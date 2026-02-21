Egymásnak adják a kilincset a lobbisták von der Leyenéknél – mi készül itt?

Egyre erősebb politikai és gazdasági nyomás alá kerül az Európai Bizottság úgynevezett „európai preferencia” stratégiája mind az uniós tagállamok, mind a külső partnerek felől. A kezdeményezés célja, hogy az európai közbeszerzésekben és támogatási rendszerekben előnyben részesítsék az unióban gyártott termékeket, ellensúlyozva a kínai és amerikai versenyt, azonban a hatékonyabb beszállítók kizárása a helyi szereplők versenyképességét is megbéníthatja. Az európai szereplők fixált előnyben részesítése helyett most más stratégián dolgozhat Ursula von der Leyen bizottsága, azonban ez még tovább késleltetheti az eredetileg tavaly novemberre ígért stratégiát. Ha egyszerre gyors és mindenki számára elfogadható döntést akarnak hozni, akkor a friss E6-os formátumon belül születhet döntés a történelmi távlatban is fontosnak számító dilemmában.

Újabb halasztás fenyegeti a február 26-ra ígért ipargyorsítási stratégia bemutatását, miután egyre nagyobb a széthúzás abban, hogy milyen elvek szerint állítsák irányba az EU versenyképességét.

A készülő Ipari Gyorsító Jogszabály (IAA) határozná meg, mit jelent pontosan a „Made in Europe”. Egy kiszivárgott tervezet szerint a stratégiai ágazatok között szerepelne a vegyipar, az autóipar, a mesterséges intelligencia és az űripar. A dokumentum konkrét uniós eredetküszöböket is megjelöl:

az elektromos járművek esetében 70 százalékos, az alumíniumnál 25 százalékos, míg az ablakokhoz és ajtókhoz használt nyílászáró műanyagoknál 30 százalékos uniós tartalmat írna elő.

Több tagállam ugyanakkor attól tart, hogy a túl szigorú szabályok elriaszthatják a befektetéseket, és korlátozhatják az európai vállalatok hozzáférését a nem uniós országok technológiáihoz.

Egyedül a Világ ellen

A stratégiát kívülről is bombázzák, leginkább talán a brexitet fokozatosan visszaszívni kívánó Egyesült Királyság, hiszen őket különösen kellemetlenül érintene egy esetleges protekcionista fordulatnak.

Az EU továbbra is a brit autóexport legnagyobb piaca, miközben több európai gyártó is az Egyesült Királyságban állít elő járműveket. London szerint a brit tőkepiacok hozzájárulhatnának az európai ipar újjáélesztéséhez – de ehhez az kell, hogy az unió ne zárja be saját piacát.

A Bizottságon belül is megosztottság tapasztalható. Míg Franciaország régóta szorgalmazza az európai preferencia bevezetését, és úgy véli, a koncepció már kellő támogatottságot élvez, addig más tagállamok és a Bizottság kereskedelempolitikáért felelős főigazgatósága (DG TRADE) óvatosabb álláspontot képviselnek.

Felmerült egy kompromisszumos megoldás is, amely az európai preferenciát kiterjesztené azokra a „hasonlóan gondolkodó” partnerekre, amelyek kölcsönös közbeszerzési hozzáférést biztosítanak, és hozzájárulnak az unió versenyképességi és gazdaságbiztonsági céljaihoz.

Stéphane Séjourné iparért felelős – Franciaország által delegált – biztos szerint az európai preferencia bevezetése jelentős fordulatot jelentene az EU gazdasági doktrínájában. Úgy látja, emiatt természetes, hogy időre és egyeztetésre van szükség a közös, kiegyensúlyozott megoldás kialakításához.

A Bizottság célja, hogy a versenyképességről szóló márciusi uniós csúcs előtt előterjessze a javaslatot, ám a fokozódó belső és külső nyomás miatt egyelőre kérdéses, sikerül-e tartani az ütemtervet.

Az európai preferencia körüli vita azonban nem légüres térben zajlik, hanem szorosan összefügg azzal a szélesebb stratégiai iránykereséssel, amely az EU gazdasági jövőjét meghatározhatja.

Háttéralakulat

Ebben kiemelt szerepet kaphat az unió hat legnagyobb gazdaságát tömörítő E6 formátum – Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Lengyelország és Hollandia együttműködése –, amely azt ígéri, hogy a stratégiai kérdésekben előrehaladva képes lehet lendületet adni a gyakran elakadó uniós döntéshozatalnak.

A hat ország az uniós GDP több mint 70 százalékát képviseli, és havi egyeztetéseik révén összehangoltabb stratégiát alakíthatnak ki a tőkepiaci unió, az euró nemzetközi szerepe, a védelmi együttműködés és a nyersanyagbiztonság terén.

Bár ez a tömörülés egyelőre ebben a négy kérdésben határozta meg elképzeléseit, a Bizottságnak érdemes lehet a konkrét IAA kialakításában is erre a formátumra támaszkodnia az ostromló ipari szereplők helyett, feltételezve, hogy ezek az országok tisztában vannak a náluk elérhető kompetenciákkal. Papíron ez jóval hatékonyabb megoldásnak tűnik, a gyakorlatban azonban szükségszerűen feloldandók a francia és a német megközelítés közötti ellentétek.

A kérdés, amely az ipargyorsító elképzelésben is megjelenik, nem más, mint hogy az EU a piacvezérelt, versenyre és hatékonyságra építő modellt követi-e továbbra is, vagy erőteljesebb állami beavatkozással, célzott támogatásokkal és protekcionista elemekkel kívánja megerősíteni ipari bázisát.

