Húsz év után megint ott tartunk, hogy az EU próbálja visszagörbíteni az uborkát – belháború lett belőle

Az uniós versenyképességi vita most ott tart, ahol az uborkagörbület legendája: mindenki Brüsszelre mutogat, miközben a szabályok jó részét maguk a tagállamok kérték – majd a nemzeti jogba ültetve még tovább szigorították. Az Alden Biesen kastélyában tartott informális csúcson az „egy kontinens, egy piac” jelszava mögött valójában a 27-féle végrehajtási gyakorlat lebontása volt a tét. A Bizottság omnibuszcsomagokkal és egy új, „28. rezsimnek” nevezett egységes vállalati kerettel próbálná kiegyenesíteni a belső piacot, miközben a francia–német törésvonal az iparpolitikától az energiáig minden kérdésben végigfut. A kérdés nem az, hogy Európa felismerte-e a versenyképességi problémát, hanem az, hogy hajlandó-e saját maga ellenében is megoldani, akár a többsebességes Európa megkerülhetetlenségét elfogadva.

Alden Biesen kastélyában, Belgium keleti részén tartották csütörtökön azt az informális uniós csúcsot, amelynek egyetlen napba sűrített programja a mostanra már monomániásan mantrázott versenyképességi problémák megoldása köré épült.

A tétet az adta, hogy az Európai Unió vezetői egyre erősebben érzik: Európa ipari és technológiai pozíciója gyors ütemben romlik Kínával és az Egyesült Államokkal szemben, miközben a belső döntéshozatal lassú, a piac töredezett, az energia drága, a tőkepiaci integráció nemhogy sekély, de gyakorlatilag nem is létezik. A találkozót az António Costa vezette Európai Tanács elnöke „stratégiai brainstormingként” jellemezte, de a résztvevők beszámolói alapján inkább egy nagy tétekkel zajló politikai manőverezésről volt szó.

A központi politikai üzenetet az Ursula von der Leyen által megfogalmazott szlogen sűrítette össze: „egy kontinens, egy piac”. Mindez újdonságnak azért sem mondható, mert több évtizede az uniós alapszerződések legfőbb üzenete az EU-n belüli áru- és szolgáltatáskereskedelem integrációjának folyamatos fejlesztése.

Az Európai Bizottság elnöke azt ígérte, hogy márciusban egy részletes részletes ütemtervet terjeszt a tagállamok elé, amelynek célja, hogy 2027 végéig valóban egységes piaccá alakítsa az uniót – nemcsak jogilag, hanem a gyakorlatban is.

A vita egyik fő iránya az volt, hogy miként lehet a túlzott szabályozást és a 27-féle nemzeti végrehajtási gyakorlatot visszaszorítani. Ezt hallva egy uniós vitában sokaknak jut eszébe az uborka görbületéről szóló toposz, amely a túlzott brüsszeli adminisztrációs és bürokratikus béklyók mindenki által ismert példája lett.

Az uborka görbületére vonatkozó uniós előírás nem egy önkényes brüsszeli döntés volt, hanem a közös agrárpolitika keretében, az iparági és több tagállam kifejezett lobbijának hatására megszületett szabályozás.

A részletes, milliméterre lebontott formai kritériumok mögött az a piacszervezési logika állt, hogy az egységes minőségi kategóriák – például az „Extra” és az „I. osztály” – minden országban ugyanazt jelentsék, ami megkönnyíti a nagy volumenű, határokon átnyúló kereskedelmet, az árképzést és a logisztikát. Lényeges, hogy a részletező szabályozást Franciaország és Hollandia szinte követelte, mert az exportorientált termelők és nagykereskedők számára a szigorú, számszerű standardok piaci stabilitást és versenyelőnyt biztosította.

Az uniós uborkák így kiválóan példázzák azt a helyzetet is, ami sok szempontból most is béklyóba fogja az EU-t: a túlszabályozás a legtöbb adat és kutatás szerint nem egyoldalú központi ráerőltetés, hanem olyan technikai standardizáció, amelyet több tagállam maga is szorgalmazott a belső piac hatékony működtetése érdekében.

A gond pedig egyre inkább az, hogy a tagállamok maguk szigorítják túl a nemzeti jogba ültetéskor az uniós szabályokat. Ez pedig már a belső piacon vámnak felfogható adminisztratív és adózási pénzügyi akadályként jelenik meg.

