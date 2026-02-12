Megszállta a rendőrség az Európai Bizottság több épületét

Belga rendőrök házkutatást tartottak az Európai Bizottság brüsszeli épületeiben egy olyan nyomozás keretében, amely a 2024-es ingatlaneladások körüli esetleges szabálytalanságokat vizsgálja – számolt be a Financial Times. A lap forrásai szerint csütörtök reggel több bizottsági helyszínen – köztük a költségvetési főigazgatóságon – is bizonyítékgyűjtés zajlott.

A rendőrség csütörtökön az Európai Bizottság több épületében is razziázott. A hivatalos tájékoztatás szerint a vizsgálat középpontjában 23 uniós tulajdonú épület áll, amelyeket 2024-ben a belga állami vagyonalap, az SFPIM vásárolt meg összesen 900 millió euróért.

Az ügylet még az előző bizottsági ciklus alatt történt, amikor a költségvetési portfóliót Johannes Hahn felügyelte.

Hahn 2024-ig az uniós, mintegy 1000 milliárd eurós költségvetés irányításáért felelt, mandátuma lejárta után pedig Ciprusért felelős különmegbízott lett.

A nyomozást vezető Európai Ügyészség (EPPO) szóvivője megerősítette, hogy folyamatban lévő eljárás keretében bizonyítékgyűjtési tevékenységet folytatnak, de a vizsgálat érdekeire hivatkozva további részleteket nem közöltek.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és a belga szövetségi rendőrség nem kívánta kommentálni az ügyet.

Az Európai Bizottság az értékesítés idején azt közölte, hogy az eljárás megfelelt az uniós pénzügyi szabályozásnak, és nyílt tender keretében zajlott.

A mostani vizsgálat azt hivatott tisztázni, történt-e szabálytalanság a 900 millió eurós tranzakció során. A Bizottság, az SFPIM és Johannes Hahn egyelőre még nem szólaltak meg az ügyben.

Címlapkép forrása: EU