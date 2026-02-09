  • Megjelenítés
Brüsszel beleáll a divatcégekbe – minden vásárlót érintő változásról döntöttek
Brüsszel beleáll a divatcégekbe – minden vásárlót érintő változásról döntöttek

Az Európai Bizottság fellép a divatcégek környezetszennyező gyakorlatával szemben: 2026-tól tilos lesz a viseletlen, eladatlan ruhákat megsemmisíteni a nagyvállalatoknak. Ezután a lépés fokozatosan kiterjed a kisebb gyártókra is.

Az Európai Bizottság február 9-én új intézkedéseket fogadott el a Fenntartható Termékek Környezetbarát Tervezéséről szóló Rendelet (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR) részeként, hogy megakadályozza az eladatlan ruházati termékek és lábbelik megsemmisítését – derül ki az uniós testület közleményéből.

Az Európai Bizottság adatai szerint Európában évente az eladatlan textíliák 4–9 százalékát semmisítik meg anélkül, hogy valaha viselték volna őket.

Ez mintegy 5,6 millió tonna szén-dioxid-kibocsátással jár, ami közel megegyezik Svédország 2021-es nettó kibocsátásával.

A rendelet célja viszont a hulladékcsökkentés, a környezeti terhelés mérséklése és az, hogy a fenntarthatóbb üzleti modelleket alkalmazó cégek versenyelőnyhöz jussanak a körforgásos gazdaságban.

Az új szabályok egyrészt előírják, hogy a vállalatok tegyenek közzé adatokat az általuk hulladékként kezelt, eladatlan fogyasztási cikkekről, másrészt konkrét tilalmat vezetnek be az eladatlan ruházati cikkek, kiegészítők és cipők megsemmisítésére. A most elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok pontosítják a kivételeket – például biztonsági okok vagy sérült termékek esetén engedélyezhető a megsemmisítés –, és egységes adatszolgáltatási formátumot írnak elő 2027 februárjától. A tagállami hatóságok felügyelik majd a szabályok betartását.

A megsemmisítési tilalom 2026. július 19-től a nagyvállalatokra vonatkozik, a középvállalatok esetében 2030-tól lép életbe, míg az átláthatósági kötelezettségek már most érvényesek a nagy cégekre, és szintén 2030-tól terjednek ki a közepes méretű vállalkozásokra.

A Bizottság arra ösztönzi a vállalatokat, hogy a készletgazdálkodás javításával, a visszaküldések hatékonyabb kezelésével, valamint viszonteladással, felújítással, adományozással vagy újrahasználattal kerüljék el a felesleges hulladékképződést.

A közlemény idézi Jessika Roswall környezetvédelmi biztost, aki szerint „a textilipar élen jár a fenntarthatósági átmenetben, de még mindig vannak kihívások”, és a hulladékra vonatkozó adatok egyértelműen jelzik a beavatkozás szükségességét. A háttéranyag rámutat: Franciaországban évente mintegy 630 millió euró értékű eladatlan terméket semmisítenek meg, míg Németországban az online kereskedelem következtében közel 20 millió visszaküldött árut dobnak ki évente.

A Bizottság szerint az ESPR erős eszköz arra, hogy az uniós piacon forgalmazott termékek tartósabbak, javíthatók és újrahasznosíthatók legyenek – ezzel a fogyasztók járnak majd jól. Eközben az európai vállalatok versenyképessége is erősödik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Fórum

