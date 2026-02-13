Már Brüsszelben verik az asztalt az Európát kizsigerelő kínai cég miatt

A cég február 11-én benyújtott beadványában árabszorpció elleni, úgynevezett antiabszorpciós vizsgálat megindítását kérte Brüsszeltől. A francia gyártó érvelése szerint
a kínai exportőrök válaszul a 2025 elején kivetett ideiglenes dömpingellenes vámokra tovább csökkentették áraikat. Ez a lépés gyakorlatilag semlegesítette a vámok védőhatását, így a kínai termékek továbbra is nyomott, a gyártási költségek alatti áron jelennek meg az európai piacon.
A piaci adatok az elmúlt időszakban drasztikus áresést mutatnak az Eurolysine jelentése szerint: a lizin ára 2024 júliusa óta további 20 százalékkal csökkent. A triptofán esetében még súlyosabb a helyzet: egyetlen év alatt 60 százalékos árzuhanást regisztráltak.
Ezek az esszenciális aminosavak – a valinnal együtt – nélkülözhetetlenek a modern állattenyésztésben, mivel kulcsszerepet játszanak az állatok növekedésében, fehérjeszintézisében és stresszkezelésében.
Az Avril agráripari csoporthoz tartozó, korábban Metex Noovistago néven működő Eurolysine az Európai Unió egyetlen fermentációval előállított aminosavakat gyártó vállalata, így helyzete közvetlenül jelzi az ágazat állapotát. A mostani döntés előzménye a 2024 áprilisában benyújtott panasz volt, amely nyomán ideiglenes dömpingellenes vámokat vezettek be, ám a kínai ellenlépések miatt ezek nem biztosítottak érdemi védelmet.
A vállalat arra is figyelmeztetett, hogy bár február 14-től végleges dömpingellenes vámok vonatkoznak a kínai valinra, ezek csak szigorú piaci ellenőrzés mellett lehetnek hatékonyak. Enélkül a kínai exportőrök árcsökkentéssel könnyen megkerülhetik az intézkedéseket.
Az ügy messze túlmutat a vegyipari szektoron, és jól szemlélteti az Európai Unió és Kína között egyre több területre kiterjedő kereskedelmi feszültségeket.
A brüsszeli döntéshozóknak számos iparágban kell kezelniük az olcsó kínai import piactorzító hatásait, amelyek komoly kihívások elé állítják a 27 tagállam gazdaságát.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
