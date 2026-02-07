  • Megjelenítés
Nem elég a 150 milliárd euró, már újabb védelmi eszközökön gondolkodik Brüsszel
Uniós források

Nem elég a 150 milliárd euró, már újabb védelmi eszközökön gondolkodik Brüsszel

Portfolio
Az Európai Unió új védelmi finanszírozási eszközök bevezetését mérlegeli, miután a közös fegyverkezést támogató, 150 milliárd eurós hitelprogramjára a vártnál jóval nagyobb igény mutatkozott – erősítették meg a tárgyalásokat ismerő források - számolt be a Bloomberg.

Az egyeztetések egyelőre korai szakaszban tartanak, mivel az Európai Bizottság jelenleg is folyósítja a mostani program keretében rendelkezésre álló összegeket. A brüsszeli tisztviselők arra számítanak, hogy néhány milliárd euró végül felhasználatlanul marad, mert az országok előzetes igényei és a végleges szerződésekben szereplő összegek között eltérés mutatkozik.

A pénz várhatóan tavasszal fogy el. Ezt követően

a Bizottság értékeli a program eredményeit, és megvizsgálja egy újabb finanszírozási kör – köztük egy második hitelprogram – elindításának lehetőségét.

A tárgyalások jól mutatják, milyen gyorsan szeretné az EU felfuttatni a helyi védelmi termelést az orosz fenyegetéssel, valamint Donald Trump európai biztonsági kötelezettségvállalásokat csökkentő törekvéseivel szemben.

Még több Uniós források

Már az ukrán béke utáni helyezkedésre készül Brüsszel

Von der Leyen átvágná az EU költségvetésének gordiuszi csomóját – Magyarország is megfizetheti az árát

Brüsszel új terve miatt robbant a bomba: ingyen pénzt adnának, de van egy csavar

Az unió tavaly hozta létre a SAFE néven futó hitelprogramot a közös védelmi beszerzések ösztönzésére. A Bizottság a tőkepiacokon vont be forrásokat, amelyeket kedvező feltételű hitelként folyósított a tagállamoknak olyan védelmi termékek beszerzésére, amelyekből a kontinensen hiány van – többek között rakétákra, szárazföldi eszközökre és légvédelmi rendszerekre.

Az ajánlat kifejezetten népszerűnek bizonyult: a tagállamok összesen mintegy 190 milliárd euró értékben nyújtottak be igénylést. A Bizottság végül körülbelül 150 milliárd eurónyi hitelt hagyott jóvá. Az elmúlt napokban 19 ország költési tervét fogadták el, néhány tagállam kérelme pedig még elbírálás alatt áll.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Zelenszkij megkongatta a vészharangot: titokban, az ukránok nélkül születhet meg a megállapodás
Európa legerősebb országa figyelmeztet: bármelyik percben jöhet a háború
Brüsszel új terve miatt robbant a bomba: ingyen pénzt adnának, de van egy csavar
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility