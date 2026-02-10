Von der Leyen bejelentése felboríthatja az EU működését: egyszerűen figyelmen hagyják a vétózó tagállamokat

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn levélben sürgette a versenyképességi reformok felgyorsítását, amelyekről lassan két éve vitatkoznak a tagállamok és az uniós végrehajtótestület. Az EU problémáit ráadásul minden érintett fél felismerte már Enrico Letta korábbi olasz kormányfő belsőpiaci, valamint Mario Draghi, az Európai Központi Bank egykori elnökének 2024-ben bemutatott jelentései után.

A csütörtökön kezdődő informális uniós csúcstalálkozón most ismét nekifutnak, hogy a versenyképességi témákról vitatkozzanak, azonban kevesen számítanak konkrét előrelépésre.

Egy olyan világban, amelyet egyre inkább a nyers erő határoz meg, a versenyképesség és a cselekvőképesség kulcsfontosságú

– írta von der Leyen a már említett levelében. Először vetette fel azt is, hogy az ambiciózusabb tagállamok összefoghatnának és önállóan előreléphetnének, hogy a többiek ne tarthassák fel őket.

„Célunk mindig az kell legyen, hogy mind a 27 tagállam megállapodásra jusson. Ahol azonban az előrehaladás vagy az ambíció hiánya veszélyezteti Európa versenyképességét vagy cselekvőképességét, ott ne habozzunk kihasználni a szerződésekben biztosított megerősített együttműködés lehetőségeit” – fogalmazott.

Von der Leyen ezzel lényegében a berlini és a párizsi javaslatot karolta fel. Emmanuel Macron francia elnök régóta figyelmeztet arra, hogy Európa nem engedheti meg magának, hogy – a Handelsblatt tolmácsolásában – olyan kis országok, mint Magyarország, Szlovákia vagy a balti államok blokkolják a fontos projekteket.

A német kormány is felkarolta a "kétsebességes" Európáról szóló elképzeléseket, amivel komoly indulatokat váltott ki. Lars Klingbeil német pénzügyminiszter amellett érvelt, hogy a hat legnagyobb uniós gazdaság – Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia és Lengyelország – koalíciója gyorsabban haladhatna a stratégiai jelentőségű ügyekben, ahelyett hogy megvárná mind a 27 tagállam egyhangú döntését.

Az említett országok pénzügyminisztereinek írt levelében Klingbeil négypontos programot vázolt fel:

a tőkepiaci unió előmozdítását, az euró megerősítését digitális fizetési rendszerekkel, a védelmi kiadások jobb összehangolását, valamint a kritikus nyersanyagok ellátásának biztosítását.

A tőkepiaci unió ügyében a legnagyobb uniós gazdaságok valószínűleg önállóan is gyorsabban haladhatnának. Számos fontos jogalkotási kezdeményezést – például a közös felügyeletről vagy az európai megtakarítási termékek ösztönzéséről – ugyanis rendre kisebb tagállamok blokkolták az integráció mélyítését. Itt váratlan módon az EU-ügyekben katalizátorszerepet betöltő Luxemburg és a balti államok álltak ellen a tőkepiacuk szigorúbb uniós felügyeletének. Uniós diplomaták szerint Luxemburg versenyelőnynek tekinti enyhébb tőkepiaci szabályozását, ezért ellenzi az ambiciózusabb közös előírásokat.

Enrico Letta volt olasz miniszterelnök, aki a belső piac állapotáról készített egy versenyképességi jelentést, kötelező erejű uniós szabályokat sürgetett a tőkepiaci unió megvalósítására.

Most kell cselekednünk, kötelező érvényű eszközökkel. Az ajánlások önmagukban nem elegendők

– hangsúlyozta.

Az uniós szintű megtakarítási termék létrehozására irányuló javaslat – amely az európai vállalatokba irányítaná a befektetéseket, és adózási szempontból vonzó megoldást kínálna – csak tavaly év végén mozdult előre, miután Németország, Franciaország, Olaszország és Spanyolország azzal fenyegetőzött, hogy szükség esetén önállóan is továbbviszi a tervet.

Letta szerint az uniós kormányoknak „ad hoc koalíciókban” vagy „a hajlandók koalíciójaként” kellene előrelépniük, ha az egyes tagállamok vétója „objektíve nem indokolható”. Tavaly decemberben az uniós vezetők Orbán Viktor magyar miniszterelnök – valamint a szlovák és a cseh kormányok – nélkül állapodtak meg egy új ukrajnai segélycsomagról.

Más területeken azonban a kétsebességes Európa terve könnyen falakba ütközhet.

A csúcstalálkozó előtt világossá vált, hogy a nagy uniós gazdaságok továbbra is megosztottak az energiapolitika, a kereskedelempolitika és az "európait vásárolj" típusú kezdeményezések megítélésében.

Németország és Olaszország közösen terjesztett elő egy javaslatcsomagot, de mindkét ország elsősorban a bürokrácia csökkentését és a deregulációt szorgalmazza. Közös német–francia előkészítő dokumentum ezúttal nem készült, ami a kétsebességes Európa tervét is keresztülhúzhatja.

Franciaország ezzel szemben messzebbre menne, és gyökeresen átalakítaná gazdasági modelljét. Macron már januári beszédében egyértelművé tette, hogy célja „kisebb függőség mind az Egyesült Államoktól, mind Kínától”.

Üzenetem: gyorsítsuk fel európai függetlenségi programunkat. Fektessünk be, védjük magunkat, diverzifikáljunk és egyszerűsítsünk – mindezt gyorsabban

– követelte a francia elnök.

Különösen az európai termékek preferenciájára vonatkozó kötelező bevezetésre vonatkozó francia javaslat mutatja a berlini és a párizsi álláspont közötti szakadékot. Stéphane Séjourné francia ipari biztos eredetileg 2025 végére szeretett volna előterjeszteni egy olyan indítványt, amely uniós kvótákat írna elő bizonyos ipari ágazatokban a beszerzésekre. A javaslat azonban késett, részben azért, mert Berlin és Párizs nem tudott megegyezni.

A két főváros abban sem ért egyet, miként válhatna az EU függetlenné a digitális fizetési rendszerek terén.

Németország támogatja az Európai Központi Bank digitális euróról szóló javaslatát, Franciaország viszont attól tart, hogy ez versenyezne a kereskedelmi bankokkal, ezért a magánkezdeményezéseket, például a Wero QR-kódos fizetést részesíti előnyben.

Friedrich Merz kancellár csütörtökön Belgiumba utazik a csúcstalálkozóra, ahol ismét a deregulációt és a bürokrácia csökkentését fogja szorgalmazni.

Előző nap Merz és Macron ipari szereplőkkel találkozik az antwerpeni ipari csúcstalálkozón.

Az energiaigényes ágazatok vezetői állásfoglalásban követelnek 50 eurós megawattóránkénti uniós villamosenergia-árplafont. Ipari képviselők szerint reformra szorul a jelenlegi rendszer, amelyben a villamosenergia-termelők profitálnak a magas gázárakból – a megújuló energiaforrások alacsonyabb költségeit szerintük át kellene adni a fogyasztóknak.

Ahogy egy uniós diplomata fogalmazott:

Mario Draghi diagnózisával mindenki egyetért. Amíg azonban Berlin és Párizs nem tud megállapodni a gyógymódról, addig az európai gazdaság aligha tud tartósan talpra állni.

