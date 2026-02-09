Csattogtatják az ostort a németek – Merz masszív lazításokhoz köti a közös fellépést

Németország szerint az Európai Unió belső piacának további elmélyítése és a nemzeti gazdaságok szorosabb összekapcsolása csak akkor lehet politikailag és gazdaságilag fenntartható, ha nem jár újabb adminisztratív terhekkel az európai ipar számára.

A héten Belgiumban találkoznak az uniós állam- és kormányfők, ahol a gyengélkedő európai gazdasági teljesítményre adható válaszokat fogják megvitatni. Németország egy nyolcoldalas állásfoglalással készül az egyeztetésre, amelyet a Politicón keresztül harangoztak be.

Az Alden Biesen kastélyban megrendezett csúcstalálkozót az Európai Tanácsot vezető António Costa hívta össze, aki szerint a megbeszélés célja a belső piac harmonizálása és további integrációja lesz. A német kormány azonban az elmélyítést csak akkor fogják támogatni, ha az nem vezet a vállalkozásokat sújtó újabb szabályozási terhekhez és bürokratikus előírásokhoz.

A német elemzés az IMF korábbi felmérésére hivatkozva arra figyelmeztet, hogy az EU-n belüli kereskedelmi akadályok ma a termékek esetében 44 százalékos, a szolgáltatásoknál pedig akár 110 százalékos vámnak megfelelő terhekkel járnak. Ezek lebontása a dokumentum szerint

konkrét, merész és esetenként kényelmetlen lépéseket

igényelne, valamint azt, hogy a tagállamok hajlandók legyenek szűkíteni saját mozgásterüket a közös piac érdekében.

Szerintük mindez csak akkor valósulhat meg, ha nem jár együtt újabb hatáskörök átadásával olyan technokratikus struktúráknak, amelyek további terheket raknának a globális versenyben amúgy is nehéz helyzetben lévő vállalatokra. A dokumentum kifejezetten a jogalkotási aktivitás visszafogását és a célzott bürokráciacsökkentést sürgeti, miközben a szakpolitikai célok és a releváns szabványok megőrzését is fontosnak tartja.

A Friedrich Merz német kancellár javaslatai között szerepelnek

az uniós határokon átnyúló szolgáltatásnyújtást egyszerűsítő szabályok, a munkavállalói képesítések kölcsönös elismerésének kiterjesztése, valamint a kis- és középvállalkozások célzott támogatása.

Emellett a termékekre vonatkozó szabályozás egyszerűsítését is kulcsfontosságúnak tartják a belső akadályok lebontásában.

Ugyan a 27 tagállam érdekeit különösen nehéz egyeztetni ezen a téren, hiszen nagyban eltérhetnek a kihasználható adottságok, a Donald Trump amerikai elnök által keltett bizonytalanság geopolitikai kényszert helyez az európai döntéshozókra, így ha versenyben akarnak maradni, valamilyen irányba mindenképpen mozdulnia kell az EU-nak.

Az Európai Bizottság gazdaságért és produktivitásért felelős biztosa, Valdis Dombrovskis szerint azonban már megkezdődött a munka. A 2025-ben elfogadott intézkedések 15 milliárd eurónyi adminisztratív költségcsökkenést hoztak, de úgy látja, ez csak a kezdet, és

a jövőben a jogalkotás egyszerűsítése kulturális alappillérévé kell váljon az uniós döntéshozatalnak.

Címlapkép forrása: EU