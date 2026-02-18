  • Megjelenítés
Máris az amerikai energia alternatíváját keresik az osztrákok
Uniós források

Máris az amerikai energia alternatíváját keresik az osztrákok

Portfolio
Nem újkeletű aggodalom, hogy teljesen átállni az amerikai cseppfolyós földgázra az orosz leválás után hasonlóan naiv hiba volna, ami különösen igaz Donald Trump elnöki pozícióba való visszatérése után. Bár tavaly nyáron az EU nevében hatalmas amerikai energiavásárlásokat ígért be az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen, és most többek között Magyarországgal is energiaegyüttműködést jelentett be az USA külügyminisztere, nem csoda, hogy Ausztria más beszállítókat is keres a hosszabb távú berendezkedésre.
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon?  Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!
Információ és jelentkezés

Az Európai Unió energiarendszere átalakulóban van, és a tagállamok igyekeznek úgy újrarendezni beszerzéseiket, hogy közben ne kerüljenek újabb egyoldalú függőségbe. Ausztria ennek jegyében egyszerre gyorsítaná a megújuló energiaforrások bővítését és erősítené a nem amerikai gázimportot, különösen afrikai irányból.

Az EU 2027-ig teljesen kivezeti az orosz földgázt a 2022-es ukrajnai invázióra adott válaszként, ami érthető kihívásokat jelent az ellátásbiztonság és az árak stabilitása szempontjából is. Az osztrákok papíron már 2024 eleje óta nem vásárolnak orosz gázt, azonban energiaügyi államtitkáruk, Elisabeth Zehetner most a Reutersnek arról beszélt, hogy az LNG-piacon túl nagy koncentráció kezd kialakulni.

Európa (beleértve a Brit-szigeteket is) jelenlegi cseppfolyósított földgázimportjának 2025 második negyedévében már közel 60 százalékát az Egyesült Államok adta, ami nagyjából négyszerese a háború előtti időknek.

Ha az összesített gázbeszerzéseket nézzük, akkor annak 27 százalékát tette ki.

Még több Uniós források

Rendkívüli tervet fogadtak el Brüsszelben: milliárdok érkezhetnek a háború által veszélyeztetett régiókba, Magyarország is részesül belőle

Belső háború tört ki Brüsszelben: von der Leyen mesterterve veszélyben, a britek is támadásra készülnek

Pénz nélküli uniós mentőövet kaphat Magyarország és a keleti határvidékek, de van egy csavar

Ausztria emiatt növelné a szállításokat az Afrikából Olaszországba érkező Transmed vezetéken keresztül, és számít az OMV által fejlesztett romániai Neptun Deep fekete-tengeri gázmező jövőre induló kitermelésére is, de jelenleg is több beszállítóval dolgozik. Az USA mellett Norvégiától és Katartól is vásárolnak földgázt.

Az afrikai terjeszkedés azért is jelzésértékű, mert az olaszok elég eltökélten ragaszkodnak ahhoz, hogy az uniónak nem szabad levennie kezét a kontinensről, és igazából erre irányul az uniós Global Gateway programjának jelentős része is.

Zehetner szerint persze a nap- és szélenergia is fontos, nemcsak klímapolitikai, hanem gazdasági szempontból is versenyképes, de a földgáz még évtizedekig kulcsszerepet játszik az ellátás stabilitásában, így

azt sem zárja ki, hogy egy esetleges igazságos ukrajnai békét követően előbb-utóbb Oroszországtól is újra vásároljanak.

Kapcsolódó cikkünk

Kegyetlen rezsimmel szövetkezhet Brüsszel, hogy tőlük hordja haza a zöldenergiát

Rejtélyes válságba került hazánk gazdasági példaképe, de ezzel épp a magyarok nyerhetik a legtöbbet

Gyakorlatilag sutba vágta Magyarország és Közép-Európa gazdasági receptjét az elmúlt évek inflációja

Megérkezett a válasz a horvátoktól a magyar olajmentességi kérelemre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Régóta erről suttogott mindenki: nehéz mással magyarázni a forint száguldását
Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörés történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre
Belső háború tört ki Brüsszelben: von der Leyen mesterterve veszélyben, a britek is támadásra készülnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility