Már Európa ipara veri az asztalt Brüsszelben: azonnali lépéseket követelnek

A politikusoknak fel kell hagyniuk a versenyképességről szóló grandiózus nyilatkozatokkal, és „a gyakorlatban” kell elkezdeniük változtatni a dolgokon – számolt be a Financial Times, idézve a BusinessEurope éles hangú figyelmeztetését, amelyet a brüsszeli döntéshozóknak küldtek.
A szervezet elnöke, Fredrik Persson azt kifogásolja, hogy miközben az uniós vezetők újabb és újabb stratégiákat hirdetnek meg, a cégek ebből alig érzékelnek valamit a gyakorlatban. Az EU gazdasági növekedése jelentősen elmarad az Egyesült Államok és Kína teljesítményétől, egyre több gyár zár be, az ipar pedig magas energiaárakkal, olcsóbb külföldi konkurenciával és jelentős adminisztratív terhekkel küzd.
Ebben a környezetben a vállalatok számára nem a retorika, hanem a működési feltételek javulása számít
– állítja a BusinessEurope.
Mint arról írtunk, a jövő heti informális uniós csúcstalálkozó fókuszában az egységes piac megerősítése és a növekedés felpörgetése áll majd.
Az Európai Bizottság már tavalyelőtt ígéretet tett arra, hogy csökkenti a belső piaci akadályokat, idénre pedig már konkrét terveket is belengettek, hogy visszavágják például azokat a jelentős adminisztratív terheket, amelyek a munkavállalók határokon átnyúló kiküldetéséhez kapcsolódnak, valamint úgynevezett omnibusz jogszabálycsomagokkal egyszerűsítik a szabályozási környezetet. Persson szerint azonban ezek az intézkedések nem jutnak el a vállalati szintig. Úgy fogalmazott:
nem elég, ha az elképzeléseket az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen bejelenti, az számít, hogy a cégek mikor érzik ennek hatását.
Tapasztalata szerint, amikor tagvállalataival találkozik, sokan még azt sem tudják, mit jelent az egyszerűsítési csomag, és fő kérdésük az: mikor lesz ebből valódi könnyítés?
A BusinessEurope elnöke szerint az EU-nak elsősorban saját belső piacára kellene koncentrálnia, és nem szabadna, hogy elvonja a figyelmet a belső reformokról a Washingtonnal és Pekinggel egyre kiszámíthatatlanabbá váló viszony, illetve az újabb kereskedelmi megállapodások.
Persson példaként említette az Indiával kötött megállapodást, amely szerinte önmagában üdvözlendő,
de nem helyettesíti az olyan technikai jellegű reformokat, mint a vállalatok uniós határokon átnyúló tevékenységét segítő digitális engedélyezési rendszerek működőképessé tétele.
A versenyképesség szerinte nem nagy bejelentéseken, hanem kitartó, aprólékos munkán múlik. A BusinessEurope egy, a napokban közzétett szakpolitikai dokumentumban támogatja egy egységes, transznacionális jogi rendszer – a Portfolio-n már részletesen bemutatott 28. rezsim – bevezetését is a vállalatok számára, amely jelentősen megkönnyítené a határokon átnyúló működést és az unión belüli növekedést.
A másik kulcskérdés az energiaárak csökkentése, amelyet Persson rövid távon nehezen kezelhető problémának nevezett. A magas energiaárak, a kínai és dél-ázsiai versenytársak által kínált olcsó termékek, valamint az amerikai kereskedelempolitika bizonytalansága együtt komoly versenyhátrányt okoz az európai iparnak.
Nem meglepő, hogy Brüsszel egyre aktívabban keresi az iparpolitikai válaszokat ezekre a problémákra, valamint a belső piaci cégek megsegítésére. Kicsit elvontabb terv a „Made in Europe” program is, amely a stratégiai ágazatokban az európai tartalom arányának növelését teszi kötelezővé az állami támogatások folyósításakor és közbeszerzéseken való induláskor.
A háttéranyag szerint az Európai Bizottság hamarosan bemutatja az Industrial Accelerator Act nevű jogszabálycsomagot, amely meghatározná, hogy bizonyos stratégiai technológiák – például akkumulátorok, megújuló energiaeszközök vagy autók – esetében mekkora arányban kell európai gyártású alkatrészeket felhasználni a támogatások elnyeréséhez.
Ugyanakkor több tagállam és szakértő attól tart, hogy a túlzottan szigorú helyi tartalmi követelményekre vonatkozó előírások továbbemelnék a költségeket, gyengítenék a versenyt és ellentmondanának az egységes piac logikájának.
A jövő heti csúcstalálkozó – valamint a már zajló jogalkotási munka eredményeiből felrajzolt reformtervek – azt mutatják majd meg, hogy az EU melyik irányba lép el: a belső reformok sziszüphoszi reformjai felé vagy a célzott, akár protekcionista eszközökkel is élő iparpolitikai beavatkozást.
Címlapkép forrása: EU
Felszálltak bázisaikról az orosz MiG–31-esek – Ez csak egy dolgot jelenthet
Légiriadó van Ukrajna-szerte.
Megszólalt a MÁV vezére: 30 éve nem látott léptékben újul meg a magyar vasúti flotta
Ez tényleg nagy előrelépés lehet.
Tudod, mennyit lehet keresni a brit Lidlben?
Az mondják, ebből meg lehet élni.
Árcsökkenésre számít a lakásvásárlók közel fele, de ez valószínűleg csak álom
A zenga.hu közzétette legfrissebb felmérését.
Gyalázatosan gyenge éve volt az iparnak
A december sem mentette meg 2025-öt.
Az Audi szerint túl magasak a győri bérek, szó sem lehet béremelésről
A cél a régióhoz képest túl magas bérszínvonal csökkentése.
Már Európa ipara veri az asztalt Brüsszelben: azonnali lépéseket követelnek
Teljesen új reformirányokat szabnának a vállalatok a versenyképességi vitában.
Mesterséges falevéllel forradalmasíthatják a vegyipart
Kutatók egy olyan napenergia hasznosító eszközt fejlesztettek ki, amely a fotoszintézist imitálva hoz létre szén-dioxidból, napfényből és vízből értékes anyagokat
Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!
Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland
Kínában a zöldülés olcsóbb, mint Európában
Érdemes elidőzni a lenti ábrán. Látható, hogy Európa élen jár(t) az energiatermelés zöldítésében, aminek a költsége mára gazdasági versenyhátrányt okoz. Az Egyesült Államok lemaradt,
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Javítsuk meg a nyugdíjrendszert!
Ha a nulláról tervezhetnék egy nyugdíjrendszert, akkor fix lenne a hozzájárulás összege (évente indexálva, azaz növelve), ami a mindenkori minimálbér nagy részének megfelelő ellátást adn
Amerika is belevághat a növényalapú fémbányászatba
Amerikai tudósok azon dolgoznak, hogy növények segítségével nyerjék ki a fémeket a talajból. Ez a fajta agrobányászat egy ökobarát alternatívája a hagyomány
A digitális jegybankpénzek 2026-ban: sok ígéret, kevés eredmény?
A folyamat tétje a globális pénzügyi rendszerek jövőbeni stabilitása és a stratégiai autonómia megőrzése.
Kevesebb dugó, kevesebb kibocsátás, kevesebb frusztráció - AI a közlekedésben
A mesterséges intelligencia alkalmazása azonnal érthető és "látható" a közúti közlekedésben. A dugók, a parkolási nehézségek és a kiszámíthatatlan menetidők mindennapi élmények, így
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?