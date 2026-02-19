Merz: ha Amerika vámokat akar adók helyett, csinálják, mi inkább Kínával üzletelünk

Váratlan beszédet mondott az Egyesült Államokkal való együttműködés felé sokáig elkötelezett német kancellár, Friedrich Merz. Pártrendezvényén arról beszélt, hogy a Donald Trump által vezetett USA most elköteleződött amellett, hogy a vámokat geopolitikai fegyvernek használja, és erre megvan a joguk, de németként ők úgy hiszik, hogy az otthon beszedett adók egészségesebbek, mint a nemzetközi kereskedelem megbénítását kockáztató sarcpolitika. Ennek jegyében rövidesen Kínába utazik, várhatóan azzal a céllal, hogy újra némi teret nyerjen a német autóexportnak.

Friedrich Merz német kancellár a bajorországi Passauban tartott hamvazószerdai pártrendezvényen jelezte: a jövő héten Kínába utazik, ahol „stratégiai együttműködések” kialakítására törekszik majd.

Elmondása szerint Európának olyan partnereket kell keresnie a világban, amelyek hasonlóan gondolkodnak a gazdasági fejlődésről és a társadalmi stabilitásról, és készek közösen alakítani a jövőt.

Ha az amerikaiak úgy vélik, hogy vámpolitikájukkal befolyást kell gyakorolniuk a világra – ha úgy vélik, hogy a vámok fontosabbak, mint a hazai adók –, akkor ez természetesen az amerikaiak saját döntése. De ez nem a mi politikánk.

– hangsúlyozta Merz.

A német kancellár burkoltan bírálta Donald Trump kereskedelempolitikáját, amely szerinte kockára teszi a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatokat, és további terhet róhat a magához képest már jó ideje gyengélkedő német gazdaságra.

A kancellár egyértelművé tette: az Európai Unió készen áll megvédeni saját gazdasági érdekeit. Ha Washington további vámemeléseket vezetne be, Brüsszel válaszlépéseket fontolna meg. Merz ezt „kettős stratégiának” nevezte:

nyitott kéz a partnerségre, de egyben belső egység és fellépési képesség arra az esetre, ha az európai érdekeket sértő intézkedések születnének.

A kínai irányba történő nyitás ugyanakkor nem jelenti a feszültségek hiányát. Az elmúlt években az EU és Kína több területen is kölcsönös korlátozásokat vezetett be. Különösen éles vita bontakozott ki az elektromos autók piacán, ahol Brüsszel vizsgálatot indított a kínai állami támogatások miatt, amelyek szerintük torzítják a versenyt, és ideiglenes, majd tartósabban is vámokat vetett ki egyes kínai elektromos járművekre.

Válaszul Peking is vizsgálatokat indított az unióból érkező – köztük német – autóipari és mezőgazdasági termékek ellen, valamint korlátozásokat helyezett kilátásba a nagy értékű járművek importjára, legutóbb pedig az európai sajtokat vámolták meg. Az autóipar mindkét fél számára stratégiai ágazat, így a kereskedelmi vita komoly gazdasági és politikai súllyal bír.

Két megbízhatatlan fél között az EU továbbra sem tud igazán állást foglalni, az USA-val és Kínaval igyekszik elkerülni az eszkalációt. Miközben az EU igyekszik csökkenteni stratégiai függőségeit – különösen a kritikus nyersanyagok és technológiák terén –, továbbra is jelentős exportpiacként tekint a világ két legnagyobb gazdaságára.

Merz beszédének célja valószínűleg az volt, hogy némi politikai tőkét kovácsoljon és megágyazzon a jövő heti kínai egyeztetéseinek, hiszen országa számára továbbra is kulcskérdés, hogy jól teljesítsen az autóipara.

Ugyan a védelmi ipar felértékelődésével és más versenyképességi intézkedésekkel idővel elképzelhető, hogy létrejön egy ellenállóbb gazdasági modell Európában, amíg ezt nem sikerül előkészíteni, érthető, hogy egyes vezetők ilyenfajta diplomáciai lavírozásokra hagyatkoznak a meglévő gazdasági kapcsolatok fenntartásáért.

Címlapkép forrása: EU