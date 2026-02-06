Már Európa ipara veri az asztalt Brüsszelben: azonnali lépéseket követelnek

Az Európai Bizottság nagy ígéreteket fogalmazott meg, hogy a belső piaci vállalatait segítse, miközben sorra köt újabb és újabb kereskedelmi megállapodásokat az exportpiacok bővítésére. Ugyanakkor az uniós ipari érdekképviseletek teljesen más reformokat várnának el a versenyképesség javítására: az adminisztrációs terhek lefaragását, a piaci akadályok felszámolását. Brüsszelben ugyan ezekre is vannak tervek, de egy teljesen új irányt szabnának a gazdasági élet szereplői.

A politikusoknak fel kell hagyniuk a versenyképességről szóló grandiózus nyilatkozatokkal, és „a gyakorlatban” kell elkezdeniük változtatni a dolgokon – számolt be a Financial Times, idézve a BusinessEurope éles hangú figyelmeztetését, amelyet a brüsszeli döntéshozóknak küldtek.

A szervezet elnöke, Fredrik Persson azt kifogásolja, hogy miközben az uniós vezetők újabb és újabb stratégiákat hirdetnek meg, a cégek ebből alig érzékelnek valamit a gyakorlatban. Az EU gazdasági növekedése jelentősen elmarad az Egyesült Államok és Kína teljesítményétől, egyre több gyár zár be, az ipar pedig magas energiaárakkal, olcsóbb külföldi konkurenciával és jelentős adminisztratív terhekkel küzd.

Ebben a környezetben a vállalatok számára nem a retorika, hanem a működési feltételek javulása számít

– állítja a BusinessEurope.

Mint arról írtunk, a jövő heti informális uniós csúcstalálkozó fókuszában az egységes piac megerősítése és a növekedés felpörgetése áll majd.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 03. Levelet kapott Orbán Viktor és a többi uniós vezető Brüsszelből – már jövő héten meghallgatják őket

Az Európai Bizottság már tavalyelőtt ígéretet tett arra, hogy csökkenti a belső piaci akadályokat, idénre pedig már konkrét terveket is belengettek, hogy visszavágják például azokat a jelentős adminisztratív terheket, amelyek a munkavállalók határokon átnyúló kiküldetéséhez kapcsolódnak, valamint úgynevezett omnibusz jogszabálycsomagokkal egyszerűsítik a szabályozási környezetet. Persson szerint azonban ezek az intézkedések nem jutnak el a vállalati szintig. Úgy fogalmazott:

nem elég, ha az elképzeléseket az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen bejelenti, az számít, hogy a cégek mikor érzik ennek hatását.

Tapasztalata szerint, amikor tagvállalataival találkozik, sokan még azt sem tudják, mit jelent az egyszerűsítési csomag, és fő kérdésük az: mikor lesz ebből valódi könnyítés?

A BusinessEurope elnöke szerint az EU-nak elsősorban saját belső piacára kellene koncentrálnia, és nem szabadna, hogy elvonja a figyelmet a belső reformokról a Washingtonnal és Pekinggel egyre kiszámíthatatlanabbá váló viszony, illetve az újabb kereskedelmi megállapodások.

Persson példaként említette az Indiával kötött megállapodást, amely szerinte önmagában üdvözlendő,

de nem helyettesíti az olyan technikai jellegű reformokat, mint a vállalatok uniós határokon átnyúló tevékenységét segítő digitális engedélyezési rendszerek működőképessé tétele.

A versenyképesség szerinte nem nagy bejelentéseken, hanem kitartó, aprólékos munkán múlik. A BusinessEurope egy, a napokban közzétett szakpolitikai dokumentumban támogatja egy egységes, transznacionális jogi rendszer – a Portfolio-n már részletesen bemutatott 28. rezsim – bevezetését is a vállalatok számára, amely jelentősen megkönnyítené a határokon átnyúló működést és az unión belüli növekedést.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 25. Brüsszel újra feltalálná a belső piacot – most minden jel szerint működni is fog

A másik kulcskérdés az energiaárak csökkentése, amelyet Persson rövid távon nehezen kezelhető problémának nevezett. A magas energiaárak, a kínai és dél-ázsiai versenytársak által kínált olcsó termékek, valamint az amerikai kereskedelempolitika bizonytalansága együtt komoly versenyhátrányt okoz az európai iparnak.

Nem meglepő, hogy Brüsszel egyre aktívabban keresi az iparpolitikai válaszokat ezekre a problémákra, valamint a belső piaci cégek megsegítésére. Kicsit elvontabb terv a „Made in Europe” program is, amely a stratégiai ágazatokban az európai tartalom arányának növelését teszi kötelezővé az állami támogatások folyósításakor és közbeszerzéseken való induláskor.

A háttéranyag szerint az Európai Bizottság hamarosan bemutatja az Industrial Accelerator Act nevű jogszabálycsomagot, amely meghatározná, hogy bizonyos stratégiai technológiák – például akkumulátorok, megújuló energiaeszközök vagy autók – esetében mekkora arányban kell európai gyártású alkatrészeket felhasználni a támogatások elnyeréséhez.

Ugyanakkor több tagállam és szakértő attól tart, hogy a túlzottan szigorú helyi tartalmi követelményekre vonatkozó előírások továbbemelnék a költségeket, gyengítenék a versenyt és ellentmondanának az egységes piac logikájának.

A jövő heti csúcstalálkozó – valamint a már zajló jogalkotási munka eredményeiből felrajzolt reformtervek – azt mutatják majd meg, hogy az EU melyik irányba lép el: a belső reformok sziszüphoszi reformjai felé vagy a célzott, akár protekcionista eszközökkel is élő iparpolitikai beavatkozást.

Címlapkép forrása: EU