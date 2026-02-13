Vérre menő belharc folyik az uniós fegyverkezési hitelek körül

Lengyelország 43,7 milliárd eurónyi igényével gyakorlatilag egymaga használná fel az Európai Unió SAFE fegyverkezési hitelprogramjának egyharmadát, ami nagyságrendileg is a legnagyobb igénylés a 150 milliárd eurós eszközből. Az terv azonban egyre komolyabb politikai ellenállásba ütközik Varsóban, elsősorban a nacionalista államfő, Karol Nawrocki részéről, aki szerint ekkora kötelezettségvállalás hosszú évekre eladósítaná az országot.
Nawrocki „óriási adósságnak” nevezte a tervezett hitelt, amelyet szerinte a lengyel államnak kellene törlesztenie a következő évtizedekben. Hivatala elvileg már dolgozik a kormány SAFE-javaslatának módosításán, és az elnök a Nemzetbiztonsági Tanács ülésén is
világosabb tájékoztatást követelt a költségekről, a feltételekről és az esetleges „politikai kötöttségekről”.
A kormány ezzel szemben azzal érvel, hogy a brüsszeli forrásbevonás alacsony kamatozású, hosszú lejáratú hiteleket kínál, tízéves türelmi idővel a tőketörlesztésre, ami a piaci finanszírozáshoz képest jelentős megtakarítást jelent.
A lengyel miniszterelnök, Donald Tusk szerint ilyen kedvező feltételekkel az ország más módon nem jutna forráshoz, pedig szükség volna rá ahhoz, hogy elérjék az idénre tervezett,
a GDP 4,8 százalékát elérő védelmi költségvetést, ami a NATO-n belül a legnagyobb arányértéket jelentené.
A SAFE-hitel különösen fontos Varsó számára, mivel a hosszan tartó katonai felzárkózás, az Oroszországgal szembeni elrettentés és Ukrajna támogatása komoly nyomást helyez az államháztartásra. Nawrocki tanácsadói ugyanakkor azt hangoztatják, hogy a konstrukció valójában inkább a német hadiipart segítheti, mint a lengyelt, ami jól illeszkedik az elnök Berlinnel szemben bizalmatlan politikájába.
Az államfő ezért azt is követeli, hogy a kormány hozza nyilvánosságra mind a 139 tervezett, SAFE-ből finanszírozandó projekt listáját.
Míg sok helyen a köztársasági elnök szerepe inkább ceremoniális, addig Lengyelországban a gyakorlatban is erős vétója van, ami jelentősen beszűkíti a Tusk-kormány mozgásterét, így a miniszterelnök már most nyíltan arra szólította fel Nawrockit, hogy ne vétózzon.
Tusk elmondása szerint a SAFE-források mintegy 80 százalékát lengyel beszállítóknál költenék el,
így értetlenül áll az államfő kritikája előtt, akinek az előtte kormányon lévő pártja jellemzően külföldi védelmi cégektől vásárolta haditechnikáját. A fegyverkezés körüli adok-kapok persze nagy részben a jövő évi parlamenti választás előszobájának is tekinthető.
A SAFE-ből egyébként Magyarország is arányaiban nagy szeletet szeretne kivágni 16,22 milliárd eurós igényével. Ez a részt vevő tagállamok közül a harmadik legnagyobb igény, tandemben a jóval nagyobb Franciaországgal. Rajtunk kívül még Románia és Olaszország igényelt hasonló mennyiséget, míg a legtöbb tagállam 1 és 6 milliárd euró körüli tervet nyújtott be.
Címlapkép forrása: EU