Az „uborkákat” most első sorban mégis az Európai Bizottság próbálja majd kiegyenesíteni: tíz – ebből három már valójában elkészült, hét még előkészítés alatt áll – úgynevezett omnibusz jogszabálycsomagon dolgoznak Brüsszelben, amelyek a vállalatok adminisztratív terheit csökkentenék.

Az, hogy a tagállamokat kötelezzék az uniós minimumszabályokig való egyszerűsítésre egyelőre nem merült fel. Pedig a találkozón meghallgatott Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke kifejezetten javasolta a versenyképességi reformcsomagjában, hogy az EU közelítse a 27 ország eltérő szabályozásait a lehető legnagyobb közös nevezőig.

Sok pénz, egy apró közeledésből

A cél évi mintegy 15 milliárd euró megtakarítás a vállalkozások számára. Von der Leyen ezen túlmenően „mélyreható jogi felülvizsgálatot” helyezett kilátásba, amely a direktívák helyett inkább közvetlenül alkalmazandó rendeleteket részesítene előnyben, és automatikus lejárati klauzulákkal akadályozná meg a szabályozás felhalmozódását.

A csúcs egyik legkonkrétabb kezdeményezése az úgynevezett „28. rezsim”, más néven „EU Inc.” koncepció volt – amelyet már az Európai Parlament is erőszakkal verne át az uniós végrehajtó testületen és a tagállamokon, amint arról nem rég írtunk.

Ez egy egységes, választható uniós társasági jogi keretet jelentene, amely lehetővé tenné, hogy egy vállalat 48 órán belül, teljesen online alapítható legyen, és ugyanazon szabályok szerint működjön az egész EU-ban. A cél az, hogy a startupok és növekedési fázisban lévő cégek ne ütközzenek 27 különböző jogrendszerbe, amikor határon átnyúlóan terjeszkednének.

A másik kulcsterület a megtakarítási és beruházási unió (Savings and Investment Union, SIU), amely szintén egy több évtizede pakolgatott, a tagállami kormányok nemzeti szuverenitásra hivatkozó ellenállásán rendre elbukó koncepicó. Az elképzelés szerint mélyebb, integráltabb tőkepiacra van szükség, hogy az európai háztartások jelentős megtakarításai európai vállalatokba áramoljanak, és ne az amerikai piacokat finanszírozzák.

A tagállami ellenállás miatt az Európai Bizottság akár megerősített együttműködést is kilátásba helyezett: ha nem mind a 27 tagállam támogat bizonyos lépéseket, legalább kilenc ország – köztük a két legnagyobb gazdaság, Franciaország és Németország – egy csoportban megalapozhatná a rendszert a saját tőzsdéik és piacaik egybevonásával.

Ez a „többsebességes Európa” gondolat, amelyet korábban sokan megosztónak tartottak, most a versenyképességi válság miatt egyre elfogadottabb eszközzé válik.

Az energiaárak kérdése különösen éles vitát váltott ki, amelyet Orbán Viktor magyar miniszterelnök is az egyik legfontosabb megoldandó problémának nevezett. Az európai ipar számára az egyik legsúlyosabb versenyhátrány, hogy az áram és a gáz ára tartósan magasabb, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában. Több tagállam – köztük Németország és Olaszország – felvetette az emissziókereskedelmi rendszer (ETS) felülvizsgálatát, sőt bizonyos elemeinek ideiglenes felfüggesztését is. Döntés nem született, de a kérdés a 2026 harmadik negyedévére tervezett felülvizsgálat miatt napirenden marad.

Maga az Európai Bizottság eközben a villamosenergiapiac mélyebb integrációjával, valamint a marginális – a legdrágább termelőhöz kompenzáló – árazási modellt is átalakítaná.

Legyünk európaiak, de ne túl európaiak

A csúcstalálkozó legátpolitizáltabb vitája azonban az „európai preferencia”, közismertebb nevén a „Buy European” kezdeményezés körül bontakozott ki. A francia elnök, Emmanuel Macron régóta szorgalmazza, hogy az EU bizonyos stratégiai ágazatokban részesítse előnyben az európai gyártókat. Macron ezt nem protekcionizmusnak, hanem „preferenciális bánásmódnak” nevezi, amelynek célja a kulcsiparágak védelme a kínai dömpinggel és az amerikai támogatási politikával szemben.

