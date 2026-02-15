Kína mosolyoffenzívával támadta le Európát, de a háttérben már robbanás közeli a konfliktus

Felelős nagyhatalomként mutatta be a Kínai Népköztársaságot, és az ENSZ reformja mellett érvelt Vang Ji, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja szombati felszólalásában a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián. Figyelmeztetett:

enélkül a dzsungel törvényei érvényesülnek, ahol az erős kizsákmányolja a gyengét.

Kijelentésével közvetve az amerikai politikát bírálta, míg Európát arra kérte, hogy Kínát partnerként, ne pedig riválisként kezelje. A német és a francia külügyminiszterrel, Johann Wadephullal és Jean-Noël Barrot-val tartott pénteki háromoldalú találkozón „pragmatikus európai Kína-politikát” sürgetett. Szombaton Friedrich Merz német kancellárral is tárgyalt, aki február végén látogat először Pekingbe.

Peking egyértelműen a transzatlanti repedéseket próbálja kihasználni, közeledésével, de nehéz helyzetben van: az EU-ban egyre több tagállami vezető – a leghangosabban Emmanuel Macron francia elnök –, és iparági szereplők bírálják Kínát szubvenciós politikája és dömpingre építő exportja miatt.

Merz kancellár pénteki nyitóbeszédében azonban rámutatott: Kína „a saját céljainak megfelelően értelmezi át a nemzetközi rendet”. Ezt jól példázta Vang Ji éles kirohanása Takaicsi Szanae japán miniszterelnökkel szemben. A japán kormányfő novemberben úgy nyilatkozott, hogy egy Tajvan elleni kínai támadás Japán számára egzisztenciális fenyegetést jelentene, ami katonai fellépést is indokolhatna. „Egyetlen kínai sem fogadhatja el ezt” – jelentette ki Vang, emlékeztetve arra, hogy a KKP a demokratikusan kormányzott Tajvant saját területének tekinti.

Bár Vang Ji Kínát a béke erejeként tüntette fel, Wolfgang Ischingernek, az MSC elnökének arra a kérdésére, hogy mit tesz Peking Oroszország ukrajnai kivonulásáért, kitérő választ adott. Kína az ukrajnai háború ellenére fenntartja szoros partnerségét Moszkvával, ami súlyosan terheli a kínai–európai kapcsolatokat. Ennek ellenére az utóbbi időben a közeledés jelei mutatkoztak: Emmanuel Macron francia elnök, Mark Carney kanadai miniszterelnök és Keir Starmer brit kormányfő is Pekingbe látogatott, Merz útja pedig már előkészítés alatt áll.

Mint látszik, Kína igyekszik megkerülni Brüsszelt, és inkább kétoldalú kapcsolatokat építeni az egyes EU-tagállamokkal. Stephan Grabherr, a pekingi német nagykövetség diplomatája decemberben szokatlan nyíltsággal beszélt arról, hogy kínai partnereik azt várják Németországtól: igazítsa Brüsszel kereskedelempolitikáját Peking elvárásaihoz. Jelzésértékű, hogy Vang Ji München előtt Magyarországra látogatott, ahol Szijjártó Péter külügyminiszterrel tárgyalt.

A legnagyobb vitapontok Európa és Kína között továbbra is Peking Moszkva-politikája, az exportkorlátozások gazdasági fegyverként való alkalmazása, valamint a növekvő kínai export, amely európai munkahelyeket veszélyeztet.

Peking mosolyoffenzívájának célja az Egyesült Államokkal szembeni tárgyalási pozíció javítása is. Vang Ji pénteken Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel is találkozott. Bár a két szuperhatalom közötti kereskedelmi konfliktus a Donald Trump és Hszi Csin-ping közötti októberi csúcstalálkozó óta enyhült, számos feszültségforrás – köztük az amerikai tajvani fegyverszállítások ügye – továbbra is fennáll. Trump a tervek szerint áprilisban utazik Pekingbe.

Eközben viszont az iparági szereplők már fellépést sürgetnek a kínai térnyerés ellen. Nincs már olyan ágazat, ahol ne követeltek volna vizsgálatokat Brüsszeltől. Legutóbb a vegyipar kért vizsgálatot az Európai Bizottságtól.

Míg az Európai Unió tagállami vezetőinek e heti, informális csúcstalálkozóján, a Bizottság és több ország vezetője is protekcionista politikai fordulatot sürgetett Kína miatt:

a brüsszeli testület például azt javasolja, hogy az ázsiai országból érkező befektetéseket csak úgy engedjék az EU-ban, hogy közös vállalatokat hoznak létre a beruházásokhoz. Valamint sürgetik a technológiaátadási követelmények bevezetését is.

Címlapkép forrása: EU