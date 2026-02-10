Megbukott Ursula von der Leyen titkos terve, saját alelnöke puccsolta meg

Az Európai Bizottság novemberben jelentette be, hogy olyan belső egységet kíván létrehozni az európai hírszerzési információk gyűjtésére, amely közvetlenül az elnök felügyelete alá tartozna. A terv célja az volt, hogy erősítse az unió védekezését az orosz kibertámadásokkal és szabotázsakciókkal szemben.

A kezdeményezés azonban visszatetszést keltett több tagállam kormányában, és az EU diplomáciai szolgálatánál (EEAS), amelynek már most is működik egy európai szintű hírszerzési központja.

Most úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság lejjebb ad a korábbi ambícióiból, így az új egység várhatóan elsősorban biztonsági feladatokra korlátozódik majd. Míg a hírszerzési információk megosztásának zöme továbbra is az EEAS keretében működő INTCEN központon keresztül zajlik a jövőben is.

Ezzel Kaja Kallas főképviselő megőrzi befolyását az uniós hírszerzési rendszer felett. Az észt diplomata, aki az EEAS-t vezeti, tavaly több alkalommal is összetűzésbe került von der Leyennel. Erre a legeklatánsabb példa az volt, amikor az elnök Martin Selmayrt, elődje, Jean-Claude Juncker egykori kabinetfőnökét szerette volna vezető pozícióba emelni.

Európa ezzel együtt is a nemzeti titkosszolgálatok közötti információmegosztás erősítésére törekszik.

Ennek oka egyrészt a Washingtonnal romló kapcsolat, amely a hírszerzési információkat is érinti, másrészt az orosz hibrid támadások – a dezinformációs kampányok, a hackertámadások és a szabotázsakciók – fokozódása. Az EU évek óta próbálja elmélyíteni a hírszerzési együttműködést, ám a tagállamok továbbra is óvatosak. A nemzetbiztonság nemzeti hatáskörbe tartozik, és a kormányok vonakodnak rendkívül érzékeny, minősített információkat megosztani Brüsszellel.

A hét második felében a Müncheni Biztonsági Konferencián várhatóan a transzatlanti kapcsolatok és az Ukrajna ellen folytatott orosz háború lesznek a fő napirendi pontok.

Az INTCEN az elmúlt évben több tagállam bizalmát is sikeresen elnyerte: januárban Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár is támogatásáról biztosította a központ hibrid fenyegetésekkel foglalkozó egységét.

A diplomaták szerint nem baj, hogy von der Leyen titkos terve végül megbukott: egyikük szerint semmi értelme újabb egységet létrehozni, amikor ott az INTCEN, amelynél egyelőre nem hatékony az információmegosztás. Egy bizottsági tisztviselő a Politicónak azt mondta, hogy a kihívásokkal teli geopolitikai környezetben az INTCEN folyamatosan vizsgálja, miként erősíthetné biztonsági és hírszerzési képességeit.

