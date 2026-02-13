  • Megjelenítés
Vége a mobiltelefonos agyrohasztó görgetésnek, kemény korlátozásra készül Brüsszel

Véget vet az Európai Bizottság a doomscrollingnak, vagyis a telefonokon a végtelen, ideölő, értelmetlen görgetésnek. A brüsszeli érvelés szerint ez a függőséget okozó tervezési stratégia árt az emberek, főleg a gyerekek mentális egészségének. Első lépésként egy precedensértékű eljárással csapnak le a TikTokra, de a Facebook és Instagram esetében is jöhet az uniós ostor.
Az Európai Bizottság először lép fel közvetlenül a közösségi platformok addiktív dizájnja ellen: a TikTok esetében azzal az előzetes megállapítással élt, hogy a szolgáltatás kialakítása – különösen a doom scrolling (lefordíthatatlan kifejezés, de talán a végtelen görgetés adja vissza a legjobban az eredeti jelentést – a szerk.), az algoritmikus ajánlórendszer és a képernyőidőt ösztönző megoldások – kockázatot jelent a felhasználók, főként a gyermekek mentális egészségére.

Brüsszel több konkrét változtatást vár el: a végtelen görgetési funkció kikapcsolását, kötelező szünetek beépítését és az ajánlórendszer módosítását.

Amennyiben egy cég nem tudja meggyőzően cáfolni a megállapításokat, akár a globális éves árbevétel 6 százalékáig terjedő bírságot is kaphat – írja a POlitico.

A lépés mérföldkőnek számít a 2022-ben elfogadott Digitális Szolgáltatásokról szóló rendelet (Digital Services Act, DSA) alkalmazásában, mivel most először próbál uniós hatóság jogi mércét felállítani a platformdizájn „addiktivitására”. A jogszabály előírja a nagy platformok számára a rendszerszintű kockázatok felmérését és csökkentését, de ezek a kockázatok eddig viszonylag tágan voltak definiálva.

Az Európai Bizottság mostantól az addiktív működési logikát végrehajtható, szankcionálható kockázatként kezeli.

Az ügy precedenst teremthet más techóriások számára is: a Facebookot és Instragramot tulajdonló Meta ellen 2024 májusa óta folyik vizsgálat hasonló okokból, különösen a gyermekekre gyakorolt hatás miatt. Civil szervezetek szerint nehezen lenne indokolható, ha az EB ne alkalmazná ugyanazt a logikát más platformokra is.

A TikTok „kategorikusan hamisnak” nevezte a brüsszeli megállapításokat, és jelezte: minden rendelkezésre álló jogi eszközzel fellép ellenük.

A tényleges változtatások azonban várhatóan hosszú egyeztetési folyamat után születnek meg. Korábbi DSA-eljárások – például Elon Musk X platformja ügyében – több mint egy évig húzódtak az előzetes megállapítások után is. Szakértők szerint a lehetséges megoldások a default beállítások módosításától bizonyos funkciók betiltásáig terjedhetnek, és platformonként eltérőek lehetnek, mivel az azonos dizájnelemek – például az értesítések – különböző kockázati profillal bírnak. A mostani ügy így nemcsak a TikTok jövőjét, hanem a globális közösségimédia-szabványokat is befolyásolhatja.

