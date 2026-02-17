Kegyetlen rezsimmel szövetkezhet Brüsszel, hogy tőlük hordja haza a zöldenergiát

A világ negyedik legnagyobb földgázkészletével rendelkező ország elnöke érkezhet hamarosan Brüsszelbe, hogy újranyissák a lassan 30 éve félbeszakadt tárgyalásokat. Bár a türkmenisztáni diktatúra az ilyen rendszerekre jellemző, emberi jogi szempontból eléggé megkérdőjelezhető gyakorlatokat folytat, az uniós vezetők egyre inkább elfogadják, hogy a jelenlegi helyzetben rugalmasabbnak kell lenniük erkölcsi aggályaikkal, különösen, ha egy-egy ilyen rezsimmel való szerződés a globális versenytársaiknak is fejfájást okozhat.

Türkmenisztán elnöke, Serdar Berdimuhamedov hivatalos brüsszeli látogatásra készül, miközben az Európai Parlament napirendre tűzte az EU és a közép-ázsiai állam közötti, régóta halogatott partnerségi megállapodás ratifikálását – írja a Reuters. Bár a látogatás időpontjáról még nem született végleges döntés, a tervezett tárgyalások egyik központi témája egyértelműen az energiaügy lesz.

A mintegy 7 millió lakosú, nagyrészt sivatagos Türkmenisztán a világ negyedik legnagyobb földgázkészletével rendelkezik,

és – ahogy jelenleg gyakorlatilag mindenki – exportpiacainak diverzifikálására törekszik. A türkmenisztáni gáz túlnyomó része jelenleg Kínába irányul, ami erős egyoldalú függőséget eredményez. Az EU számára viszont ezek a készletek még tovább segíthetnék az orosz energiahordozóktól való végleges leválást.

Az energiaügyi együttműködés azonban nemcsak a földgázra terjedhet ki, hiszen – ahogy az Ázsiai Fejlesztési Bank már 2022-ben rámutatott – az ország jelentős napenergia-potenciállal rendelkezik. Az esetleges szállítások azonban komoly infrastrukturális beruházásokat igényelnének, többek között a Kaszpi-tengeren átívelő energetikai összeköttetések kiépítését.

A mostani diplomáciai közeledés egy 1998 óta ratifikálásra váró Átfogó Partnerségi és Együttműködési Megállapodás újraélesztésével is összefügg. Türkmenisztán az egyetlen posztszovjet állam, amellyel az Európai Unió még nem véglegesített ilyen típusú megállapodást, ami pont azért maradt el, mert az EU túl aggályosnak találta az erősen diktatórikus berendezkedésű országban előforduló önkényes letartóztatásokat, megmagyarázatlan eltűnéseket és a sajtószabadság teljes hiányát.

Türkmenisztán 1991-es függetlenné válása óta papíron szigorú semlegességi politikát folytat. A jelenlegi elnök 2022-ben vette át a hatalmat apjától, Gurbanguly Berdimuhamedovtól, és azóta aktívabb diplomáciát folytat nemcsak a Nyugat, hanem Oroszország, Kína és a közép-ázsiai szomszédok irányában is.

A brüsszeli látogatás és a partnerségi megállapodás esetleges előrelépése azt jelezheti, hogy az EU és Türkmenisztán kapcsolata új, pragmatikusabb szakaszba léphet, amelyben az energia- és gazdasági érdekek kerülnek előtérbe.

Bár ez az unió belső kritikusainak minden bizonnyal újabb muníciót biztosít a brüsszeli „kettős mérce” kikezdésére, arról már egy jó ideje nagyobb nyíltsággal beszélnek a Bizottság tisztviselői, hogy nem lehet a Föld minden pontján azonnali változáshoz kötni az együttműködéseket, és

sokkal reálisabb lenne olyan partnerségeket kínálni, amelyek az európai standardok fokozatos adaptálásához kötött ösztönzőrendszerként működhetnek.

Címlapkép forrása: EU