Meghalt Perger István, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének helyettes vezetője

Perger István a nemzetközi kapcsolatok és közgazdaságtan területén szerzett mesterdiplomát, amelyet jogi tanulmányokkal egészített ki. Pályafutását újságíróként kezdte a Magyar Hírlapnál, majd 2005-ben csatlakozott az Európai Parlament sajtószolgálatához. Magyarország 2011-es európai uniós elnöksége idején a Külügyminisztériumban dolgozott, 2012-ben pedig az Európai Bizottság budapesti képviseletén kapott kommunikációs vezetői megbízatást.

A budapesti irodában végzett munkája során részt vett a megyei Europe Direct központok hálózatának továbbfejlesztésében, valamint az Európa Pont tájékoztató és kulturális központ működésének megerősítésében.

Közreműködött több uniós rendezvény és kezdeményezés megvalósításában, köztük a májusban megrendezett Európa-napi futóverseny és fesztivál elindításában. A nyilvánosság számára ismert volt „A Keletiből Hongkongba” című utazóblog szerzőjeként, valamint különböző kulturális és közéleti események moderátoraként is.

2021 és 2023 között az Európai Bizottság brüsszeli központjában dolgozott, majd visszatért Budapestre, ahol a képviselet helyettes vezetőjeként, valamint a politikai és gazdasági csoport vezetőjeként tevékenykedett. Munkáját mély szakmai tudás és elemző szemlélet jellemezte.

Az Európai Bizottság magyarországi képviselete részvétét fejezte ki Perger István családjának és hozzátartozóinak.

Címlapkép forrása: Tuba Zoltán, Európai Bizottság