Kegyetlen rezsimmel szövetkezhet Brüsszel, hogy tőlük hordja haza a zöldenergiát

Türkmenisztán elnöke, Serdar Berdimuhamedov hivatalos brüsszeli látogatásra készül, miközben az Európai Parlament napirendre tűzte az EU és a közép-ázsiai állam közötti, régóta halogatott partnerségi megállapodás ratifikálását – írja a Reuters. Bár a látogatás időpontjáról még nem született végleges döntés, a tervezett tárgyalások egyik központi témája egyértelműen az energiaügy lesz.
A mintegy 7 millió lakosú, nagyrészt sivatagos Türkmenisztán a világ negyedik legnagyobb földgázkészletével rendelkezik,
és – ahogy jelenleg gyakorlatilag mindenki – exportpiacainak diverzifikálására törekszik. A türkmenisztáni gáz túlnyomó része jelenleg Kínába irányul, ami erős egyoldalú függőséget eredményez. Az EU számára viszont ezek a készletek még tovább segíthetnék az orosz energiahordozóktól való végleges leválást.
Az energiaügyi együttműködés azonban nemcsak a földgázra terjedhet ki, hiszen – ahogy az Ázsiai Fejlesztési Bank már 2022-ben rámutatott – az ország jelentős napenergia-potenciállal rendelkezik. Az esetleges szállítások azonban komoly infrastrukturális beruházásokat igényelnének, többek között a Kaszpi-tengeren átívelő energetikai összeköttetések kiépítését.
A mostani diplomáciai közeledés egy 1998 óta ratifikálásra váró Átfogó Partnerségi és Együttműködési Megállapodás újraélesztésével is összefügg. Türkmenisztán az egyetlen posztszovjet állam, amellyel az Európai Unió még nem véglegesített ilyen típusú megállapodást, ami pont azért maradt el, mert az EU túl aggályosnak találta az erősen diktatórikus berendezkedésű országban előforduló önkényes letartóztatásokat, megmagyarázatlan eltűnéseket és a sajtószabadság teljes hiányát.
Türkmenisztán 1991-es függetlenné válása óta papíron szigorú semlegességi politikát folytat. A jelenlegi elnök 2022-ben vette át a hatalmat apjától, Gurbanguly Berdimuhamedovtól, és azóta aktívabb diplomáciát folytat nemcsak a Nyugat, hanem Oroszország, Kína és a közép-ázsiai szomszédok irányában is.
A brüsszeli látogatás és a partnerségi megállapodás esetleges előrelépése azt jelezheti, hogy az EU és Türkmenisztán kapcsolata új, pragmatikusabb szakaszba léphet, amelyben az energia- és gazdasági érdekek kerülnek előtérbe.
Bár ez az unió belső kritikusainak minden bizonnyal újabb muníciót biztosít a brüsszeli „kettős mérce” kikezdésére, arról már egy jó ideje nagyobb nyíltsággal beszélnek a Bizottság tisztviselői, hogy nem lehet a Föld minden pontján azonnali változáshoz kötni az együttműködéseket, és
sokkal reálisabb lenne olyan partnerségeket kínálni, amelyek az európai standardok fokozatos adaptálásához kötött ösztönzőrendszerként működhetnek.
Címlapkép forrása: EU
Fordulóponthoz érkezett az EU: két nagyhatalom közös levélben követel azonnali változást
A beruházási és megtakarítási unió felülvizsgálatát kérik.
Kegyetlen rezsimmel szövetkezhet Brüsszel, hogy tőlük hordja haza a zöldenergiát
A kérdéses lépéssel Kínát is lépéskényszerbe hozhatják.
Hírszerzési jelentés: kész Oroszország műveleti terve a NATO ellen, három-öt éven belül történhet valami
A svéd titkosszolgálat az orosz fenyegetés fokozódására számít.
Trump asztalán dől el Ukrajna sorsa: ki kínálja a jobb dealt?
Feszült patthelyzet az orosz-ukrán fronton.
Történelmi megállapodás küszöbén? Évtizedes konfliktus végéhez közeledhetnek a felek
Ennyire bizakodóak rég nem voltak Iránban.
Nagyszabású állami lakásprogramot jelentettek be Magyarország szomszédjában
2030-ig 2 milliárd eurót költenek rá.
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
KHR/BAR lista ellenőrzése: mit jelent a státuszod, és mit néz a bank hiteligénylésnél?
Biztosan hallottál már a KHR listáról - sokan még mindig BAR listaként emlegetik, pedig a kettő nem ugyanaz. De vajon pontosan tudod, mi ez, hogyan működik, és miért fontos számodra akkor is, h
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.