Öt drasztikus brüsszeli tervről rántották le a leplet – már holnap jöhetnek a bejelentések
Uniós források

Portfolio
Csütörtökön a belgiumi Alden Biesen kastélyban tartanak informális EU-csúcsot, ahol az állam- és kormányfők a versenyképesség gyors javításáról és az egységes piac megerősítéséről egyeztetnek majd. Már most látszik egy erős törésvonal az Európai Bizottság és a tagállamok között, de van öt olyan terv, ami mentén komoly löketet adhatnak az EU gazdaságának – derül ki a Les Echos cikkéből.

Az EU versenyképességének erősítését napirendre tűzve tartanak informális csúcstalálkozót az uniós állam- és kormányfők február 12-én a belgiumi Alden Biesen kastélyban. Az egyeztetésen Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnökének és Enrico Letta egykori olasz miniszterelnök jelentéseire építve elemzik majd a geopolitikai helyzetet, próbálják majd megerősíteni az egységes piacot. Már rövid távon bevethető eszközök is szerepelnek a lajstromban.

A diplomáciai üzenet egyértelmű: az amerikai vámintézkedések és a kínai túlkapacitások miatt „nem diagnózisra, hanem sebességváltásra” van szükség.

A csúcsot egy nappal korábban, február 11-én Antwerpenben ipari fórum előzi meg, ahol több mint ezer vállalatvezető – főként a vegyiparból – találkozik Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, Friedrich Merz német kancellárral, Emmanuel Macron francia államfővel és Bart De Wever belga miniszterelnökkel. Amint arról már írtunk, több vezérigazgató már nyíltan bírálja a reformok lassúságát, valamint könnyítéseket követelnek az ipari szereplőknek.

Ugyanakkor a csütörtöki kastélytalálkozótól nem várnak azonnali döntéseket; a konkrét határozatok a március 19-i Európai Tanács rendes, brüsszeli ülésére csúszhatnak.

A vita középpontjában az „európai preferencia”, a versenyszabályok és a stratégiai iparágak finanszírozása áll. Franciaország a belső piac egyszerűsítését és diverzifikáltabb kereskedelmet sürget, de egyúttal jelentős közös beruházási programot is támogat olyan területeken, mint a mesterséges intelligencia, kvantumtechnológia, űripar, tiszta technológiák, biotechnológia, orvostechnika, védelem, félvezetők és robotika. Berlin ezzel szemben elsősorban deregulációt és adókedvezményeket szorgalmaz, és óvatos a további integrációval szemben.

Emmanuel Macron új közös uniós kötvény kibocsátását is felvetette a 2028–2034-es többéves költségvetési keret tárgyalásával párhuzamosan, „a jövő eurokötvényeinek” létrehozását sürgetve.

Érvelése szerint az EU-nak egyszerre kell csökkentenie a dollár dominanciáját és felzárkóznia a védelem, a zöldtechnológiák és az AI területén. Németország és Olaszország ezzel szemben a szabályozási könnyítéseket helyezné előtérbe a közös hitelfelvétellel szemben.

Ursula von der Leyen levelében felvetette a megerősített együttműködés lehetőségét is, ha a 27 tagállam között nem alakul ki konszenzus az egységes piac további integrációjáról vagy a tőkepiaci unió előmozdításáról. A mostani egyeztetések így nemcsak gazdaságpolitikai, hanem politikai próbatételt is jelentenek: kiderül, képes-e az újjáalakuló francia–német tengely közös irányt szabni az EU versenyképességi stratégiájának a fokozódó amerikai és kínai nyomás idején.

