a kereskedelmi akadályok egy részét. Az Oroszországról való leválásról és annak alternatíváiról mi is részletesebben beszámoltunk, és bár a teljes kivezetésre egyelőre nem látni a garanciát, a háborús kassza már biztosan jelentősen soványabb lesz az idei évben.

Goyal szerint India a következő öt évben legalább 500 milliárd dollár értékben vásárol majd amerikai energiahordozókat, repülőgépeket és chipeket.

A Boeing repülőgépgyártótól várható megrendelések önmagukban is elérhetik a 70–80 milliárd dollárt, és most a miniszter hozzátette, hogy ha a hajtóműveket és a berendeléseket is beleszámítják, az összeg meghaladhatja a 100 milliárd dollárt.

Hasonló vállalást tett korábban az EU és például Japán is ahhoz, hogy egy 15 százalékos vámplafont érjen el az amerikai elnöknél, azonban mindkét esetben feltételezhető, hogy nem fog teljes mértékben megvalósulni a dolog, vagy legalábbis valamiféle értelmezésbeli bukfenc után tekinthetők majd az ígéretek teljesítettnek.

Ami a vállalásnál szembetűnőbb azonban, hogy Trump bejelentése szerint „nullára” fogja csökkenteni India az amerikai termékekre vonatkozó vámjait, ami elég elrugaszkodott kijelentésnek tűnik, tekintve, hogy

az ország rendkívül protekcionista, és egyes terméktípusokra 100–150 százalékos vámok is életben vannak jelenleg.

Az EU-megállapodás esetében ezeket 5–7–10 év alatt csökkentik majd jelentősen, és bár sok tétel van, ami vámmentességet szerez majd, az érzékenyebb területeken (pl.: autók) egy óvatosabb kvótarendszer mellett sem csökkennek 0 százalékra a tarifák, a legvitatottabb mezőgazdasági termékeket pedig egyelőre inkább kihagyták a megállapodásból.

Ugyan Goyal megerősítette, hogy valóban csökkenteni fogják az USA-ból érkező árukra vonatkozó vámokat, amint márciusban hivatalosan is aláírják a dokumentumot, arról továbbra sincs semmi információ, hogy ezek milyen mértékűek lesznek, és feltehetően arról sem készültek túl átfogó számítások, hogy az indiai piac mennyire lehet fogékony az Amerikából áramló termékekre.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal

