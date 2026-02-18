Máris az amerikai energia alternatíváját keresik az osztrákok

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon? Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!

Az Európai Unió energiarendszere átalakulóban van, és a tagállamok igyekeznek úgy újrarendezni beszerzéseiket, hogy közben ne kerüljenek újabb egyoldalú függőségbe. Ausztria ennek jegyében egyszerre gyorsítaná a megújuló energiaforrások bővítését és erősítené a nem amerikai gázimportot, különösen afrikai irányból.

Az EU 2027-ig teljesen kivezeti az orosz földgázt a 2022-es ukrajnai invázióra adott válaszként, ami érthető kihívásokat jelent az ellátásbiztonság és az árak stabilitása szempontjából is. Az osztrákok papíron már 2024 eleje óta nem vásárolnak orosz gázt, azonban energiaügyi államtitkáruk, Elisabeth Zehetner most a Reutersnek arról beszélt, hogy az LNG-piacon túl nagy koncentráció kezd kialakulni.

Európa (beleértve a Brit-szigeteket is) jelenlegi cseppfolyósított földgázimportjának 2025 második negyedévében már közel 60 százalékát az Egyesült Államok adta, ami nagyjából négyszerese a háború előtti időknek.

Ha az összesített gázbeszerzéseket nézzük, akkor annak 27 százalékát tette ki.

Ausztria emiatt növelné a szállításokat az Afrikából Olaszországba érkező Transmed vezetéken keresztül, és számít az OMV által fejlesztett romániai Neptun Deep fekete-tengeri gázmező jövőre induló kitermelésére is, de jelenleg is több beszállítóval dolgozik. Az USA mellett Norvégiától és Katartól is vásárolnak földgázt.

Az afrikai terjeszkedés azért is jelzésértékű, mert az olaszok elég eltökélten ragaszkodnak ahhoz, hogy az uniónak nem szabad levennie kezét a kontinensről, és igazából erre irányul az uniós Global Gateway programjának jelentős része is.

Zehetner szerint persze a nap- és szélenergia is fontos, nemcsak klímapolitikai, hanem gazdasági szempontból is versenyképes, de a földgáz még évtizedekig kulcsszerepet játszik az ellátás stabilitásában, így

azt sem zárja ki, hogy egy esetleges igazságos ukrajnai békét követően előbb-utóbb Oroszországtól is újra vásároljanak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images