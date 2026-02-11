Az EU végre kimondta: évtizedek óta kiszolgáltatottak vagyunk, most jön a nagy leszámolás

Miután az EU tisztviselői januárban arra figyelmeztettek, hogy az amerikai cégektől való, több évtizede tartó függőséget a Fehér Ház nyomásgyakorlásra használhatja fel, a Politico megkereste mind a 27 tagállam kormányát. Arra volt kíváncsi, hogyan kezelik az amerikai technológiától való függőségüket.

A válaszok vegyes képet rajzoltak ki: Brüsszel tisztában van a kontinens digitális kiszolgáltatottságával, a kormányok szerint azonban Európának nincs gyors megoldása stratégiai sebezhetősége kezelésére.

Finnország például nemrégiben végigjátszotta azt a forgatókönyvet, hogy az Egyesült Államok "lekapcsolja" a technológiai szolgáltatásait – így készülve fel a legrosszabbra.

Négy főváros is jelezte, mekkora feladat lenne egy nem amerikai digitális ökoszisztéma kiépítése, amely képes kiszolgálni a kormányzati rendszereket és az alapvető szolgáltatásokat. Lettország és Litvánia ráadásul az orosz fenyegetésre hivatkozva hangsúlyozta: számukra az amerikai függőség létfontosságú, nem is tartják reálisnak a leválást.

Az amerikai technológiai óriások uralják Európa digitális infrastruktúráját: az Amazon, a Microsoft és a Google a felhőpiac – vagyis az internet gerincének – több mint kétharmadát tartja kézben.

A legtöbb vállalkozás és kormányzat amerikai szoftvereket használ, az adatvédelemre szakosodott Proton cég elemzése szerint a tőzsdén jegyzett európai vállalatok 74 százaléka függ az amerikai technológiai szolgáltatásoktól.

Miközben léteznek európai versenytársak, a korán piacra lépő amerikai cégek méretükből, integrációjukból és a bezáródási hatásokból fakadó előnyt élveznek, így a Szilícium-völgyből érkező megoldások gyakran alapértelmezett választássá váltak.

Egyes országok és régiók mégis elszántan próbálnak elszakadni az amerikai szolgáltatásoktól:

Franciaország például már betiltotta a hivatalnokok számára az olyan amerikai videószoftverek használatát, mint a Microsoft Teams és a Zoom, és a francia Visio platformra váltott.

Hollandia a múlt héten 2035-ös határidőt szabott az amerikai megoldások kiváltására, a német Schleswig–Holstein tartomány pedig azt állítja, tavaly befejezte az átállást.

Az amerikai nagyvállalatokkal szembeni alternatívák között Európában egyre nagyobb teret nyernek a nyílt forráskódú eszközök. Ezek szoftverkódját bárki megtekintheti, használhatja és módosíthatja, ellentétben a zárt forráskódú megoldásokkal.

Van is, aki ebbe az irányba mozdult el: a német kormány az openDesk platformot próbálja ki – ugyanezt a megoldást választotta a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság is, miután a Microsofttól való félelmei miatt váltott: attól tartott, hogy az amerikai szankciók megbéníthatják a munkáját.

Az Európai Bizottság tavasszal mutatja be a technológiai szuverenitást célzó jogszabálycsomagját, amely egy külön nyílt forráskódú stratégiát is tartalmaz majd.

Ez lesz az első valódi jelzés arról, hogyan tervezi az unió kezelni az amerikai technológiai fojtogatást.

Egyelőre azonban Brüsszelben „hiányzik a politikai akarat és a figyelem a témában való előrelépéshez” – mondta Brando Benifei olasz szociáldemokrata képviselő, az Európai Parlament amerikai–uniós delegációjának elnöke, aki szerinte egyelőre csak a szócséplés megy.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images