Fejet hajtanak az uniós vámok előtt, csak jussanak be a piacra
Az alig pár hete bejelentett, „minden kereskedelmi megállapodás anyjának” nevezett EU–India egyezmény egyik legérzékenyebb pontjának számított az ország acélexportját nehéz helyzetbe hozó európai karbonvámok kérdése. Az indiai kohók régebbi technológiával működnek, és bár bizonyára felmerült a modernizálás akár közös projekteken keresztül is, az ország egy ideig kénytelen lesz külön extraforrásokkal megtámogatni az iparágat.

Az indiai acélexport a január végén megkötött EU–India kereskedelmi megállapodás ellenére továbbra is jelentős akadályokba fog ütközni az európai piacon. Az ágazatot az uniós szén-dioxid-alapú határmechanizmusa (CBAM) különösen nagy arányba terhelik, ezért az indiai kormány lépéseket készül tenni az acélipar támogatására – írja a Reuters.

Ugyan a világ legnagyobb kereskedelmi megállapodásaként hivatkozott egyezmény több ágazatban is fokozatosan csökkenti majd a vámokat, érintetlenül hagyta a CBAM-szabályozást, ami különösen érzékenyen érinti az indiai acélgyártókat, mivel exportjuk mintegy kétharmada Európába irányul.

Sandeep Poundrik, India acélipari államtitkára egy újdelhi kormányzati rendezvényen úgy fogalmazott:

Az Európai Unió CBAM-je, vámjai, kvótái és egyéb kihívásai miatt az export továbbra is problémát jelent, és ezért a kormány kénytelen lesz beavatkozni.

India már az intézkedés 2021-es bejelentése óta élesen bírálja az EU karbonpolitikáját, azzal érvelve, hogy az torzítja a kereskedelmet, és aránytalan terhet ró a fejlődő országok iparágaira.

A CBAM lényege, hogy olyan termékek importjára, mint az acél vagy a cement, amelyek előállítása magas szén-dioxid-kibocsátással jár, az unión belül érvényes kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) által meghatározott költséget terhelik rá.

Ennek megfelelően az árak folyamatosan változnak, de az indiai acél esetében hozzávetőlegesen 50–100 euró közötti tartományba esnek tonnánként, ami

a gyakorlatban 10–20 százalékos extra költséget is jelenthet, és papíron az importőr fizeti.

Az öt évvel ezelőtti bejelentéshez képest az uniós szabályozási keret azonban csak idén januártól ró tényleges pénzügyi kötelezettségeket, így a következményeket most kezdik igazán érezni a nagyobb kibocsátással járó, régebbi módszereket használó gyártók.

Ennek hatására az indiai acélexport Európába várhatóan visszaesik, ami arra kényszeríti az acélcégeket, hogy legalább ideiglenesen új piacok felé forduljanak Afrikában és a Közel-Keleten. A Reuters beszámolója szerint az ágazat szereplői egyre aktívabban keresik ezeket az alternatív felvevőpiacokat, miközben az indiai kormány belső támogatási és alkalmazkodási intézkedéseken dolgozik az exportkiesés mérséklésére.

Az EU-val kokettál, de Putyin vadászgépeit építhetné a feltörekvő fegyvernagyhatalom

Komoly csapást mért Trump Putyinra, de vékony jégen táncol a nagy stratégia

20 év után Brüsszel összehozta a világ legnagyobb szabadkereskedelmi tömbjét

