Brüsszel szép csöndben kerítést épít a beáramló befolyás ellen

Az új szabályok állítólag az EU többéves pénzügyi keretéhez (MFF), és még inkább annak 2028-ban induló új ciklusához lennének kötve, lekorlátozva azt, hogy milyen elvárások mellett lehet a közös költségvetést elkölteni. A cél az, hogy az uniós forrásokból elsősorban az európai vállalatok részesüljenek a külföldi versenytársakkal szemben, különösen, ha stratégiai ágazatokról van szó.
A közbeszerzési szigorítás egy szélesebb, Kína európai befolyását korlátozó csomag része.
Ezzel párhuzamosan Stéphane Séjourné iparért felelős biztos olyan jogszabályon dolgozik, amely visszafogná a kínai befektetéseket, és bizonyos esetekben kötelezővé tenné a külföldi cégek számára a helyi vállalatokkal való együttműködést az uniós ipar megerősítése érdekében.
A kezdeményezések nem véletlenül illeszkednek Franciaország törekvéséhez, amely az egész uniós költségvetésre kiterjesztené az úgynevezett „Buy European” elvet. Roland Lescure francia pénzügyminiszter szerint közös érdekünk, hogy egyes stratégiai ágazatokban az alkatrészeknek és termékeknek Európában kell készülniük.
Az Egyesült Államok csinálja, Kína csinálja... Nem lehetünk udvaron szaladgáló kisgyerek, miközben mindenki más a szalonban van.
– fogalmazott Lescure.
A tervezett szabályokat február 18-án tárgyalja a Bizottság gazdasági biztonsággal foglalkozó csoportja, amelyben három uniós nagyágyú, Piotr Serafin költségvetési biztos, Valdis Dombrovskis gazdasági biztos és Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos is részt vesz.
A mostani szigorítás egy 2024-ben bevezetett záradékra fog épülni, amely már most is „biztonsági követelményeket” határoz meg egyes stratégiai eszközöket érintő közbeszerzéseknél. Az új iránymutatások akár odáig is elmehetnek, hogy bizonyos ágazatoknál – például a napelemekhez használt inverterek gyártásánál – egyszerűen kizárják a kínai cégeket.
A 2028–2034-es költségvetési ciklusra alkalmazott változtatások jelentősen szűkíthetik a külföldi vállalatok hozzáférését az újonnan betervezett 410 milliárdos Versenyképességi Alaphoz, valamint a 200 milliárd eurós Global Europe pénzeihez is, amelyből a fejlődő országoknak juttatnak uniós finanszírozást.
Az ilyen támogatással megvalósuló beruházásoknál feltehetően az lenne a cél, hogy a közbeszerzésen az uniós cégek élvezzenek valamilyen előnyt.
Miközben Franciaország üdvözli a szigorítást, több északi tagállam – Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Hollandia és Svédország – közös levélben figyelmeztetett arra, hogy a túlzott megkötések növelhetik a költségeket, visszavethetik az érkező beruházásokat, és kereskedelmi megtorlásokat válthatnak ki Kína részéről, ahol egyébként jóval régebb óta, jóval erősebben folytatnak hasonló, saját cégeiknek kifejezetten előnyös pályát biztosító politikát.
Az elképzelést később akár az Európai Beruházási Bank projektjeire is kiterjeszthetik.
Címlapkép forrása: EU
Brüsszel szép csöndben kerítést épít a beáramló befolyás ellen
Az EU aktívabb lépésekre készül hatalmi státuszának megőrzéséhez.
Riasztó bejelentést tett a NATO-parancsnok: Oroszország tényleg bármikor támadhat - Ez lenne az invázió célja
Nem területet akarnak az oroszok - Más itt a cél.
Súlyos hiba a kriptotőzsdén: így omlott össze a bitcoin egyetlen kínos tévedés miatt
Véletlenül utaltak el 40 milliárd dollárnyi kriptót.
Eljött az igazság pillanata: most kiderül, mennyire lehet bátor az MNB
Csütörtök reggel jön a kulcsfontosságú adat.
Egyetlen AI-bejelentés mélybe küldte a legnagyobb pénzügyi tanácsadókat
Egyre jobban látszik a mesterséges intelligencia felforgató ereje.
Kiderült: hatalmas bejelentésre készül Zelenszkij elnök - Hamarosan végleg eldől Ukrajna sorsa
Hamarosan eldől, sikerül-e békét kötni az oroszokkal és az is, hogy milyen áron.
Kiderült: tovább ömlenek az amerikai fegyverek Ukrajnába - Ez pedig három rejtélyes szereplőnek köszönhető
Részletek jöttek a NATO-tól.
Szabadságharc az Nvidia ellen: már a TikTok is saját AI-chipet fejleszt
Még idén 100 ezer darabot akarnak legyártani.
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.