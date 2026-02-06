Brüsszel új terve miatt robbant a bomba: ingyen pénzt adnának, de van egy csavar

Az Európai Bizottság egy komoly üzleti reformmal segítené az uniós ipari szereplőket: meghosszabbítaná és kiterjesztené az ingyenes kibocsátási egységek kiosztását az ETS-rendszeren belül, cserébe a vállalatoktól kötelező beruházási vállalásokat várna el. A Handelsblatt uniós tisztviselőktől származó információi szerint a tervek szerint a vállalatoknak a kedvezmény egy jelentős részét kellene a zöld átálláshoz szükséges technológiákba befektetniük.

Az Európai Bizottság új kompromisszumos javaslattal próbál egyensúlyozni, hogy egyszerre segítse az ipari szereplőket, mérsékelje a költségeiket, de közben nem engednének a klímapolitikai célókból sem.

A német Handelsblatt brüsszeli forrásokra hivatkozva arról ír, hogy a terv lényege, hogy a vállalatoknak ingyen adnának karbonkvótákat, ha azok az így megspórolt kibocsátáskereskedelmi költségeiket a zöldátálláshoz szükséges technológiai beruházásokra költsék. Az Európai Bizottság célja ezzel kettős:

rövid távon javítanák az európai ipar versenyképességét, miközben biztosítják, hogy a támogatás ne pusztán költségcsökkentésként jelenjen meg, hanem tényleges dekarbonizációs beruházásokat generáljon.

A lap szerint a javaslat azonban már most komoly ellenállásba ütközik Németországban. Idézik Andreas Lenz (CSU), a CDU/CSU Bundestag-frakció energiaügyi szóvivőjét, aki szerint bár önmagában üdvözlendő a kvóták ingyenes kiosztásának meghosszabbítása, az ehhez kapcsolt kötelezettségek kontraproduktívak lennének. Érvelése szerint egyes iparágakban a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének mértéke nem „tetszőlegesen” növelhető, mert a technológiai alternatívák egyszerűen nem állnak rendelkezésre.

A Német Ipari Szövetség (BDI) is hasonló kritikát fogalmazott meg: Holger Lösch ügyvezető-helyettes úgy fogalmazott, hogy az EU egy „súlyokkal megrakott mentőmellényt” kínál, amely nemhogy segítené, hanem gyengítené az európai ipar versenyképességét.

A vita lényegében az EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréről (European Emissions Trading System, ETS) folyik, amely a legfontosabb uniós klímapolitikai eszköz. Az ETS lényege, hogy a szén-dioxid-kibocsátásnak ára van: az ipari vállalatok csak akkor bocsáthatnak ki szén-dioxidot, ha rendelkeznek az ehhez szükséges számú kvótával. Ezek egy részét aukción vásárolhatják meg, egy részét pedig – a nemzetközi versenyképesség védelmében – ingyen kapják. Utóbbira az indok az, hogy a világ legtöbb régiójában nincsen kibocsátáskereskedelmi-rendszer, vagy jóval alacsonyabbak a karbonkvóták árai.

Utóbbira jó példa, hogy míg az EU-ban egy emissziós egység ára jelenleg körülbelül 80 euró, addig Kínában nagyjából 10 eurónak megfelelő összeg, ráadásul ott is sok szereplő ingyen kap kibocsátási jogot.

Az eredeti menetrend szerint az ingyenes kvótákat 2034-ig teljesen kivezették volna, és helyükbe az Importáruk Karbonintenzitását Ellensúlyozó Mechanizmus (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) lépne. Ez elvben kiegyenlítené a versenyfeltételeket: az EU-ba importált, szén-dioxid-intenzív gyártású termékek – például vas, acél, alumínium, cement, műtrágya vagy hidrogén – után olyan illetéket kell fizetni, amely megfelel az európai gyártók karbonköltségének.

A gyakorlatban azonban több probléma is látszik: a feldolgozott és újrafeldolgozott termékekre nem minden esetben terjed ki a szabályozás, így például a már részben megmunkált acéltermékek importja után nem mindig kell határkiigazítási díjat fizetni. Emellett továbbra sincs működő exportvédelmi megoldás az EU-n belül gyártott, de harmadik országokba irányuló termékek esetében. Emiatt a tagállamok elvben már megállapodtak arról, hogy az ingyenes kiosztás csökkentése kevésbé lesz drasztikus, mint azt korábban tervezték.

Az iparági szereplők azzal is érvelnek, hogy az Európai Bizottság által javasolt „ellenszolgáltatási” mechanizmus nem precedens nélküli, mert az ipari áramár-kompenzáció és más támogatási rendszerek esetében is léteznek beruházási kötelezettségek. A Handelsblatt szerint így a kérdés inkább az, hogy a jelenlegi technológiai és infrastrukturális korlátok mellett reális-e ilyen feltételeket előírni.

A vállalatok három fő dekarbonizációs út közül választhatnának:

a fosszilis energiahordozók kiváltása megújuló alapú villamos energiával,

klímasemleges hidrogén alkalmazása,

vagy a szén-dioxid leválasztása és tárolása (CCS).

A gond az, hogy egyik opció sem piaci érettségű még: a hidrogéntermelés és -infrastruktúra kiépítése évekbe telik, a CCS-technológiák esetében bár jogi keret létezik, a tárolóhelyek és a szükséges vezetékrendszer még nem épült ki.

