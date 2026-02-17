Érdekes javaslattal állt elő a Fidesz a parlamentben

Az Országgyűlés honlapján szereplő javaslatban azt írják, hogy Magyarország szomszédságában a második világháború óta nem látott, százezrek életét követelő fegyveres konfliktus zajlik, ami különösen régiónk, de egész Európa biztonságát közvetlenül veszélyezteti. Ebben a helyzetben Európa legfontosabb feladata a konfliktus súlyosbodásának megelőzése lenne, fegyverszünet és érdemi béketárgyalások elősegítésével. Az Európai Unió intézményei és vezetői azonban sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét, és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz.
A beterjesztők hangsúlyozzák, hogy
Magyarország ellenzi Ukrajna európai uniós tagságát, mert Ukrajna háborúban áll és felvétele az Európai Uniót is a háború részesévé tenné.
Továbbá Ukrajna nem felel meg az európai uniós tagság kritériumainak, ezért az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkével összhangban nem vehető fel az EU-ba.
Az indítvány szerint az Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, Ukrajna uniós tagságát ne támogassa.
Az Országgyűlés megállapítja, hogy Magyarország és Európa érdeke, hogy kimaradjon a háborúból és mindent megtegyen a békéért. Ezért a Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy tegyen meg mindent a nemzetközi béketörekvések támogatása érdekében és ne küldjön pénzt és fegyvereket Ukrajnába; támogasson minden olyan béketörekvést - különösen az Amerikai Egyesült Államok elnökének kezdeményezéseit -, amely Magyarország és az Európai Unió biztonságát súlyosan veszélyeztető orosz-ukrán háború lezárását szolgálja. Továbbá tegyen meg minden szükséges lépést annak elkerülésére, hogy akár Magyarország, akár az Európai Unió belesodródjon az orosz-ukrán háborúba.
Emlékeztetnek: az Európai Unió a háború kitörése óta 193,3 milliárd euró (mintegy 73 104 milliárd forint) támogatást nyújtott Ukrajnának, ami közel háromszorosa annak a nettó uniós támogatásnak, amit Magyarország 2004 óta kapott. Ugyanakkor az Európai Unió - Magyarország, Csehország és Szlovákia kimaradása mellett - további 90 milliárd euró (mintegy 34 037 milliárd forint) "hitelt" nyújt Ukrajna részére 2026-2027-ben, amelyhez nemzetközi pénzpiacokról vesz fel hiteleket.
A továbbiakban arról írnak, hogy az Európai Unión belül egyre erősödnek azok a politikai és intézményi törekvések, amelyek az Európai Uniót katonai szövetséggé alakítanák át. Megjelentek olyan kezdeményezések, amelyek az Európai Unióról szóló szerződésben foglalt kölcsönös védelmi klauzula értelmezését kiterjesztve, a jelenlegi szerződéses kereteken messze túlmutató katonai kötelezettségeket hárítanának a tagállamokra. Ebbe az irányba mutat az Európai Néppárt elnökének nyilatkozata az európai zászló alatt szolgáló csapatok Ukrajnába küldéséről, valamint az Európai Unió katonai védelmi szövetséggé alakításáról. Ezért az Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy lépjen fel az Európai Unió katonai szövetséggé alakítására irányuló kezdeményezésekkel szemben.
A javaslat azt is tartalmazza:
az Országgyűlés elutasít minden olyan uniós kezdeményezést, amely az egyhangúság eltörlésére, korlátozására irányul,
mert az ilyen módszerek az intézményi egyensúly megbontásához, a tagállami hatáskörök elvonásához és a jogbiztonság sérelméhez vezethetnek. Továbbá felszólítják a kormányt, hogy az Európai Unió intézményeiben Magyarország érdekeit a nemzeti szuverenitásának védelmében minden jogszerű eszközzel képviselje - tartalmazza a határozati javaslat.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd
Olajszállítási para: reagáltak a horvátok Magyarország és Szlovákia kérésére
Nem éppen barátságos.
Érdekes javaslattal állt elő a Fidesz a parlamentben
Az EU-nak üzennének a kormánypártok.
Három titkos eszközt fejleszt az Apple: jön a mesterséges intelligenciával felszerelt szemüveg, medál és fülhallgató
Az egyik akár már idén piacra kerülhet.
Drámai fordulatot mutat a friss előrejelzés Németországban: sokkal jobban fogy a népessége
A bevándorlás sem képes ellensúlyozni a népességfogyást.
Váratlan fordulat: lemondott egyik nagy tervéről a Masterplast
Nem lesz kőzetgyapotgyár.
Ultimátumot adtak a háborús választásokhoz: enélkül nem lehet szavazni a dróncsapások árnyékában
60 napig tartó tűzszünet a feltétel.
Barátság olajleállás: a csehek segítséget ajánlottak
Szlovákiának.
Ötödször megy neki, végre áttöri a falat ez az izgalmas befektetés?
Kitörés előtt a részvény.
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
KHR/BAR lista ellenőrzése: mit jelent a státuszod, és mit néz a bank hiteligénylésnél?
Biztosan hallottál már a KHR listáról - sokan még mindig BAR listaként emlegetik, pedig a kettő nem ugyanaz. De vajon pontosan tudod, mi ez, hogyan működik, és miért fontos számodra akkor is, h
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.