Megjött a friss vámtarifa, új piac után nézhetnek az európai termelők

Kína véglegesítette az Európai Unióból származó egyes tejtermékekre kivetett importvámokat, amelyek péntektől lépnek hatályba. Az intézkedés a friss és feldolgozott sajtokra is vonatkozik, és az
alkalmazott vámok legfeljebb 11,7 százalékosak lesznek, ami jóval alacsonyabb a tavaly decemberben bejelentett, előzetes – akár 43 százalékos – szinteknél.
A döntés egy szélesebb kereskedelmi enyhülési folyamatba illeszkedik Kína és az Európai Unió között, miután az elmúlt hónapokban mindkét fél igyekezett stabilizálni a gazdasági kapcsolatokat.
Ennek körülményeiről korábban már részletesebben írtunk, de röviden a tejipari vizsgálat még 2024-ben indult egy kölcsönös kereskedelmi vita részeként, amely más élelmiszer-termékeket is érintett. A végleges vámszintek biztos további negatív hatással lesznek kereskedelemre, de a visszafogottabb döntés alapján nem felforgató hatásúak, hanem inkább trendbe illeszkedők lesznek.
A forgalmi adatok szerint Kína 2025-ben az Európai Unió kilencedik legnagyobb sajt-exportpiaca volt. A szeptemberig rendelkezésre álló hivatalos adatok alapján
az európai sajtértékesítés 20 765 tonnát tett ki, ami mintegy 12 százalékos visszaesést jelentett az előző évhez képest.
Az európai sajt- és tejszínexportőrök Kínában továbbra is erősen versenyző piacon vannak jelen, különösen azokkal az országokkal szemben, amelyek szabadkereskedelmi megállapodások előnyeit élvezik. Bár a végleges vámok alacsonyabbak lettek, az exportvolumen már a vámok bevezetése előtt is nyomás alatt állt, és a piacra jutás kérdése továbbra is meghatározó tényező, de például az Mercosur-blokkal kötött vámalkú a végrehajtás ütemétől függően közép-távon ideális alternatívája lehet az európai exportőröknek.
Címlapkép forrása: EU
