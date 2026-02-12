Megállapodtak Európa vezetői: felgyorsítják a gazdasági reformokat

A brüsszeli csúcstalálkozón a vezetők azonnali lépéseket sürgettek
- a tőkeáramlás felgyorsítására,
- a bürokrácia csökkentésére és
- az európai ipari nagyvállalatok kialakulásának támogatására.
A cél, hogy az uniós cégek globális szinten is felvegyék a versenyt amerikai és kínai riválisaikkal.
A tagállami vezetők egyetértettek abban, hogy fel kell gyorsítani a megtakarítási és beruházási unió kiépítését, valamint felül kell vizsgálni a vállalati összeolvadásokra vonatkozó versenyjogi szabályokat. Ez utóbbi lehetővé tenné, hogy Európában is létrejöjjenek úgynevezett bajnokvállalatok, amelyek világméretű piacon is versenyképesek. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a találkozó után hangsúlyozta: a cél az "
egy Európa, egy piac
elvének érvényesítése. Ehhez szerinte elengedhetetlen, hogy a tagállamok lebontsák azokat a plusz adminisztratív terheket, amelyeket saját hatáskörben raknak rá az uniós szabályokra.
A reformok egyik központi eleme a régóta tervezett
tőkepiaci unió és a hozzá kapcsolódó megtakarítási és beruházási unió megvalósítása.
A Bizottság célja, hogy a mintegy 10 000 milliárd eurónyi, jelenleg passzívan az európai bankszámlákon parkoló megtakarítást termelő beruházásokba csatornázza. Von der Leyen közölte: a tervek szerint júniusig lezárják a megtakarítási és beruházási unió első szakaszát, amely magában foglalja a pénzügyi piacok további integrációját és a felügyeleti keretek megerősítését is. Ha a 27 tagállam között nem sikerül teljes konszenzust elérni, az Unió kész arra, hogy egy kisebb, legalább kilenc országot tömörítő csoport többsebességes modellben haladjon tovább a projekt megvalósításával.
A stratégiai autonómia jegyében a vezetők elfogadták, hogy bizonyos kulcsfontosságú ágazatokban előnyben kell részesíteni az európai termékek beszerzését a közbeszerzésekben és az állami támogatási programokban.
Az Európai Bizottság márciusban terjeszti elő azt a konkrét ütemtervet, amely a mintegy 450 millió fogyasztót tömörítő egységes piac további mélyítésének részleteit tartalmazza. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke "sorsdöntőnek" nevezte a piac egységesítésének felgyorsításáról hozott döntéseket.
A csúcson kiemelt téma volt az energiaárak kérdése is, amely súlyos versenyhátrányt okoz az európai iparnak. A kontinens vállalatai jelenleg több mint kétszer annyit fizetnek az energiáért, mint amerikai és kínai versenytársaik. Bár most nem született konkrét döntés, Emmanuel Macron francia elnök és több más kormányfő is sürgette, hogy az Unió mielőbb lépjen a tisztességtelen verseny és a magas energiaárak ellensúlyozására. A Bizottság a márciusi csúcstalálkozóra dolgoz ki részletes javaslatokat az energiaárak kezelésére.
Vita alakult ki az európai uniós kibocsátás-kereskedelmi rendszer (EU ETS) jövőjéről is, amelynek szabályait több tagállami vezető felülvizsgálná. Ursula von der Leyen ugyanakkor megvédte a rendszert, és hangsúlyozta annak előnyeit a kibocsátáscsökkentés és az innováció ösztönzése szempontjából. Kiemelte, hogy az EU ETS rendelkezik egy piaci stabilitási tartalékkal, amely lehetővé teszi a kibocsátási egységek árának kiigazítását, ha az árak túlzottan megemelkednének, vagy ha a gazdasági körülmények ezt szükségessé teszik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
