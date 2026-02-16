Kanada hozhatja tető alá az EU következő nagy kereskedelmi húzását

Mark Carney kanadai miniszterelnök úgy látszik, kezébe veszi az EU és az ázsiai országok közötti kapcsolatok előremozdítását, hogy a középhatalmak igényeit elősegítő kereskedelmi együttműködést építhessen ki, amely képes ellenállni az amerikai elnök vámháborús mozgásainak is. A tervek szerint a másfél milliárd fogyasztót összekapcsoló piac nagyrészt különböző termékek származási helyének egyértelműsítésével könnyítené az áruforgalmat, amely nagyban illeszkedne az unió adminisztrációs terhek csökkentésével kapcsolatos elképzeléseihez.

Az Európai Unió és a csendes-óceáni térségbeli kereskedelmi blokk óvatos közeledésbe kezdett egymáshoz, részben Donald Trump vámfenyegetéseire adott válaszként. A cél egy olyan gazdasági együttműködés feltérképezése, amely

képes lehet tompítani az Egyesült Államok protekcionista lépéseinek hatását, és erősíteni a „középhatalmak” mozgásterét a globális kereskedelemben.

A tárgyalások hátterében Kanada kezdeményező szerepe áll, miután a kanadai miniszterelnök nyíltan a kereskedelmi háborúk logikájával szembeni fellépésre szólította fel a hasonló súlyú országokat - írja a Politico.

Carney egy olyan „hidat” szeretne építeni az Európai Unió és a 12 tagú csendes-óceáni partnerségi országcsoport között, amely mintegy 1,5 milliárd embert lefedő új gazdasági tömböt hozhatna létre.

A kezdeményezést a nemzetközi politikai és üzleti elit előtt is ismertették, jelezve, így az stratégiai szinten is komoly figyelmet kap. A tervek szerint az EU és a csendes-óceáni térségbeli kereskedelmi blokk még idén megkezdi az egyeztetéseket egy olyan megállapodásról, amely összekapcsolná a tagországok ellátási láncait.

A kulcskérdés az úgynevezett származási szabályok összehangolása lenne, amelyek meghatározzák, hogy egy termék gazdasági értelemben mely országhoz tartozik. Egy ilyen megállapodás lehetővé tenné, hogy a két tömb vállalatai alacsonyabb vámok mellett, gördülékenyebben kereskedjenek alkatrészekkel és késztermékekkel.

Az ezzel kapcsolatos aggályok komoly fejfájást okoztak az EU és India közötti kereskedelmi tárgyalásokon is, ahol több kényes terméket(pl. basmati rizs) végül egyszerűen csak kihagytak a vámcsökkentésből.

Ugyan minden fél elismeri, hogy az együttműködés erősíthetné az ellátási láncok ellenálló képességét és mérsékelhetné a globális kereskedelem széttöredezését, rövid távon nem várható áttörés. Az uniós oldalon is megoszlanak a vélemények: vannak, akik kifejezetten támogatják a származási szabályokra épülő megállapodást, mások szerint jelenleg inkább kézzelfoghatóbb, gyorsabban megvalósítható kereskedelempolitikai lépések élveznek elsőbbséget.

Az üzleti szféra ezzel szemben egyre határozottabban áll ki a kezdeményezés mellett. Európai és brit gazdasági kamarák szerint a származási szabályok összehangolása különösen hasznos lenne azoknak a vállalatoknak, amelyek már most is több szabadkereskedelmi megállapodás keretében működnek.

A szabályok egyszerűsítésétől az adminisztratív terhek drasztikus csökkenését várják, amely így új lendületet adhatna a csendes-óceáni térségbeli és európai termelési láncok összekapcsolásának.

Hosszabb távon a kezdeményezés túlmutathat az EU és a csendes-óceáni partnerségi országcsoport kapcsolatán. Ha a megállapodás kézzelfogható gazdasági előnyöket hozna, az más államokat is csatlakozásra ösztönözhetne, amely a várakozások szerint egy olyan együttműködésen alapuló kereskedelmi rendszert erősítene, amely alternatívát kínál a nagyhatalmi vámháborúk logikájával szemben.

