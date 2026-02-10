  • Megjelenítés
Csatasorba állították von der Leyen hátországát, rövidesen aktiválhatják az új paktumot
Csatasorba állították von der Leyen hátországát, rövidesen aktiválhatják az új paktumot

Meggyőző fölénnyel szavazták meg az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen egyik legnagyobb szabású megállapodásának megerősített védőintézkedéseit az Európai Parlamentben. Ugyan a magyar EP-képviselők egy hónapja még a mérleg nyelveként úgy tűnt, sikeresen befagyaszthatták az EU–Mercosur megállapodás megvalósulását, a mostani döntést könnyen felhatalmazásnak értékelheti a Bizottság, és így a hosszadalmas bírósági normakontroll lezajlása előtt ideiglenesen érvénybe léptethetik a dél-amerikai blokkal kötött vámalkut.

Az Európai Parlament kedden 483 igen, 102 nem szavazattal és 67 tartózkodás mellett fogadta el azt az új rendeletet,

amely további védintézkedéseket vezet be az uniós mezőgazdaság számára, hogy elfogadhatónak ítéljék az EU–Mercosur kereskedelmi együttműködés keretfeltételeit.

A jogszabályról a parlament és a tagállamok már korábban informális megállapodásra jutottak, a mostani szavazás pedig politikai megerősítést adott az elfogadott kompromisszumnak. Ugyan az EP-képviselők három hete egy nagyon szoros szavazásban arról döntöttek, hogy a megállapodást az Európai Bíróságnak is felül kell vizsgálnia – ami akár kétéves csúszást is eredményezhetne –,

a friss eredményt könnyen zöld lámpának tekintheti a tagállamok jóváhagyását már év elején megszerző Bizottság.

A legnagyobb magyarországi pártok frakciói akkor és most is a Mercosur-vámalku késleltetése mellett voksoltak, azonban míg múltkor mind a Fidesz, mind a Tisza képviselői átfordíthatták volna a szavazást, most az Ursula von der Leyen mögött felsorakozó jobbközép Néppárt, a liberális Renew, a Szociáldemokraták, de még az olaszok által dominált Szuverenisták pártcsaládja is beállt a védőintézkedések mellé, így gyakorlatilag nem volt esély a blokkolásra.

A most megszavazott rendelet részletesen szabályozza, milyen feltételek mellett függeszthetők fel ideiglenesen a vámtarifa-kedvezmények, amelyeket az EU és a Mercosur országai – Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay – közötti megállapodás irányoz elő.

A védintézkedések különösen az érzékeny mezőgazdasági termékekre, így a marhahúsra, a baromfihúsra, a tojásra, a citrusfélékre és a cukorra vonatkoznak. A felülvizsgálat most már nem lehet véleményes, hanem automatikusan indul meg,

ha az érintett termékek importja hároméves átlagban 5 százalékkal nő, és ezzel egy időben az importárak legalább 5 százalékkal az uniós belföldi árak alá esnek.

Ez a megoldás jóval szigorúbb, mint a Bizottság eredeti, évi 10 százalékos növekedési küszöböt tartalmazó terve, amit egy ponton csak 8 százalékra akartak levinni. Továbbá vizsgálatot nemcsak ez alapján lehet indítani, hanem egy tagállam, illetve az érintett ágazatot képviselő természetes vagy jogi személyek is kezdeményezhetik, amennyiben megalapozott bizonyítékuk van az európai gazdákra veszélyes ártorzulásra.

A szabályozás részeként a Bizottság számára azt is előírják, hogy legalább félévente jelentést kell benyújtania az érzékeny mezőgazdasági termékek importjának alakulásáról és annak piaci hatásairól. Ezen felül a dél-amerikai termékek uniós standardoknak megfelelő előállításához is konkrétabb ellenőrzési feladatokat tettek kötelezővé.

Ugyan az Európai Bírósághoz való fordulás papíron másfél-két évig is késleltethetné a Mercosur-megállapodás végrehajtását, a Bizottság megteheti, hogy azt „ideiglenesen” alkalmazza, amíg eredményre nem jut a jogi normakontroll.

Ez önmagában komoly támadási felületet adott volna egy újabb Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványnak, hiszen ezzel a választott képviselők akaratát „tekintette volna semmisnek” a Bizottság. Most azonban, hogy az EP hivatalosan is megszavazta a szigorú védőintézkedéseket,

von der Leyen stábja sokkal könnyebben hivatkozhat arra, hogy valójában elégedettek az óvintézkedésekkel.

A mai döntésnek köszönhetően sokkal nyugodtabban viheti tovább von der Leyen az ideiglenes alkalmazást, így – ahogy arról már korábban írtunk – akár már márciusban is életbe léphet a Mercosur-paktum.

Címlapkép forrása: EU