Útelágazódás

Az európai ipar az elmúlt években egyszerre szembesült az olcsó kínai konkurenciával, a magas energiaárakkal és a zöldátállás költségeivel, miközben a feldolgozóipar aránya az uniós gazdaságban nagyjából 14 százalékra csökkent. Ezt akarják most lazított tempóban 20 százalékra visszatornázni 2035-ig, azonban ahogy a vitából és az újabb halasztásból is jól látszik, a végleges utat még nem sikerült kijelölni.

Franciaország régóta hangsúlyozza, hogy az EU túlzottan nyitott volt a globális versenyben, és aktív iparpolitikával kell megvédenie saját vállalatait, akár közös hitelfelvétel árán is.

Németország ezzel szemben inkább a verseny ösztönző erejében, a belső piac mélyítésében és a finanszírozási feltételek javításában látja a kiutat, attól tartva, hogy a túlzott védelem hosszabb távon alááshatja a versenyképességet.

Az E6 formátum célkitűzései szorosan kapcsolódnak az IAA lényegéhez a kritikusnyersanyag-ellátás biztosítása és a beruházások ösztönzése tekintetében is, így ha halasztás van, érdemes lehet ebben a körben kitárgyalni, hogy milyen irányba köteleződjön el az EU. Az időnyomás miatt, ha újabb halasztás van, akkor ez lehet az ideális formátum arra, hogy eldöntse a potenciálisan korszakokat meghatározó kérdést.

Ha így történik, akkor jó eséllyel a német álláspont nagyobb arányban valósulhat meg,

miután bár Olaszország jellemzően nem ellenezte a közös hitelfelvételeket, nemrég közös stratégiát vázolt fel Németországgal, és Hollandia, valamint Spanyolország is úgy tűnik, inkább ebbe az irányba hajlik.

A sajtóértesülésekből akár már arra is lehet következtetni, hogy masszívan folynak az ilyen típusú egyeztetések, erre utal a korábban említett kölcsönös tenderezések hangsúlyának emelése is, amely sokkal inkább a német pozíció felé tolja az elképzeléseket. Hogy ez mennyire lehet hatékony, nagyban függ attól, hogy végül is kiről lehet majd azt mondani, hogy „hasonlóan gondolkodó” partner.

Praktikusan ellátási szempontból Kína bevonása lenne erre a legkönnyebb megoldás, és egyes ipari szereplők is ezt szorgalmazzák, azonban ez csak akkor lehet elfogadható uniós szinten, ha az egészben tisztázzák a technológiamegosztás kereteit is, hiszen míg a korábbi évtizedek arról szóltak, hogy a kínaiak eltanulták a nyugati know-how-t, addig mára inkább az uniós szereplőknek kellene az ő folyamataikat átvenniük.

Ettől függetlenül az európai preferenciális százalékos kérdés biztosan nem lesz kihagyható, már csak azért sem, mert jól kommunikálható stratégia, különösen egy olyan környezetben, amelyben az USA és Kína egyaránt komoly támogatásokkal dolgozik azon, hogy stratégiailag fontosnak ítélt ágazataik globális dominanciára törjenek, vagy megtartsák már most is vezető helyüket.

Az előírásokon való megegyezéseken túl azonban még közvetlenebbül is tehetne az E6 azért, hogy ne csak ellenőrizendő ígéret, hanem megvalósult szakpolitika legyen a helyi szereplők szemszögéből meghatározó ipargyorsítási stratégia.

Régi tervek, valódi lépések

A közbeszerzés az Európai Unió egyik legnagyobb, mégis alulhasznosított gazdaságpolitikai eszköze.

Évente az uniós GDP mintegy 14–14,5 százalékát költik el ezen a csatornán keresztül, ami egy 2000–2200 milliárd eurós piacot jelent.

Ekkora volumen mellett a tendereztetés nem pusztán technikai eljárás, hanem olyan stratégiai eszköz lehet, amellyel az EU – és különösen az E6 országcsoport – érdemben befolyásolhatja az ipar szerkezetét, az innováció irányát és a fenntarthatósági átállás tempóját. Ha az E6 a Draghi-jelentés versenyképességi logikáját követve vállalást tenne a közbeszerzési reform felgyorsítására, azzal az egyik legnagyobb multiplikátorhatású területhez nyúlna hozzá.

A másik rendszeresen referált jelentés Enrico Letta egységes piacról szóló javaslata éppen erre épít: a tendereztetést stratégiai eszközzé kell tenni, amely nemcsak a legalacsonyabb ár alapján dönt, hanem környezeti, innovációs és társadalmi szempontokat is érdemben figyelembe vesz.

Ma az Európai Bizottság 2022-es jelentése szerint a tenderek közel 70 százalékánál kizárólag a végösszeg dönt, ami beszűkíti az innovatív és fenntartható megoldások esélyét. Magyarországon – ahol a közbeszerzések a GDP 9,4 százalékát tették ki – az eljárások 49 százalékában egyedül az ár volt a döntő tényező. Ezen a gyakorlaton változtatva a közkiadások célzottabban terelhetnék a gazdaságot a magasabb hozzáadott értékű, akár körforgásos modellek irányába.

Az uniós GDP 70 százaléka felett disponáló E6 számára ebben valódi politikai vállalási tér nyílhatna, ha képesek a 2024-es irányelvek alapján önmaguk is előállni egy közösen vállalt, összehangolt közbeszerzési reformmal, amely szinte automatikusan új normát teremthetne az egész unióban.

Címlapkép forrása: EU