Berlin ezzel szemben óvatosabb, és mivel nincs meg a francia–német egységfront, így bukásra ítéltnek is tűnik a terv. Friedrich Merz német kancellár a csúcson sem mutatott hajlandóságot a közeledésre: szerinte az EU-nak versenyképesnek kell lennie, de nem szabad bezárkóznia.

A német álláspont szerint a „buy European” klauzulák csak kivételes, időben korlátozott esetekben alkalmazhatók, kizárólag valóban kritikus technológiákban. A német gazdasági modell hagyományosan exportorientált, ezért Berlin számára kulcsfontosságú az új szabadkereskedelmi megállapodások megkötése – például Indiával vagy a Mercosur-országokkal –, míg Párizs inkább a belső piac védelmét hangsúlyozza.

A vita konkrét jogalkotási formát is öltött az úgynevezett ipargyorsító rendelet (Industrial Accelerator Act) tervezetében, amely a tisztaipari megállapodás (Clean Industrial Deal) részeként február végén kerülhet bemutatásra.

Az eredeti bizottsági javaslat szigorúbb „Buy European” feltételeket tartalmazott, többek között azt, hogy a stratégiai ágazatokban a támogatások európai gyártáshoz kötődjenek, és a hozzáadott érték jelentős részének Európában kelljen keletkeznie.

Német nyomásra azonban a Bizottság több ponton módosított: a friss javaslat szerint a partnerországok – például az EU-val szabadkereskedelmi megállapodással rendelkező államok – vállalatai bizonyos feltételekkel uniós gyártónak minősülhetnek.

Ez lehetővé teszi, hogy például kanadai vagy indiai komponensek is beszámíthatók legyenek az uniós támogatási rendszerekben. Berlin számára ez kulcsfontosságú engedmény, mivel a német ipar globális beszállítói láncokba ágyazott.

Ugyanakkor a Bizottság fenntartotta azt az előírást, hogy bizonyos esetekben az EU piacára lépő külföldi vállalatoknál a félkész, a gyártás során felhasznált termékek és alkatrészek legalább 50 százalékának európai eredetűnek kell lennie. Bár a szabály alkalmazása költségalapú indokokkal enyhíthető, a német kormány ezt is túlzott korlátozásnak tartja.

További vitapont a közös vállalati (joint venture) kötelezettség ötlete: a javaslat szerint stratégiai ágazatokban – például akkumulátorgyártásban vagy kritikus nyersanyagok feldolgozásában – a külföldi befektetők részesedése legfeljebb 49 százalék lehetne, ha az adott ország a globális termelés több mint 40 százalékát ellenőrzi az érintett nyersanyagból.

Ez a kínai modellhez hasonló megközelítés komoly német ellenállást váltott ki, mivel Berlin elvi alapon ellenzi a külföldi tulajdonszerzés ilyen jellegű korlátozását.

A francia–német feszültség nem merül ki a „Buy European” kérdésében. Macron a csúcs előtt új közös uniós adósságkibocsátást, eurokötvényeket javasolt a jövőipari beruházások finanszírozására. Mindezt Merz határozottan elutasította, hivatkozva a német alkotmánybíróság által támasztott korlátokra és arra, hogy a versenyképességi probléma szerinte elsősorban a termelékenység és a szabályozási környezet kérdése, nem pedig a finanszírozás hiánya.

A francia–német ellentét háttérben mélyebb stratégiai különbségek húzódnak: a párizsi értelmezésben az európai autonómia nagyobb függetlenséget jelent az Egyesült Államoktól és a NATO-tól, míg a német megközelítés inkább a meglévő szövetségi struktúrákon belüli közös döntéshozatalra épít. Ezek az eltérések a védelempolitikában – például az FCAS nevű közös harci repülőgép-program körüli vitákban – és Oroszország kezelésében is megjelennek.

A kérdés most leginkább az, hogy a francia–német széthúzásnál milyen közös nevező mentén lehet még egyben tartani a két erőteret, így beindítva az uniós döntéshozatalt. Erről képet majd akkor kapunk, amikor a márciusi, brüsszeli EU-csúcsra az Európai Bizottság elkészíti részletes akciótervét a határidőkkel és mérhető célokkal. Talán ez meggyőzi a tusakodó feleket, hogy az uborkát csak ők egyenesíthetik ki.

Címlapkép forrása: EU