Már az ukrán béke utáni helyezkedésre készül Brüsszel

Az Európai Bizottság jelentős pénzügyi csomagot küld Törökországnak, miközben Brüsszel újra mozgásba hozná az évek óta elhidegült kapcsolatokat Ankarával. A hivatalos napirenden a zöld átállás finanszírozása és az áruforgalom akadályainak csökkentése szerepel, de a látogatás ennél tágabb összefüggésbe illeszkedik. A közeledés hátterében a kereskedelmi kapcsolatok további diverzifikációja mellett, az energiaellátás átalakulása és a Fekete-tenger térségének biztonsági kérdései állnak, amelyek már az uniós helyezkedés háború berekesztése utáni időszakát készítik elő.

Marta Kos uniós bővítési biztos péntek-szombaton ankarai kiküldetésen van, és nagyon úgy néz ki, hogy az EU a Törökországgal megrekedt kapcsolatok újraindítása felé mozdul.

A biztos egy 200 millió eurós, az Európai Beruházási Bankon keresztül nyújtott hitelcsomagot visz magával a török fővárosba,

amely elsősorban a zöld átállást támogatja, de napirenden volt az áruforgalom technikai akadályainak csökkentése is.

Ugyan a tárgyalások fókusza most még nem a régóta befagyott tagállami csatlakozás újranyitásán, hanem a gyakorlati együttműködés tisztázásán van, az unió gazdasági diverzifikációs ambíciói messzire vezethetnek. Kos hangsúlyozza, hogy a török kereskedelmi kapcsolat volumene majdnem megegyezik a dél-amerikai Mercosur-blokkal és Indiával folytatottal, amelyekkel januárban írt alá hosszú távú vámalkukat a Bizottságot vezető Ursula von der Leyen.

Stabil alap

Jelenleg Törökország az EU ötödik legnagyobb kereskedelmi partnere, 210 milliárd euró körüli áruforgalommal, és 30 milliárdos tétellel a szolgáltatások terén. Ami talán ennél is fontosabb, hogy a törököknek export- és importtekintetben is az unió messze a legfontosabb célpont. 2024-ben

a teljes török árukivitel 41 százaléka irányult az EU-ba, és az import több mint 32 százaléka érkezett innen.

Persze az EU és Törökország között 1996 óta vámunió működik, amely az ipari termékekre és a feldolgozott mezőgazdasági áruk többségére is kiterjed. Ezeknél a termékeknél jelenleg nincsenek vámok, az áruk szabadon mozognak a két fél között, így nem csoda, hogy jelenleg ekkora a kereskedelmi volumen a nála háromszor nagyobb Mercosur-blokkhoz vagy a másfél milliárd lakost számláló Indiához képest.

A vámunió ugyanakkor nem fedi le a szolgáltatásokat, a közbeszerzéseket és a digitális gazdaságot, amelyek az elmúlt években egyre nagyobb súlyt kaptak. Emiatt Brüsszelben régóta napirenden van a keret modernizálása, de ennél már többről van szó. Kos a Politiconak adott nyilatkozatában elmondta, hogy egy majdani

ukrajnai béke megváltoztatja Európa helyzetét, különösen a Fekete-tenger régiójában, [így] Törökország nagyon fontos partnerünk lesz.

Ebben a környezetben figyelhető meg elmozdulás az EU-n belüli vitákban is, hiszen Ciprus, amely hosszú ideje konfliktusos viszonyban áll Törökországgal, az utóbbi időszakban óvatosabb hangot üt meg. Nicosia részéről elhangzott, hogy

a január óta futó ciprusi EU-elnökség időszaka történelmi lehetőséget teremthet az EU–Törökország kapcsolatok előléptetésére.

Ez a megújítás a geopolitikai realitások miatt gyakorlatilag elkerülhetetlen, így érthető, hogy mivel a kérdéskör kényesebb Ciprus számára, soros elnökségük jelentős részét a lehetőségek elvágása előtt arra használják, hogy számukra is elfogadható keretek között indítsák újra az együttműködést.

Szükséges szürkezóna

Szíria máig megoldatlan helyzete, a Fekete-tenger térségének stabilitása és a migráció kezelése olyan ügyek, amelyekben az együttműködés elkerülhetetlen – erősítette meg a lapnak egy névtelenséget kérő uniós tisztviselő. Ez még akkor is igaz, ha az EU továbbra is kritikusan viszonyul a török jogállamisági és emberi jogi helyzethez.

A jogállamisági aggályokon túl talán most fontosabb szempont, hogy a közeledéssel az EU tovább erősítse Törökország orosz olajról való leválását is, amelynek – feltételezhetően nyomott árú – importja itt is jelentősen megugrott az ukrajnai háború kirobbanása után.

A tavalyi év első háromnegyedében az ország által megvásárolt orosz kőolaj még mintegy 47 százalékát tette ki a napi 670 ezer hordó körüli beszállításnak, ez azonban az akkor érkező amerikai és európai szankciók hatására drasztikusan csökkenni kezdett.

A visszaesés mértékét egyelőre csak a más forrásokból megnövelt behozatal nagyságával lehet megbecsülni, ennek megfelelően pedig kétharmadára vagy felére csökkenhetett a hivatalos orosz import. Bár az átcímkézés gyakorlata is könnyen felmerül, a folyamat erősítéséhez ilyen nyomás alatt inkább közeledni érdemes Törökországhoz. Legalább az egyik nyugati erőnek „jó zsarut” kell játszania, ahogyan az akarva-akaratlanul megtörténni látszik India leválásának esetében is.

Persze a törökök jelentős mennyiségben vásárolnak és továbbítanak földgázt is Oroszországtól, de ennek értéke jóval kisebb az orosz hadigépezet finanszírozásának talán legfontosabb lábaként funkcionáló olajexportnál, így az ezzel kapcsolatos aggályoktól sokkal könnyebben tekinthet el az EU vezetése.

A közeledés időzítés szempontjából is kifejezetten előnyös lehet, hiszen a már említett India is a héten tett ígéretet az USA-nak, hogy a termékeikre vonatkozó vámok drasztikus csökkentéséért cserébe leválik az orosz importról. Bár – ahogy erről mi is írtunk – megvannak a korlátai,

minél több hasonló leválást sikerül egyidejűleg elérni, annál inkább szűkül Oroszország mozgástere nemcsak a partnerek, hanem az árszint tekintetében is.

Ugyan a teljes leszakadás elérése lehetetlen és sok szempontból előnytelen is volna, ezek a kisebb lépések mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyre válságosabb állapotban lévő orosz gazdasága miatt Moszkvának előbb-utóbb megérje valódi szándékokkal hozzáállnia a béketárgyalásokhoz.

Címlapkép forrása: EU