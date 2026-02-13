  • Megjelenítés
FONTOS Magyarok millióit vette célba a kormány, rekordpénzek dőlnek a lakossághoz - Orbán Viktor órákon belül még erre is rálicitálhat
Vérre menő belharc folyik az uniós fegyverkezési hitelek körül
Lengyelország messze a legnagyobb hitelre pályázik az Európai Bizottság fegyverkezési tervének SAFE-eszközéből, amely a kontinens védelmi felkészülésének alapköveként funkcionálna a 2030-ra ígért készenlét felépítésében. Ugyan az országban történelmi okok miatt is nagyon komolyan veszik az orosz fenyegetést, most úgy néz ki, hogy az euroszkeptikus köztársasági elnök akár meg is vétózhatja az alapvetően pro-EU kormány hiteltervét, arra hivatkozva, hogy az valójában Németország érdekeit segíti.

Lengyelország 43,7 milliárd eurónyi igényével gyakorlatilag egymaga használná fel az Európai Unió SAFE fegyverkezési hitelprogramjának egyharmadát, ami nagyságrendileg is a legnagyobb igénylés a 150 milliárd eurós eszközből. Az terv azonban egyre komolyabb politikai ellenállásba ütközik Varsóban, elsősorban a nacionalista államfő, Karol Nawrocki részéről, aki szerint ekkora kötelezettségvállalás hosszú évekre eladósítaná az országot.

Nawrocki „óriási adósságnak” nevezte a tervezett hitelt, amelyet szerinte a lengyel államnak kellene törlesztenie a következő évtizedekben. Hivatala elvileg már dolgozik a kormány SAFE-javaslatának módosításán, és az elnök a Nemzetbiztonsági Tanács ülésén is

világosabb tájékoztatást követelt a költségekről, a feltételekről és az esetleges „politikai kötöttségekről”.

A kormány ezzel szemben azzal érvel, hogy a brüsszeli forrásbevonás alacsony kamatozású, hosszú lejáratú hiteleket kínál, tízéves türelmi idővel a tőketörlesztésre, ami a piaci finanszírozáshoz képest jelentős megtakarítást jelent.

A lengyel miniszterelnök, Donald Tusk szerint ilyen kedvező feltételekkel az ország más módon nem jutna forráshoz, pedig szükség volna rá ahhoz, hogy elérjék az idénre tervezett,

a GDP 4,8 százalékát elérő védelmi költségvetést, ami a NATO-n belül a legnagyobb arányértéket jelentené.

A SAFE-hitel különösen fontos Varsó számára, mivel a hosszan tartó katonai felzárkózás, az Oroszországgal szembeni elrettentés és Ukrajna támogatása komoly nyomást helyez az államháztartásra. Nawrocki tanácsadói ugyanakkor azt hangoztatják, hogy a konstrukció valójában inkább a német hadiipart segítheti, mint a lengyelt, ami jól illeszkedik az elnök Berlinnel szemben bizalmatlan politikájába.

Az államfő ezért azt is követeli, hogy a kormány hozza nyilvánosságra mind a 139 tervezett, SAFE-ből finanszírozandó projekt listáját.

Míg sok helyen a köztársasági elnök szerepe inkább ceremoniális, addig Lengyelországban a gyakorlatban is erős vétója van, ami jelentősen beszűkíti a Tusk-kormány mozgásterét, így a miniszterelnök már most nyíltan arra szólította fel Nawrockit, hogy ne vétózzon.

Tusk elmondása szerint a SAFE-források mintegy 80 százalékát lengyel beszállítóknál költenék el,

így értetlenül áll az államfő kritikája előtt, akinek az előtte kormányon lévő pártja jellemzően külföldi védelmi cégektől vásárolta haditechnikáját. A fegyverkezés körüli adok-kapok persze nagy részben a jövő évi parlamenti választás előszobájának is tekinthető.

A SAFE-ből egyébként Magyarország is arányaiban nagy szeletet szeretne kivágni 16,22 milliárd eurós igényével. Ez a részt vevő tagállamok közül a harmadik legnagyobb igény, tandemben a jóval nagyobb Franciaországgal. Rajtunk kívül még Románia és Olaszország igényelt hasonló mennyiséget, míg a legtöbb tagállam 1 és 6 milliárd euró körüli tervet nyújtott be.

