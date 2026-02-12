Házhoz jön az EU újabb nagy partnere, de labilis lábakon kezdődnek az egyeztetések

Ausztráliával a megbeszélések középpontjában továbbra is a mezőgazdasági kvóták állnak, különösen a marha- és juhhús importjának kérdése. Nem véletlen, hogy az agrártárca is helyet kapott a tárgyalóasztalnál, különösen, hogy ez a dosszié az hagyományosan az EU legérzékenyebb ügyei közé tartozik.
A háttérben zajló technikai egyeztetések hétfőn állítólag annyira megromlottak, hogy uniós részről már attól tartottak Farrell végül el sem utazik Brüsszelbe.
A feszültség nem kizárólag a húsipari kvóták miatt nőtt meg. A Politico információi szerint továbbra sincs megállapodás az autóipari hozzáférésről, a kritikus nyersanyagok árazásáról, valamint a földrajzi árujelzők védelméről sem, ideértve az európai – például olasz – élelmiszernevek használatát.
Mindez azért különösen kellemetlen, mert a megállapodásról sokáig „könnyen leszakítható gyümölcsként” kommunikált mindkét oldal.
A jelenlegi állás szerint egyik fél mozgástere sem túl nagy, ami tovább nehezíti a kompromisszumot.
Az unió már a Mercosur-blokknak sokéves távlatban megnyitott szigorú mezőgazdasági kvótái miatt is agrártüntetések sorozatával kellett szembenéznie, ezért India esetében a hasonlóan érzékeny elemeket inkább kihagyták a megállapodásból. Ausztrália esetében viszont kulcskérdés lenne a hússzektoruknak kedvező piacnyitás, így nem biztos, hogy egy óvatosan épülő kvótarendszzerrel kiegyeznek.
Bár az elmúlt héten úgy látták, hogy rövidesen már csak azt kell kitalálni, hogy az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen mikor repüljön az Canberrába aláírni, addig most úgy látszik, hosszú, többkörös egyeztetésekkel nézhetnek szembe az unió tárgyalói.
Címlapkép forrása: EU
