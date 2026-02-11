Leszedték a keresztvizet Ukrajna EU-s támogatásairól az uniós auditorok

Az Európai Bizottság a 2028–2034-es költségvetési ciklusra a külső uniós finanszírozások és a válságkezelés nagyobb, rugalmasabb keretbe rendezését javasolja, benne kiemelt súllyal Ukrajna támogatásával. Az Európai Számvevőszék ugyanakkor arra figyelmeztet: a gyorsabb átcsoportosíthatóság, a nagy volumenű hitelezés és az új végrehajtási megoldások érdemi garanciák nélkül átláthatósági és költségvetési kockázatokat építhetnek be a rendszerbe.

Az Európai Bizottság a 2028–2034-es többéves pénzügyi keret részeként két kulcsfontosságú rendeletet terjesztett elő. Az egyik az új Global Europe eszköz, amely 2028-tól egyetlen keretbe vonná össze a 2021–2027-es időszak több, külső szereplőnek nyújtott finanszírozási instrumentumát – így a nemzetközi partnerségeket, az európai szomszédságpolitikát, az előcsatlakozási támogatást, az Ukrajnához, a Nyugat-Balkánhoz és Moldovához kapcsolódó eszközöket, valamint a humanitárius segélyezést.

Az Európai Bizottság erre 200,3 milliárd eurót javasol 2028–2034-re, ami nominálisan mintegy 70 százalékos növekedés a jelenlegi ciklushoz képest, ezen belül 25 milliárd euró jutna humanitárius célokra. A keret Ukrajna újjáépítésének és előcsatlakozási támogatásának is alapja lenne:

legfeljebb 100 milliárd eurónyi forrás állhatna rendelkezésre hitelként, illetve az Ukraine Reserve révén támogatás vagy garanciák formájában.

A másik javaslat az uniós polgári védelmi mechanizmus (UCPM) meghosszabbításáról és kibővítéséről szól, amely alá Brüsszel bevonná az egészségügyi vészhelyzeti felkészültség és reagálás (HEPR) finanszírozását is. A 2028–2034-es időszakra az indikatív keret 10,7 milliárd euró lenne. A konstrukció szélesebb hatókört, potenciálisan nem EU-s országok részvételét és egy új „EU válságkoordinációs központ” létrehozását is tartalmazza, a támogatások alapértelmezett kifizetési módja pedig a költségekhez nem kötött finanszírozás lenne.

Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a pénzügyi szabályokra és eszközökre vonatkozó csomagot 2025 júliusában mutatta be, az Európai Parlament és a Tanács pedig még saját vizsgálata előtt kérte ki az Európai Számvevőszék véleményét.

Az auditorok pedig súlyos hiányosságokra világítanak rá jelentésükben.

A Global Europe esetében elsősorban azt kifogásolják, hogy a 200,3 milliárd eurós keret mögött nincs számszerű igény- és költségelemzés, miközben a rendelet nagyfokú rugalmasságot biztosít a források átcsoportosítására földrajzi és szakpolitikai célok között. Ez növeli a reagálóképességet, de csökkentheti a partnerországok számára a finanszírozás kiszámíthatóságát.

Külön kockázatként jelzik az Ukrajnának nyújtandó, nagy volumenű kedvezményes hitelek hatását:

a számvevőszék szerint ezek növelnék az EU hitelfelvételét, és megfelelő céltartalék hiányában egy esetleges veszteség közvetlenül az uniós költségvetés szabad mozgásterét terhelné, ami a jövőbeni büdzsék lehetőségeit szűkítenék.

A luxemburgi könyvvizsgálók további aggályai a végrehajtási rugalmassághoz kapcsolódnak. A stratégiai beruházások közvetlen odaítélésének lehetősége – világos korlátok nélkül – sértheti a verseny, az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elvét, ezért felső plafon és erősebb biztosítékok beépítését javasolják.

Hasonlóan kockázatosnak tartják, hogy magánszereplők is kezelhetnének uniós költségvetési garanciákat, ami növelheti a költségvetés feltételes kötelezettségeit. Mindkét rendeletnél hangsúlyozzák az elszámoltathatóság és az ellenőrizhetőség erősítésének szükségességét, és javasolják, hogy auditjogaikat a jogszabály szövegében kifejezetten rögzítsék.

