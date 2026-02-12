Megjött a friss vámtarifa, új piac után nézhetnek az európai termelők

Ugyan visszavettek a több mint 40 százalékos vámfenyegetésből, így is a gyártóknak kellemetlen, majdnem 12 százalékos állandósított vámmal kell szembenézniük az európai tejipari termelőknek. Ez esetben a tarifa legnagyobb mértékben a sajtokat szoríthatja ki az eddig jelentős kínai piacról, ami várhatóan az export fokozatos átirányításához fog vezetni.

Kína véglegesítette az Európai Unióból származó egyes tejtermékekre kivetett importvámokat, amelyek péntektől lépnek hatályba. Az intézkedés a friss és feldolgozott sajtokra is vonatkozik, és az

alkalmazott vámok legfeljebb 11,7 százalékosak lesznek, ami jóval alacsonyabb a tavaly decemberben bejelentett, előzetes – akár 43 százalékos – szinteknél.

A döntés egy szélesebb kereskedelmi enyhülési folyamatba illeszkedik Kína és az Európai Unió között, miután az elmúlt hónapokban mindkét fél igyekezett stabilizálni a gazdasági kapcsolatokat.

Ennek körülményeiről korábban már részletesebben írtunk, de röviden a tejipari vizsgálat még 2024-ben indult egy kölcsönös kereskedelmi vita részeként, amely más élelmiszer-termékeket is érintett. A végleges vámszintek biztos további negatív hatással lesznek kereskedelemre, de a visszafogottabb döntés alapján nem felforgató hatásúak, hanem inkább trendbe illeszkedők lesznek.

A forgalmi adatok szerint Kína 2025-ben az Európai Unió kilencedik legnagyobb sajt-exportpiaca volt. A szeptemberig rendelkezésre álló hivatalos adatok alapján

az európai sajtértékesítés 20 765 tonnát tett ki, ami mintegy 12 százalékos visszaesést jelentett az előző évhez képest.

Az európai sajt- és tejszínexportőrök Kínában továbbra is erősen versenyző piacon vannak jelen, különösen azokkal az országokkal szemben, amelyek szabadkereskedelmi megállapodások előnyeit élvezik. Bár a végleges vámok alacsonyabbak lettek, az exportvolumen már a vámok bevezetése előtt is nyomás alatt állt, és a piacra jutás kérdése továbbra is meghatározó tényező, de például az Mercosur-blokkal kötött vámalkú a végrehajtás ütemétől függően közép-távon ideális alternatívája lehet az európai exportőröknek.

Címlapkép forrása: EU