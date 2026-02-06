Brüsszel új terve miatt robbant a bomba: ingyen pénzt adnának, de van egy csavar

Az Európai Bizottság új kompromisszumos javaslattal próbál egyensúlyozni, hogy egyszerre segítse az ipari szereplőket, mérsékelje a költségeiket, de közben nem engednének a klímapolitikai célókból sem.
A német Handelsblatt brüsszeli forrásokra hivatkozva arról ír, hogy a terv lényege, hogy a vállalatoknak ingyen adnának karbonkvótákat, ha azok az így megspórolt kibocsátáskereskedelmi költségeiket a zöldátálláshoz szükséges technológiai beruházásokra költsék. Az Európai Bizottság célja ezzel kettős:
rövid távon javítanák az európai ipar versenyképességét, miközben biztosítják, hogy a támogatás ne pusztán költségcsökkentésként jelenjen meg, hanem tényleges dekarbonizációs beruházásokat generáljon.
A lap szerint a javaslat azonban már most komoly ellenállásba ütközik Németországban. Idézik Andreas Lenz (CSU), a CDU/CSU Bundestag-frakció energiaügyi szóvivőjét, aki szerint bár önmagában üdvözlendő a kvóták ingyenes kiosztásának meghosszabbítása, az ehhez kapcsolt kötelezettségek kontraproduktívak lennének. Érvelése szerint egyes iparágakban a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének mértéke nem „tetszőlegesen” növelhető, mert a technológiai alternatívák egyszerűen nem állnak rendelkezésre.
A Német Ipari Szövetség (BDI) is hasonló kritikát fogalmazott meg: Holger Lösch ügyvezető-helyettes úgy fogalmazott, hogy az EU egy „súlyokkal megrakott mentőmellényt” kínál, amely nemhogy segítené, hanem gyengítené az európai ipar versenyképességét.
A vita lényegében az EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréről (European Emissions Trading System, ETS) folyik, amely a legfontosabb uniós klímapolitikai eszköz. Az ETS lényege, hogy a szén-dioxid-kibocsátásnak ára van: az ipari vállalatok csak akkor bocsáthatnak ki szén-dioxidot, ha rendelkeznek az ehhez szükséges számú kvótával. Ezek egy részét aukción vásárolhatják meg, egy részét pedig – a nemzetközi versenyképesség védelmében – ingyen kapják. Utóbbira az indok az, hogy a világ legtöbb régiójában nincsen kibocsátáskereskedelmi-rendszer, vagy jóval alacsonyabbak a karbonkvóták árai.
Utóbbira jó példa, hogy míg az EU-ban egy emissziós egység ára jelenleg körülbelül 80 euró, addig Kínában nagyjából 10 eurónak megfelelő összeg, ráadásul ott is sok szereplő ingyen kap kibocsátási jogot.
Az eredeti menetrend szerint az ingyenes kvótákat 2034-ig teljesen kivezették volna, és helyükbe az Importáruk Karbonintenzitását Ellensúlyozó Mechanizmus (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) lépne. Ez elvben kiegyenlítené a versenyfeltételeket: az EU-ba importált, szén-dioxid-intenzív gyártású termékek – például vas, acél, alumínium, cement, műtrágya vagy hidrogén – után olyan illetéket kell fizetni, amely megfelel az európai gyártók karbonköltségének.
A gyakorlatban azonban több probléma is látszik: a feldolgozott és újrafeldolgozott termékekre nem minden esetben terjed ki a szabályozás, így például a már részben megmunkált acéltermékek importja után nem mindig kell határkiigazítási díjat fizetni. Emellett továbbra sincs működő exportvédelmi megoldás az EU-n belül gyártott, de harmadik országokba irányuló termékek esetében. Emiatt a tagállamok elvben már megállapodtak arról, hogy az ingyenes kiosztás csökkentése kevésbé lesz drasztikus, mint azt korábban tervezték.
Az iparági szereplők azzal is érvelnek, hogy az Európai Bizottság által javasolt „ellenszolgáltatási” mechanizmus nem precedens nélküli, mert az ipari áramár-kompenzáció és más támogatási rendszerek esetében is léteznek beruházási kötelezettségek. A Handelsblatt szerint így a kérdés inkább az, hogy a jelenlegi technológiai és infrastrukturális korlátok mellett reális-e ilyen feltételeket előírni.
A vállalatok három fő dekarbonizációs út közül választhatnának:
- a fosszilis energiahordozók kiváltása megújuló alapú villamos energiával,
- klímasemleges hidrogén alkalmazása,
- vagy a szén-dioxid leválasztása és tárolása (CCS).
A gond az, hogy egyik opció sem piaci érettségű még: a hidrogéntermelés és -infrastruktúra kiépítése évekbe telik, a CCS-technológiák esetében bár jogi keret létezik, a tárolóhelyek és a szükséges vezetékrendszer még nem épült ki.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Javult az amerikai fogyasztói bizalom
Az inflációs várakozások is csökkentek.
Hihetetlen, hogy mit művelt a sztárbefektető a rábízott pénzzel
Minden évet pluszban zárt a rejtőzködő portfóliómenedzser.
Ukrán főparancsnok: fordulat állt be a fronton, ezzel nem bírnak az oroszok
Beszédes a jelentés.
Uniós pénzek veszhetnek el, ha nem jön össze a romániai nyugdíjreform
A kormányfő figyelmeztette az alkotmánybíróságot.
Az amerikai bankok fejőstehenének vinne be egy óriási ütést Trump pusztító terve
A fogyasztók keveset nyernének, a bankok sokat buknának.
Elkerülhető az újabb pusztító háború? - Optimistán nyilatkozott Trump nagy ellenfele
Azt mondjuk nem mondanánk, hogy mindenben sikerült megegyezni.
Megdöbbentő számok érkeztek a budapesti panelekről: van kerület, ahol 50 százalékot ugrott az ár
Látványosan drágultak a panellakások egy év alatt - írja az Otthon Centrum.
85 százalékkal többet érhet ez a részvény - Most ritkán látott jó áron megveheted
Senki sem szeret a csúcson vásárolni.
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
A kormány mindent tudhat? - Visszaélés bűnügyi személyes adatokkal
Rendkívül nagy figyelmet kapott, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter Balatonalmádiban tartott fórumán elhangzott kijelentéseivel szemben, a pár nappal későbbi gyöngyösi
Mesterséges falevéllel forradalmasíthatják a vegyipart
Kutatók egy olyan napenergia hasznosító eszközt fejlesztettek ki, amely a fotoszintézist imitálva hoz létre szén-dioxidból, napfényből és vízből értékes anyagokat
Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!
Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland
Kínában a zöldülés olcsóbb, mint Európában
Érdemes elidőzni a lenti ábrán. Látható, hogy Európa élen jár(t) az energiatermelés zöldítésében, aminek a költsége mára gazdasági versenyhátrányt okoz. Az Egyesült Államok lemaradt,
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Javítsuk meg a nyugdíjrendszert!
Ha a nulláról tervezhetnék egy nyugdíjrendszert, akkor fix lenne a hozzájárulás összege (évente indexálva, azaz növelve), ami a mindenkori minimálbér nagy részének megfelelő ellátást adn
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?