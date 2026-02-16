Kanada hozhatja tető alá az EU következő nagy kereskedelmi húzását

Az Európai Unió és a csendes-óceáni térségbeli kereskedelmi blokk óvatos közeledésbe kezdett egymáshoz, részben Donald Trump vámfenyegetéseire adott válaszként. A cél egy olyan gazdasági együttműködés feltérképezése, amely
képes lehet tompítani az Egyesült Államok protekcionista lépéseinek hatását, és erősíteni a „középhatalmak” mozgásterét a globális kereskedelemben.
A tárgyalások hátterében Kanada kezdeményező szerepe áll, miután a kanadai miniszterelnök nyíltan a kereskedelmi háborúk logikájával szembeni fellépésre szólította fel a hasonló súlyú országokat - írja a Politico.
Carney egy olyan „hidat” szeretne építeni az Európai Unió és a 12 tagú csendes-óceáni partnerségi országcsoport között, amely mintegy 1,5 milliárd embert lefedő új gazdasági tömböt hozhatna létre.
A kezdeményezést a nemzetközi politikai és üzleti elit előtt is ismertették, jelezve, így az stratégiai szinten is komoly figyelmet kap. A tervek szerint az EU és a csendes-óceáni térségbeli kereskedelmi blokk még idén megkezdi az egyeztetéseket egy olyan megállapodásról, amely összekapcsolná a tagországok ellátási láncait.
A kulcskérdés az úgynevezett származási szabályok összehangolása lenne, amelyek meghatározzák, hogy egy termék gazdasági értelemben mely országhoz tartozik. Egy ilyen megállapodás lehetővé tenné, hogy a két tömb vállalatai alacsonyabb vámok mellett, gördülékenyebben kereskedjenek alkatrészekkel és késztermékekkel.
Az ezzel kapcsolatos aggályok komoly fejfájást okoztak az EU és India közötti kereskedelmi tárgyalásokon is, ahol több kényes terméket(pl. basmati rizs) végül egyszerűen csak kihagytak a vámcsökkentésből.
Ugyan minden fél elismeri, hogy az együttműködés erősíthetné az ellátási láncok ellenálló képességét és mérsékelhetné a globális kereskedelem széttöredezését, rövid távon nem várható áttörés. Az uniós oldalon is megoszlanak a vélemények: vannak, akik kifejezetten támogatják a származási szabályokra épülő megállapodást, mások szerint jelenleg inkább kézzelfoghatóbb, gyorsabban megvalósítható kereskedelempolitikai lépések élveznek elsőbbséget.
Az üzleti szféra ezzel szemben egyre határozottabban áll ki a kezdeményezés mellett. Európai és brit gazdasági kamarák szerint a származási szabályok összehangolása különösen hasznos lenne azoknak a vállalatoknak, amelyek már most is több szabadkereskedelmi megállapodás keretében működnek.
A szabályok egyszerűsítésétől az adminisztratív terhek drasztikus csökkenését várják, amely így új lendületet adhatna a csendes-óceáni térségbeli és európai termelési láncok összekapcsolásának.
Hosszabb távon a kezdeményezés túlmutathat az EU és a csendes-óceáni partnerségi országcsoport kapcsolatán. Ha a megállapodás kézzelfogható gazdasági előnyöket hozna, az más államokat is csatlakozásra ösztönözhetne, amely a várakozások szerint egy olyan együttműködésen alapuló kereskedelmi rendszert erősítene, amely alternatívát kínál a nagyhatalmi vámháborúk logikájával szemben.
Címlapkép forrása: EU
Egyetlen szám mutatja, hogy mennyire gátlástalanná vált az orosz hadigépezet
Jelentős a növekedés egy árulkodó adatban.
Masszív költségcsökkentésbe kezd a Volkswagen, gyárbezárások jöhetnek
20 százalékot vágnának a költségeken.
Olyan versenyképességi csapdába került Magyarország, amiből évekig nem látszik kiút
A régió gazdasági motorja odalett, a házi feladatot pedig nem végeztük el.
Súlyos hatásai lehetnek a cukros italoknak a fiatalokra
Eddig keveset foglalkoztak vele a kutatók.
Kipukkadt a januári gázlufi: 80 százalékos rali után hatalmas zuhanás
Hullámvasútra vett jegyet a gázár.
Megütötték a 4iG részvényeit - Mi áll a háttérben?
Nagy eséssel indítja a hetet az árfolyam.
Újabb ország fontolgatja az euró bevezetését!
Pedig két évtizede még népszavazáson utasították el.
Jövőre indul az M7-es autópálya bővítése
Más útszakaszok is megújulnak.
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben
A banki ügyfelekhez érkezett éves díjkimutatások nemcsak arra hívják fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a megfelelő bank és számlacsomag kiválasztása, hanem arra is, hogy milyen sokat jelent
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.