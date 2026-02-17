Nem lát Magyarországon ellátásbiztonsági kockázatot Brüsszel a Barátság leállása után – jelzést küldtek a kormánynak

Az Európai Bizottság megerősítette, hogy Magyarország jelezte szándékát, hogy a Barátság vezetéken kialakult szállítási zavar miatt ideiglenes mentességet kérne a szankciók alól, hogy az Adria-vezetéken keresztül hozhasson be orosz nyersolajat. A testület szerint rövid távon nincs ellátásbiztonsági kockázat, és a szankciós szabályok csak átmeneti kivételt engednek, ráadásul egyelőre nem érkezett hivatalos kérelem a mentesség alkalmazására.

A Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság kőolajvezetéken január vége óta szünetel a tranzit, miután a Lviv térségében történt orosz dróntámadás nyomán tűz ütött ki a vezeték közelében, és a biztonsági intézkedések miatt leállították a szállítást. Bár a magyar külügyminisztérium szerint maga a vezeték nem sérült meg, a fennakadás miatt Budapest és Pozsony a hétvégén levélben kérte Horvátországtól, hogy az Adria-vezetéken keresztül, tengeri irányból érkezhessen orosz nyersolaj.

A történtek nem egyediek: tavaly augusztusban egy brjanszki szivattyúállomás elleni támadás is átmeneti leállást okozott, ami ismét rámutat arra, hogy a régió egyik legfontosabb ellátási útvonalán bekövetkező zavarok közvetlen hatással vannak a közép-európai finomítók működésére és az energiaellátás biztonságára.

Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője a testület keddi sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a magyar kormány előző nap értesítette arról a szándékáról Brüsszelt, hogy a Barátság kőolajvezetéken bekövetkezett szállítási zavar miatt ideiglenes mentességet kíván igénybe venni az orosz tengeri nyersolaj horvátországi, az Adria-vezetéken keresztüli importjára. Hangsúlyozta, hogy a fennakadást az orosz dróntámadások okozták, amelyek megrongálták az érintett vezetékszakaszt.

„Az Európai Bizottság számára ebben a helyzetben az ellátásbiztonság az elsődleges szempont” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az uniós testület folyamatos kapcsolatban áll minden érintett féllel az incidens és annak következményei kapcsán, és „szükség esetén kész összehívni az olajkoordinációs csoport rendkívüli ülését is, hogy megvizsgálják a szállítási zavar lehetséges hatásait és az alternatív üzemanyag-ellátási lehetőségeket. ”

Kiemelte: rövid távon nem látnak ellátásbiztonsági kockázatot, mivel Magyarország és Szlovákia is 90 napra elegendő stratégiai kőolajtartalékkal rendelkezik.

Emlékeztetett arra is, hogy ezek a készletek az elmúlt évek uniós energiapolitikai intézkedéseinek – köztük a REPowerEU-irányvonalnak – köszönhetően állnak rendelkezésre.

Itkonen arról is beszélt, hogy

az Európai Bizottság egyeztet Ukrajnával a vezeték helyreállításának ütemezéséről és arról, milyen gyorsan indulhat újra a szállítás, továbbá kapcsolatban áll Magyarországgal és Horvátországgal is.

Újra megerősítette: a Bizottság számára az ellátásbiztonság garantálása az abszolút prioritás.

Ezt követően Siobhan McGarry ismertette a szankciós jogi keretet, hogy milyen esetekben engedélyezhetik, hogy egy tagállam a 2022-ben elfogadott olajembargó mellet ideiglenesen tengeri úton orosz olajat vásároljon.

Felidézte, hogy az Oroszországgal szembeni 833-as tanácsi rendelet – konkrétan a 3m cikk (4) bekezdése – lehetővé teszi kivétel alkalmazását a nyersolaj- és kőolajtermékek importtilalma alól abban az esetben, ha egy tengerparttal nem rendelkező tagállam számára az Oroszországból csővezetéken érkező kőolajellátás olyan okból szakad meg, amely az adott tagállam ellenőrzési körén kívül esik.

Ez a kivétel ideiglenes jellegű: addig alkalmazható, amíg a szállítás helyre nem áll, vagy amíg a Tanács másként nem dönt az importtilalom alkalmazásáról.

Hozzátette, hogy amíg a kivétel érvényben van, az érintett tagállamnak háromhavonta jelentést kell tennie a Bizottságnak az Oroszországból tengeri úton importált nyersolaj mennyiségéről. Ez jelenti a jogi alapot – fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy Magyarországnak, Szlovákiának vagy Horvátországnak szüksége van-e a Bizottság jóváhagyására a kivétel alkalmazásához, McGarry a rendelet szövegére utalt vissza. Kifejtette, hogy a kivétel ideiglenes, és addig áll fenn, amíg a szállítás helyre nem áll, vagy a Tanács döntést nem hoz az importtilalom alkalmazásáról.

Közölte azt is, hogy tudomása szerint egyelőre nem érkezett hivatalos kérelem, de ha ez megváltozna, arról tájékoztatást adnának.

Egy újabb kérdésre reagálva – amely szerint a horvát gazdasági miniszter az Európai Bizottsággal és az amerikai OFAC-kal folytatott egyeztetésekről beszélt az esetleges szállítási engedélyek kapcsán – a szóvivők nem bocsátkoztak találgatásokba. Arra emlékeztettek, hogy ismertették a jogi keretet, és megerősítették, hogy az Európai Bizottság kapcsolatban áll az érintett tagországokkal és Ukrajnával. Hangsúlyozták: jelenlegi szakaszban nem kívánnak további részletekbe menni vagy feltételezésekbe bocsátkozni az esetleges engedélyezési döntésekről.

