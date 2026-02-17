A világ nyersanyagraktára odaadná a kincstára kulcsát az Európai Uniónak

Kanada beszállítóként pozicionálja magát az Európai Unió számára az energia, a védelem és a kritikus nyersanyagok területén – erről beszélt a Financial Timesnak adott brüsszeli interjúban François-Philippe Champagne, az ország pénzügyminisztere.
A lap szerint az üzenet illeszkedik Mark Carney davosi beszédéhez, amelyben a miniszterelnök a „középhatalmak” szorosabb együttműködését sürgette a nagyhatalmak – különösen az Egyesült Államok Donald Trump vezette – egyre konfrontatívabb politikájára válaszul. Champagne úgy fogalmazott:
a világgazdasági rend átalakul, és Kanadának ebben nagyobb szerepe lehet, mint korábban.
Az FT beszámolója szerint Ottawa cseppfolyósított földgázt kínál Európának az amerikai szállításoktól való függés csökkentésére. Champagne azt hangsúlyozta, hogy Kanada földrajzilag is közel van Európához, így „természetes partnerként” tud fellépni. A kanadai kormány ugyanakkor kényes egyensúlyt próbál tartani a klímacélok és a fosszilisenergia-kitermelés fenntartása között; a miniszter ezt „pragmatikus pillanatként” jellemezte a globális gazdaságban.
Az energia mellett Kanada a kritikus nyersanyagkészleteit és a repülőiparát is felkínálja az EU-nak.
Champagne szerint az ország ipara képes támogatni Európa újrafegyverkezését, és példaként említette a Bombardier és a CAE vállalatokat, mint lehetséges beszállítókat. Kanada jelenleg az egyetlen nem uniós ország, amely hozzáfér az EU 150 milliárd eurós SAFE védelmi hitelprogramjához és a 90 milliárd eurós ukrajnai támogatási csomaghoz.
Miközben Ottawa otthon „Buy Canadian” stratégiát követ, Champagne óva intette az EU-t a szigorú „Made in Europe” közbeszerzési szabályoktól, mondván, a felek „ugyanahhoz a családhoz” tartoznak, és többet nyernek az együttműködéssel. Kanada egyúttal felajánlotta, hogy
otthont adna a Defence, Security and Resilience Bank nevű, szuverén garanciákat összegyűjtő és a védelmi beruházásokat finanszírozó globális banknak.
Bár az FT szerint egyelőre nem világos, hány európai kormány csatlakozna; az Egyesült Királyság már elutasította a részvételt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
