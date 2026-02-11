  • Megjelenítés
Brüsszel szép csöndben kerítést épít a beáramló befolyás ellen
Brüsszel szép csöndben kerítést épít a beáramló befolyás ellen

Az Európai Bizottság az alapvető költségvetési szabályok átalakításával szorítaná ki a kínai cégeket az uniós közbeszerzésekből, mind az EU-n belül, mind a harmadik országokban megvalósuló projektek esetében. Ugyan a geopolitikai feszültségek az USA-val szemben is fennállnak, a már helyben lévő szabályozások miatt is könnyebb lesz első körben a kínai szereplőket megcélozni. A Politicónak nyilatkozó bizottsági tisztviselők szerint már márciusban jöhetnek az új biztonsági feltételek.
Az új szabályok állítólag az EU többéves pénzügyi keretéhez (MFF), és még inkább annak 2028-ban induló új ciklusához lennének kötve, lekorlátozva azt, hogy milyen elvárások mellett lehet a közös költségvetést elkölteni. A cél az, hogy az uniós forrásokból elsősorban az európai vállalatok részesüljenek a külföldi versenytársakkal szemben, különösen, ha stratégiai ágazatokról van szó.

A közbeszerzési szigorítás egy szélesebb, Kína európai befolyását korlátozó csomag része.

Ezzel párhuzamosan Stéphane Séjourné iparért felelős biztos olyan jogszabályon dolgozik, amely visszafogná a kínai befektetéseket, és bizonyos esetekben kötelezővé tenné a külföldi cégek számára a helyi vállalatokkal való együttműködést az uniós ipar megerősítése érdekében.

A kezdeményezések nem véletlenül illeszkednek Franciaország törekvéséhez, amely az egész uniós költségvetésre kiterjesztené az úgynevezett „Buy European” elvet. Roland Lescure francia pénzügyminiszter szerint közös érdekünk, hogy egyes stratégiai ágazatokban az alkatrészeknek és termékeknek Európában kell készülniük.

Az Egyesült Államok csinálja, Kína csinálja... Nem lehetünk udvaron szaladgáló kisgyerek, miközben mindenki más a szalonban van.

– fogalmazott Lescure.

A tervezett szabályokat február 18-án tárgyalja a Bizottság gazdasági biztonsággal foglalkozó csoportja, amelyben három uniós nagyágyú, Piotr Serafin költségvetési biztos, Valdis Dombrovskis gazdasági biztos és Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos is részt vesz.

A mostani szigorítás egy 2024-ben bevezetett záradékra fog épülni, amely már most is „biztonsági követelményeket” határoz meg egyes stratégiai eszközöket érintő közbeszerzéseknél. Az új iránymutatások akár odáig is elmehetnek, hogy bizonyos ágazatoknál – például a napelemekhez használt inverterek gyártásánál – egyszerűen kizárják a kínai cégeket.

A 2028–2034-es költségvetési ciklusra alkalmazott változtatások jelentősen szűkíthetik a külföldi vállalatok hozzáférését az újonnan betervezett 410 milliárdos Versenyképességi Alaphoz, valamint a 200 milliárd eurós Global Europe pénzeihez is, amelyből a fejlődő országoknak juttatnak uniós finanszírozást.

Az ilyen támogatással megvalósuló beruházásoknál feltehetően az lenne a cél, hogy a közbeszerzésen az uniós cégek élvezzenek valamilyen előnyt.

Miközben Franciaország üdvözli a szigorítást, több északi tagállam – Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Hollandia és Svédország – közös levélben figyelmeztetett arra, hogy a túlzott megkötések növelhetik a költségeket, visszavethetik az érkező beruházásokat, és kereskedelmi megtorlásokat válthatnak ki Kína részéről, ahol egyébként jóval régebb óta, jóval erősebben folytatnak hasonló, saját cégeiknek kifejezetten előnyös pályát biztosító politikát.

Az elképzelést később akár az Európai Beruházási Bank projektjeire is kiterjeszthetik.

Címlapkép forrása: EU

