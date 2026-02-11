Szorul a hurok von der Leyen nagy tervén, gigacégek fenyegetőznek Brüsszelben

Az európai vegyipari nagyvállalatok nyílt kampányba kezdtek az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerének (ETS) gyengítéséért, és a politikai fogadókészség érezhetően nő az uniós és tagállami döntéshozóknál. Annyira, hogy már kiszivárgott egy tervezet, ami növelni az ingyenes karbonkvóták számát, amelyért cserébe beruházásokat várna el az Európai Bizottság. A cégek azonban egyszerűbben – leginkább olcsóbban – megúsznák a kibocsátás-kereskedelmi rendszer átalakítását.

Egy antwerpeni ipari találkozón a vegyipari cégek vezetői arról próbálják meggyőzni Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és a tagállami vezetőket arról, hogy a jelenlegi karbonár és a szigorítási menetrend versenyképtelenné teszi az ágazatot.

Az ETS jelenleg az uniós kibocsátások közel felét fedi le, a vállalatok tonnánként mintegy 80 eurót fizetnek a szén-dioxidért, és 2039-re teljes kibocsátásmentességet ír elő az érintett szektorokban.

A vegyipar érvelése szerint a magas energiaárak, a kínai túlkapacitás és a gyenge kereslet mellett az európai – állításuk szerint a világ legdrágább – karbonárazása jelenti számukra a negyedik sokkot. A Politico idézi a Covestro vezérigazgatóját, Markus Steilemannt, aki sürgős reformot követelt, a BASF első embere, Markus Kamieth pedig elavultnak nevezte a rendszert. A lobbi konkrét javaslatai:

további ingyenes kvóták, a kivezetési határidő kitolása, valamint karboneltávolítási kreditek beszámítása. Német részről Carsten Schneider környezetvédelmi miniszter jelezte, hogy a 2039-es keret felülvizsgálható, és akár további ingyenes kiosztás is szóba jöhet.

A terv félig nyitott ajtókat dönget: az Európai Bizottságtól már kiszivárgott egy enyhítési javaslat. Eszerint ingyenes ETS-kvótákat kaphatnak azok az ipari vállalatok, amelyek ezekért cserébe vállalják, hogy klímasemlegességet elősegítő beruházásokat hajtanak végre. Az ipari szereplők viszont további könnyítéseket akarnak kiharcolni Brüsszeltől.

Az iparági lobbi már statisztikai számháborúba is kezdett, amely egy ágazati válság narratíváját erősíti. Az IndustriALL nevű érdekképviseleti szervezet szerint 2023 óta több mint 20 nagy európai telephely zárt be, mintegy 30 ezer munkahely szűnt meg, és további 200 ezer állás kerülhet veszélybe öt éven belül. Az iparági szövetség, a European Chemical Industry Council adatai alapján

2025-ben több mint 80 százalékkal estek vissza a vegyipari beruházások az előző évhez képest, miközben a kapacitásleépítések meghaladják az új projektek számát.

A vállalati döntések is ezt tükrözik, mivel az amerikai Dow három európai üzem bezárását és 800 fős leépítést jelentett be, magas költségekre hivatkozva. A hollandiai Terneuzenben a cég 2025 júniusában leállította három gőzkrakkoló egysége közül az egyiket. A krakkolás – közel 1000 Celsius-fokon, folyamatos üzem mellett – az egyik legenergiaigényesebb ipari folyamat Európában, ami különösen érzékennyé teszi a szektort az áram- és karbonköltségekre.

A vita másik oldala szerint az ETS gyengítése aláásná az EU klímapolitikai alapját, miközben az Európai Bizottság az ipar villamosítását nemcsak klíma-, hanem energiabiztonsági kérdésnek tekinti. Dan Jorgensen energiaügyi biztos szerint a zöldátállással megvalósítható erősebb villamosenergia-önellátás minden tagállamnak kedvezne. Zöld és mérsékelt jobbközép képviselők is azt hangsúlyozzák, hogy a versenyképesség kulcsa a megújuló áram gyorsabb hálózati hozzáférése és az alacsony karbonintenzitású vegyi termékek piacának bővítése, nem pedig a szabályok lazítása.

A „karbonszivárgás” kockázata – vagyis hogy az EU-n kívülre költözhet a gyártás – politikailag erős érv az ágazati lobbi kezében. Bár az EU az importtermékekre kivetett határkiigazítással (CBAM) próbálja ellensúlyozni az ingyenes kvóták kivezetését, a vegyipar nem tartozik az új mechanizmus alá, így különösen érdekelt a mentességek fenntartásában.

Címlapkép forrása: EU