Nem elég a 150 milliárd euró, már újabb védelmi eszközökön gondolkodik Brüsszel

Az egyeztetések egyelőre korai szakaszban tartanak, mivel az Európai Bizottság jelenleg is folyósítja a mostani program keretében rendelkezésre álló összegeket. A brüsszeli tisztviselők arra számítanak, hogy néhány milliárd euró végül felhasználatlanul marad, mert az országok előzetes igényei és a végleges szerződésekben szereplő összegek között eltérés mutatkozik.
A pénz várhatóan tavasszal fogy el. Ezt követően
a Bizottság értékeli a program eredményeit, és megvizsgálja egy újabb finanszírozási kör – köztük egy második hitelprogram – elindításának lehetőségét.
A tárgyalások jól mutatják, milyen gyorsan szeretné az EU felfuttatni a helyi védelmi termelést az orosz fenyegetéssel, valamint Donald Trump európai biztonsági kötelezettségvállalásokat csökkentő törekvéseivel szemben.
Az unió tavaly hozta létre a SAFE néven futó hitelprogramot a közös védelmi beszerzések ösztönzésére. A Bizottság a tőkepiacokon vont be forrásokat, amelyeket kedvező feltételű hitelként folyósított a tagállamoknak olyan védelmi termékek beszerzésére, amelyekből a kontinensen hiány van – többek között rakétákra, szárazföldi eszközökre és légvédelmi rendszerekre.
Az ajánlat kifejezetten népszerűnek bizonyult: a tagállamok összesen mintegy 190 milliárd euró értékben nyújtottak be igénylést. A Bizottság végül körülbelül 150 milliárd eurónyi hitelt hagyott jóvá. Az elmúlt napokban 19 ország költési tervét fogadták el, néhány tagállam kérelme pedig még elbírálás alatt áll.
