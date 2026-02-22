Feketén-fehéren látszik, mi menthetné meg, de már kettészakadt az Európai Unió

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az európai versenyképességi lemaradás mögött valóban az innováció hiánya áll? Egy friss bizottsági tanulmány szerint a válasz igen – de nem elméleti, hanem nagyon is mérhető értelemben. Az EU stratégiai technológiáiban szabadalmaztató vállalatok kimutathatóan sokkal termelékenyebbek, a zöld (net-zero) területen pedig közel 20 százalékos az előny. Emiatt is aggasztó, hogy globálisan Európa szabadalmi volumenben lemarad az Egyesült Államok és Kína mögött, miközben a kontinensen belül is éles innovációs törésvonal húzódik: az északi, fejlett tőkepiaccal rendelkező országok jóval erősebb teljesítményt mutatnak, mint a déli tagállamok.

Az elmúlt másfél évben az európai versenyképességi vita visszatérően uralja a napirendet az Európai Unióban. Az Európai Központi Bank korábbi elnöke, Mario Draghi által készített jelentés az amerikai–európai termelékenységi rés tartósságát az innovációs lemaradással hozta összefüggésbe, az Európai Bizottság Versenyképességi Iránytűje pedig konkrét iparpolitikai válaszokat sürgetett a stratégiai technológiák, a zöld és digitális átmenet, valamint a finanszírozási feltételek terén.

A politikai állítás általában az, hogy Európa nem azért marad le, mert kevés az ötlet, vagy innovatív vállalata, hanem mert nem elég erős a technológiai élvonalban, és nem elég gyors az új technológiák gazdasági hasznosítása.

Az Európai Bizottság Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatósága (DG GROW) egy most publikált munkadokumentumában ezt az állítást vetette empirikus vizsgálat alá: azt ellenőrizve meg, hogy az EU által stratégiai technológiáknak minősített területeken (STEP és Net-Zero Industry Act) hogyan áll Európa globálisan, és kimutatható-e vállalati szinten mérhető termelékenységi hatás. Valamint leginkább azt vizsgálták, hogy az innováció támogatása nemcsak egy politikai töltelékmondat, ami varázsszónak hangzik, de valójában máshol kell keresni a problémákat.

A tanulmány első lépésben a szabadalmi térképet rajzolja fel, megnézve, hogy egyáltalán most hogyan fest a helyzet. A 2004 és 2024 között bejegyzett, az EU stratégiai technológiáihoz rendelt szabadalmakat vizsgálja, korlátozás nélkül, tehát bármely szabadalmi hivatalban bejegyzett oltalmakat figyelembe véve. Ezek alapján a globális rangsor abszolút számokban Kína dominanciáját mutatja: a stratégiai technológiákban szabadalmaztató cégek száma és a szabadalmi volumen tekintetében is az első helyen áll. Az Egyesült Államok és az EU a harmadik–negyedik helyen váltják egymást a kategóriától függően.

Ha azonban a volumen helyett az intenzitást nézzük – azaz a 100 ezer lakosra jutó EUST-szabadalmak számát –, a sorrend megváltozik. Japán messze az első (2269 EUST-szabadalom 100 ezer főre), az Egyesült Államok a második (1002), az EU a harmadik (385), Kína pedig csak a negyedik. A net-zero technológiák esetében hasonló a kép: Japán (422), USA (110), EU (78), míg Kína jóval alacsonyabb intenzitással 26 darabbal áll.

A globális kép azonban önmagában nem válaszolja meg a Draghi-jelentés fő állítását és kérdését: hoznak-e ezek a stratégiai technológiák mérhető termelékenységi többletet? A tanulmány ezért a vállalati szintet is megvizsgálta, azaz hogy miként épülnek be az innovációs fejlesztések a termelésbe.

Ehhez a DG Grow Németország, Franciaország, Olaszország és Spanyolország – az EU négy legnagyobb gazdasága – több mint 20 ezer szabadalmaztató vállalatának 2014–2023 közötti átlagos hozzáadottérték/foglalkoztatott mutatóját vizsgálta meg.

Az alapmodell eredménye szerint az EU stratégiai technológiáiban szabadalmaztató cégek 13,2 százalékkal magasabb munkatermelékenységet érnek el, mint azok, amelyek más technológiai területeken rendelkeznek szabadalommal.

A kutatók szerint kétszámjegyű termelékenységi prémiumról van szó, amely a vállalat strukturális jellemzőinek kontrollja mellett is fennmarad.

Lesajnáljuk a zöldátállást, pedig nagyon nem kéne

Az oksági mechanizmus többcsatornás, mivel a stratégiai technológiák jellemzően horizontális jellegűek: nemcsak egy-egy szűk piacon alkalmazhatók, hanem széles ágazati hatással bírnak. Egy energiahatékonysági vagy digitalizációs technológia például csökkenti az inputköltségeket, javítja a folyamatoptimalizálást, növeli a termelés minőségét. A deep-tech innovációk – mesterséges intelligencia, robotika, kvantumtechnológia – a termelési függvény technológiai paraméterét tolják el, míg a net-zero technológiák egyszerre csökkentik a költségszerkezetet és javítják a piaci pozíciót az egyre szigorúbb szabályozási környezetben.

A bontás alapján a net-zero technológiákban szabadalmaztató cégek 17,4 százalékos termelékenységi többletet mutatnak, míg a deep-tech kategóriában a prémium 11,1 százalék.

Vagyis a zöld technológiai innováció még erősebb kapcsolatban áll a munkatermelékenységgel, mint a szűken vett csúcs digitális–technológiai irány.

Ez fontos következtetés a zöld átmenet költség–versenyképesség vitájában: a tanulmány adatai szerint a dekarbonizációs innováció nem pusztán szabályozási kényszer, hanem vállalati hatékonysági előny.

A high-tech feldolgozóiparban a prémium 10,4 százalék, míg a low-tech feldolgozóiparban 23,2 százalék . A szolgáltatásoknál a tudásintenzív szegmensben 11,5 százalék, a kevésbé tudásintenzív szolgáltatásokban 20 százalék a többlet. Ez arra utal, hogy a stratégiai technológiák relatív hatása éppen ott a legerősebb, ahol a kiinduló technológiai szint alacsonyabb. Másképp fogalmazva:

a frontier innováció nemcsak az élvonalbeli cégeket erősíti, hanem jelentős felzárkózási potenciált hordoz a hagyományos ágazatok számára is.

Kettészakadt az Európai Unió az alkalmazásban

Országonként a kapcsolat minden nagy gazdaságban fennáll. Németországban az EUST-prémium 16,6 százalék, Spanyolországban 15,0 százalék, Franciaországban 12,1 százalék, Olaszországban 10,2 százalék. A különbségek részben a vállalati struktúrával, részben az innovációs ökoszisztéma fejlettségével magyarázhatók. Németország magasabb átlagos vállalatmérettel és erősebb ipari beágyazottsággal rendelkezik, ami lehetővé teszi a technológiai beruházások gyorsabb skálázását. Olaszországban a vállalati struktúra széttagoltabb, kisebb cégekkel, ami visszafoghatja a termelékenységi transzmissziót – áll a jelentésben.

A méret szerinti bontás pedig azt mutatja, hogy a közép- és nagyvállalatok esetében a termelékenységi prémium 15,7 százalék, míg a kisvállalatoknál 9,2 százalék. A különbség arra utal, hogy a stratégiai technológiák bevezetésének fix költségei és szervezeti feltételei nagyobb cégeknél könnyebben érvényesülnek. Ugyanakkor a kisvállalatoknál is közel 10 százalékos többlet mérhető, ami azt jelzi, hogy az innováció nem kizárólag a nagyvállalati szegmens privilégiuma.

A tanulmány egy további makroösszefüggést is feltár: a tőkepiac fejlettsége és a stratégiai szabadalmi intenzitás között is erős, pozitív korreláció látszik. Vagyis azokban az országokban, ahol a vállalatok nagyobb arányban finanszírozzák magukat részvény- és kötvénypiaci forrásból, magasabb a 100 ezer főre jutó EUST-szabadalmak száma. Így három csoport rajzolódik ki az EU-ban:

az északi országok (Finnország, Svédország, Dánia) magas innovációval és fejlett tőkepiaccal;

a középmezőny (Németország, Franciaország);

valamint a déli országok (Olaszország, Spanyolország) alacsonyabb értékekkel.

A finanszírozási struktúra tehát nem pusztán kísérőváltozó, hanem az innovációs kapacitás egyik előfeltétele.

Abszolút számokban Németország vezeti a rangsort mind az EUST-, mind a net-zero szabadalmak esetében, majd Franciaország és Olaszország követi. Ugyanakkor szabadalmi intenzitásban – vagyis százezer főre vetítve a bejegyzéseket – Finnország, Svédország és Írország emelkedik ki, net-zero területen pedig Dánia, Luxemburg és Hollandia. A nagy gazdaságok széles bázissal rendelkeznek, de az innováció sűrűsége és finanszírozási háttere koncentráltan az északi, tőkepiaci szempontból fejlettebb országokban jelenik meg.

Ha a szabadalmi adatokat nézzük, Európa nem innovál keveset a méretéhez képest, és ami még fontosabb: ez az innováció vállalati szinten mérhető, kétszámjegyű termelékenységi előnyt hoz. A stratégiai – különösen a zöld – technológiák tehát nem üres iparpolitikai hívószavak, hanem valós, kimutatható hatékonyságnövelő tényezők. A Draghi-jelentés alapállítása és a Versenyképességi Iránytű hipotézise, miszerint az innováció kulcskérdés, a mikroszinten igazolást nyer. A nagy kérdés ezért nem az, hogy Európában kevés-e az innováció, hanem az, hogy miért nem áll össze ebből uniós szintű felzárkózás. Az adatok arra utalnak, hogy a probléma inkább intézményi és strukturális: a tőkepiaci integráció hiányosságai, a tagállami piacok és szabályozások szétdaraboltsága, valamint az eltérő finanszírozási és vállalati struktúrák fékezik a technológiai előnyök aggregálódását. Vagyis a „gyógyszer” megvan, és vállalati szinten működik – de az európai gazdasági tér még nem elég egységes ahhoz, hogy ebből közös növekedési fordulat szülessen.

Címlapkép forrása: Hannelore Foerster/Getty Images